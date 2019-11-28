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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:апеляція (245) Бронежилет (35) Марченко Дмитро (15)

 Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію адвокатів генерала Дмитра Марченка на обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на запобіжний захід генерал-майору ЗСУ Дмитру Марченку, заарештованому у "справі бронежилетів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру Євтушенку, власникові компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов

Під будівлею суду відбувається акція протесту з вимогою не застосовувати до генерала Марченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На засідання суду підтримати Марченка прийшли екснардеп Тетяна Ричкова, Герой України Ігор Гордійчук, нардеп від ЄС Михайло Забродський.

Марченко бере участь у засіданні суду через відеозв'язок.

Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 01
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 02
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 03
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 04
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 05
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 06
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 07
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 08
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 09
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 10
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 11
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 12
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 13
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 14
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 15
Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162292
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем Генерала держать под стражей? Они думают, что защитник ДАП сбежит в рашу, или укроется в Лондоне? Ипаный стыд...
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Власть зажралась!

Боевого Генерала Уклонист под стражу взял.
Совсем страх потеряли зебилки сраные!
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Угу. А ти де був з 1914 по 1918р?
А цей воював, захищав ДАП.
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Зачем Генерала держать под стражей? Они думают, что защитник ДАП сбежит в рашу, или укроется в Лондоне? Ипаный стыд...
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Жилети нормальні.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, що вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Вот!
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Кацап, смени ник и скройся в тундре, что бы твоими портками здесь не смердело...
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Це помста євреїв, які не отримали підряд на постачання бронежилетів.
Вони всі ці роки чекали години, коли хможуть помститися.
Помста всім ,хто перейшов євреям дорогу є національною ідеєєю єврейв. Всі мають боятися стати між ними та грошима, які вони намилилися украсти! Тільки завдяки цьому євреї досягають успіхів. Вони не розумніші, вони просто безмірномстиві та нахабні.
Вони ніколи не втомлюються "по єврейськи гадити вслід". Це не я, це єврей Гордон так сказав!
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Власть зажралась!

Боевого Генерала Уклонист под стражу взял.
Совсем страх потеряли зебилки сраные!
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Действительно...паркетного мародёра арестовали! Ужосссссс......
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Угу. А ти де був з 1914 по 1918р?
А цей воював, захищав ДАП.
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ДАП обороняли рядовые пацаны добровольцы...усохни тварь..
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ДАП захишали ЗСУ. Там були і рядові і сержанти і офіцери. Цей "паркетних генерал" пройшов шлях від капітана до генерала на фронті.
А тварюка - ти. Тварюка сєпарська!
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Изучи боевой путь этого человека, сравни со своей никчемной жизнью, а потом воняй...
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ты прям из окопа строччишь. миннетчик?
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Скройся в спаме какашников, твой №6...
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Ах, да, ти ж попочлєнєц, був з протилежного боку!
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Одеть этих ушлёпков в эти "бронежилеты" и отправить на пробный отстрел в тир...................
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ты ещё давай старую пластинку о руке кремля. ахенте мацквы, раскачиваю яхты косюка, про будку вякни......
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опять ты лекарства не принял, болезный
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Какашников, ты - гавно рашистское. Росийский фашист - украинофоб. Пшлонах отсюда, гавно ФСБшное запоребриковое Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала - Цензор.НЕТ 8650
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Волю генералу Марченку!! Якби був в Києві обов'язково б пішов на підтримку.
Судді по харям видно що "добросовісні". Такі самі й "прокуратори".
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