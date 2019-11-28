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Все про:Миколаївська область (431) СБУ (4955) крадіжка (320) школа (743)

 Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської облради, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, держава забезпечує вільний і безкоштовний доступ учнів до онлайн-підручників і навчально-методичних посібників.

Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та переказали фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів.

У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи.

Вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки зловмисників.

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Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ 01
Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ 02
Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162287
 
   
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Выпороть по голым задницам перед всем городом !!!! И привести школьников !!!! Пусть им стыдно будет!!!!
Деньги пусть вернут!!!! И пусть валят на все 4 стороны!!!
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я бы не трогал детей,
а в остальном в принципе согласен.
по заднице отсинить слуг и к своим, в раду - пусть законы принимают.....
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Покупать е- учебники? Это как? Разве они не в свободном доступе? Государственная же структура. Не частная. Не военная. Не секретная..
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они сделали ее секретной по докам ))) "...перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам."Источник: https://censor.net.ua/n3162287
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И что же там секретного? Карта мира? Таблица умножения? Правила правописания?
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Может я чего-то не понимаю, но это вроде анекдота: "Блондинка взяла в электронной библиотеке книгу, а теперь спрашивает как ее вернуть. И очень сердится, что вместо ответа админы просто смеются .
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Интересно, а это наверное только в одной области такие находчивые или это у нас везде такое творится, как Служба считает?
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Это как смета на СТО:
- Развал -700 грн
- Прокатило - 15 млн. грн.
Ну не прокатило. Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ - Цензор.НЕТ 3844
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А вообще пора уже все учебники переводить в электронный вид. Чтоб в одном планшете всё было и чтоб дети не таскали с собой килотонны макулатуры. Да и опять же- поможем Зелёным, меньше будет вырубываться деревьев.
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