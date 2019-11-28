 Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Усі аварії сталися сьогодні зранку в районі клеверного моста в умовах сильного туману.
На мосту зіткнулися Opel, Geely і Mercedes. Унаслідок зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один з них - несумісні з життям.
Під мостом сталася аварія з вантажівкою "МАЗ", Daewoo і Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначних травм зазнала одна людина.
І трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. І знову не обійшлося без постраждалих: переломів нижніх кінцівок та струсу головного мозку зазнали водій та пасажирка "ВАЗу".
На всіх місцях працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.