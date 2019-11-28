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 Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Одеській області сталися три масштабні ДТП, у яких загинула одна людина. Ще п'ятеро травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Усі аварії сталися сьогодні зранку в районі клеверного моста в умовах сильного туману.

На мосту зіткнулися Opel, Geely і Mercedes. Унаслідок зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один з них - несумісні з життям.

Під мостом сталася аварія з вантажівкою "МАЗ", Daewoo і Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначних травм зазнала одна людина.

І трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. І знову не обійшлося без постраждалих: переломів нижніх кінцівок та струсу головного мозку зазнали водій та пасажирка "ВАЗу".

На всіх місцях працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 01
Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 02
Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162278
 
 
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Да, молодца мой водила! Доставил в аэропорт Одессы без приключений. А два ДТП, в процессе поездки- я таки видел, правда- незначительные. Ох и трасса в Херсонской области! Та и в Николаевской тоже. Чертов кошмар!
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Там на фото еще Жига-ведро красная в тотал! - неужели ее водила не пострадал???
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соя. начинайте тошнить , что туман устроили проклятые евробляхеры.
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