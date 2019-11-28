 Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга. ФОТО

Про це він розповів у себе у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім виступу на пленарному засіданні Європарламенту, було ще безліч зустрічей з депутатами, лідерами партій і зборів з їхніми фракціями. Президент європейського законодавчого органу і мер Страсбурга. Пресконференція і сорок п'ять інтерв'ю (кажуть, що це місцевий рекорд, але мене від усіх цих питань вже нудить). Але я не скаржуся, а сприймаю все це як якусь роботу, яку я зобов'язаний робити. Говорити, говорити і говорити європейцям про Україну, російську агресію і наших полонених. Дуже хочеться вірити, що мене почули, але сподіватися нам все одно краще на самих себе", - написав Сенцов.

Він поділився знімками не з відомими персонами, а з простими працівниками, які допомагали йому в період візиту: "Водій, який возив мене по вулицях Страсбурга і провідник, який водив заплутаними коридорами будівлі парламенту. Якщо наші чиновники і депутати матимуть хоча б половину їхньої порядності і внутрішньої гідності, то ми точно зможемо побудувати нормальну країну ".





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті. ВIДЕО

"Найприємніше, що було - це коли деякі європейські парламентарі в кінці свого виступу додавали:" Слава Україні! "І багато голосиів їм вторили: "Героям Слава!" І ось це дійсно - до мурашок", - підсумував Сенцов.