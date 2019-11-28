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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Європарламент (438) Страсбург (52) Сенцов (831)

 Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга. ФОТО

Український режисер і ексв'язень Кремля Олег Сенцов поділився враженнями від своєї поїздки в Страсбург, де йому вручили премію Сахарова.

Про це він розповів у себе у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім виступу на пленарному засіданні Європарламенту, було ще безліч зустрічей з депутатами, лідерами партій і зборів з їхніми фракціями. Президент європейського законодавчого органу і мер Страсбурга. Пресконференція і сорок п'ять інтерв'ю (кажуть, що це місцевий рекорд, але мене від усіх цих питань вже нудить). Але я не скаржуся, а сприймаю все це як якусь роботу, яку я зобов'язаний робити. Говорити, говорити і говорити європейцям про Україну, російську агресію і наших полонених. Дуже хочеться вірити, що мене почули, але сподіватися нам все одно краще на самих себе", - написав Сенцов.

Він поділився знімками не з відомими персонами, а з простими працівниками, які допомагали йому в період візиту: "Водій, який возив мене по вулицях Страсбурга і провідник, який водив заплутаними коридорами будівлі парламенту. Якщо наші чиновники і депутати матимуть хоча б половину їхньої порядності і внутрішньої гідності, то ми точно зможемо побудувати нормальну країну ".

Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга 01
Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті. ВIДЕО

"Найприємніше, що було - це коли деякі європейські парламентарі в кінці свого виступу додавали:" Слава Україні! "І багато голосиів їм вторили: "Героям Слава!" І ось це дійсно - до мурашок", - підсумував Сенцов.

Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162275
 
 
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Він правий. Тут ні Трампушка ні єврохрєї, а тим більше Зєлєпут разом з зєбіками, нам не допомога.
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Сенцов свое дело сделал, а надеяться можно только на себя, пока Украинцы не сформируются в единую силу и не решат своих проблем, ничего не изменится...
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казалось, что формировались, и была сила единая, казалось, что преодолеваем проблемы... Но, как оказалось, "бальшенствомукраинцыв" нарот выбрал себе в президенты недалекого, бездарного, несерьезного, некомпетентного клоуна и облек его в костюм президента... и, честно говоря, теперь я имею illusions perdues...
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Именно так и формируется нация, идет определенная раскачка, из людей нужно выбить рабскую веру в мудрого и справедливого царя, который за всех все порешает, у них должна появиться самооценка и ответственность за свои действия, поэтому и выбрали это недоразумение. Так что все нормально.
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ничего нормального не вижу... наблюдаю повторение вековой истории... Вот именно сейчас, когда, как говаривала мадам Тимошенко, "на мапу поставлено"... А ведь и буквально, и переносно, "на мапу"...
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И не такое переживали, все будет хорошо. Заметь, раньше быдлота всегда считала, что царя им назначают, и они ни при делах, а тут взяли и проголосовали по приколу за ЗЕ , хотя было 37 кандидатов, и ЗЕ пабиидиил!!! А теперь идет отрезвление, быдло нужно макать мордой в дерьмо, и как можно чаще. А когда наступит кризис, как всегда выйдет активное меньшинство и сделает по своему...
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Европа в отношении кацапстана - видит око да зуб неймет,или своя рубаха ближе к телу Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 9942
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Вангую, що зараз у Сєнцова будуть кидати зеленим лайном прихильники зеленого цунамі. Це вже було:"нєблагадарний!! Он нє цєніт старанія Бубочкі, котрий єго спас. У нєги нєт чувства благодарності! Прєдатєль! Парахабот!"
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Помню, когда Сенцова освобождали, кое-кто вопил "Зрада".
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Ожк закласти я, що і ковбасу по 2.20 теж пам'ятаєш. Нє? 😁
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Один Сенцов своей поездкой в Страсбург, зделал гораздо больше для Украины,чем вся команда Зеленского за пол года.
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нормально все человек делает, все бы так.
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+100%.Добавлю, и чем команда Порошенко за все пять лет.
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Не согласен,при всех его недостатках Порошенко проукраинский,благодаря ему Россия имеет на сегодня те санкции и проблемы.Зеленский же,пока для России никаких проблем и неудобств не создал.
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Ну после ситуации с Райниным,который возглавил харьковскую "за жыття",я бы так не утверждал.
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тебя слушают, Олежа, тока сомневаюсь слышат ли..
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Хороший человек этот Олег Сенцов.Вот просто хороший человек.Интересно увидеть его в украинской политике.В Украине таких хороших людей- политиков как Олег Сенцов просто нет,или очень мало.Есть хороший шанс на следующих президентских выборах.Я бы за Сенцова-президента проголосовал бы.
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