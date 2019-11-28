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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6858) НСЖУ (29) пограбування (421) Нацполіція (8567) Томіленко Сергій (1)

 Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 28 листопада, невідомі пограбували офіс Національної спілки журналістів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомили глава спілки Сергій Томіленко.

"Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику ... Сьогодні вночі невідомі проникли в мій службовий кабінет і приймальню і здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти ... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті", - йдеться в повідомленні.

Факт проникнення встановлений вранці співробітниками офісу НСЖУ, сам Томіленко у відрядженні в Запоріжжі.

"МВС і поліція поінформовані, оперативно вже проводяться слідчі дії", - повідомив Томіленко.

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Зі свого боку Департамент комунікації Нацполції Києва повідомив, що за цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 01
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 02
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 03
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 04
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 05
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 06
Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162270
 
 
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не понял. а что этот бордель работал? кто его крышевал? или у нас уже узаконены публичные дома?
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Просто Эпоха Бедности прошла....
Зебобики озверели.
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журналисты накопали очередной компромат ,вот и заказали навести шмон))
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И знали же когда сорос зарплату перевёл. Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко - Цензор.НЕТ 7999
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Там не сорос, там швидше з півночі, бо цей дядько захищав газету Вєсті і мертвечуковські анали 112 і нюс-ван...
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личные средства (деньги) не должны хранится в служебных сейфах или помещениях!
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мабуть так. Але хіба те, що зображене не фото, можна назвати сейфом? Просто металева тумбочка. Щодо зберігання грошей у службових приміщення, то це, як на мене, справа особиста.
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НСЖУ при нинішньому керівництві спаскудилися... Свого часу вони вступалися за таких геніїв від журналістики, як Гужва з газети Вєсті...

До речі, що значить власні кошти в сейфі?? У того ж Гужви при обшуку в Вєстях найшли мільйон баксів кешем у сейфі, так він доказував, що то друг попросив їх там потримати Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко - Цензор.НЕТ 4961
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З колаборантами менше треба було якшатися.
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