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Все про:алкоголь (669) Житомирщина (476) маршрутки (171) патрульна поліція (951)

 Водій маршрутки з ознаками сп'яніння на Житомирщині намагався "відкупитися" за 300 грн, - поліція. ФОТО

На трасі Київ-Ковель патрульні зупинили маршрутку з пасажирами, водій якої перебував у нетверезому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Житомирщини.

27 листопада до поліції надійшло повідомлення, що автодорогою "Київ - Ковель" рухається маршрутний транспортний засіб, водій якого перебуває за кермом, імовірно, в стані сп'яніння.

Транспортний засіб патрульні виявили на АЗС, опитали пасажирів та запропонували водієві пройти перевірку на місці.

У присутності двох свідків чоловік відмовився від освідування на стан алкогольного сп'яніння та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам патрульної поліції 300 гривень.

На місце події патрульні поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи, а також оформили адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

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Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 01
Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 02
Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162263
 
 
 Топ коментарі
 
Вот лошара, захотел ЗЕленой халявы - за 12 долларов...
При барыгах это стоило минимум 50 долларов...
Водій маршрутки з ознаками сп'яніння на Житомирщині намагався "відкупитися" за 300 грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6231
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Это какой то путешественник во времени из 2012 года
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И этот организм людей возит. За пьяное вождение, должно быть лишение прав пожизненно.
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Мы с детства спекулянты, торгаши и алкаши
Борьба за трезвость нам приносит только барыши
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Вот лошара, захотел ЗЕленой халявы - за 12 долларов...
При барыгах это стоило минимум 50 долларов...

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Ага..во всем виноват Зеленский??)))
В голове у людей как не было так и нет мозгов...Только у 25% населения кто за Пороха,мозгов хоть отбавляй(даже лишнее),втыкают в текст Зеленского куда не попадя)))
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Ты все попутал - я имел в виду, что:
То что у власти оказались ВАЗелин с Коломойшей,
виноваты вот такие жаждущие халявы ЗЕбилы...

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Это какой то путешественник во времени из 2012 года
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И этот организм людей возит. За пьяное вождение, должно быть лишение прав пожизненно.
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нормальна маршрутка, ніяких ознак сп'яніння в неї я не бачу
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просто ментовской прейскурант не знал или нищеброд, потрясут его основательно и принесет необходимое им с учетом недешевых "услуг" по вибиванию с него бабла!
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Мало пропонував тому не відкупився. При зеленому аваківськи беруть мін. 100 баксов.
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ога! А при порохе наливали на опохмел и так отпускали. Шо, абы гавкнуть?
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Житомирских полицейских давно так никто не оскорблял))))
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