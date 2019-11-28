 Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва, відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський і посол Маршаллових островів у США Джеральд Закіос.
"Маршаллові острови – це держава, яка розташовується посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду перебувати на території Маршаллових островів. Угода набуде чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, посівши 43 місце з показником у 126 країн, до яких українці можуть потрапити без віз.
Дві головні новини останнього часу - Україна знову виграла в Газпрома, Зеленському подарували велосипед.
Про жодну з цих подій чомусь на офіційній сторінці президента України ні слова.
Тю. А чому?
Таня Адамс:
Именно сейчас, когда Украина ВПЕРВЫЕ имеет козыри в газовом вопросе, вы, лохи зелёные, снова сели за стол с шулером.
Чтобы СНОВА про..бать всё.
Тупо ради своих грёбаных рейтингов
Oleg Helgiv:
Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ уровне, сказал премьер Гончарук. И улетел в Лондон чартером за миллион гривен. С душем и кабинетом. Причем просить деньги в долг.
Потому что коррупция - это когда воруют казённые деньги скрытно.
А Гончарук с Зеленским и Коломойским - делают это открыто и не стесняясь.
Потому что - красиво жить Слугам Народа не запретишь!
Sergey Fursa:
Антимайдан Коломойского под НБУ - это один из многих антимайданов олигарха, которые он сейча сорганизовал по всей Украине. И как и те антимайданы - эти люди стоят против ценностей. Против ценностей уважения, свободы, развития, реформ. Они отстаивают право жить как всегда, право жить по схемам и право врать. И люди, которые выходят под Нацбанк сейчас - титушки Коломойского, разделяют эти ценности. Особенно те, кто выступает на сцене. И очень жаль, что украинская власть толерантна к антимайдану, который направлен, в том числе, и против нее.
Червона шапка:
Я вам тут Зе-покращення від агентів кремля принесла. Намазуйте на хліб зелей@бики, разом з Мосійчук:
За часів Пороха на доллар можна було купити 6 кіло картоплі, зараз - 1,5...
- А що, жарти про "півареника" вже не актуальні?
@Selvuple:
Ще до виборів, питаю в дівчини
- За кого будеш голосувати?
-Та не знаю.
-Голосуй за П.П!
-Нее, тільки не за Пороха!
-А чому?
-А я його терпіти не можу!
-Чому???
-Не знаю, просто не можу.
Ненависть до П.П втовкли людям на підсвідомому рівні, це вдалий НЛП проект Москви.
Helgi Sharp:
Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине.
Кто-то мог представить себе в течение предыдущих пяти лет, что в мировой прессе нашего президента будут называть Моникой, западные дипломаты утверждать, что он "готов лизать задницу Трампу", а европейские лидеры дарить ему велики и умолять не сдавать Украину Путину?
Volodymyr Omelyan:
Особливо розчулює, коли в рамках українсько-естонського цифрового форуму Зеленський обіцяє Естонії поділитися досвідом щойноствореного в Україні міністерства цифрової трансформації і «разом йти вгору».
Нагадаю, Естонія на Першому місці у світі за цифровими державними послугами, а уряд і парламент Зеленського у державному бюджеті 2020 року не заклали ні копійки на гучно розрекламовану «Державу в смартфоні».
Легко бути ідіотом...
Все на разгрузку вагонов, будем зарабатывать на поездку на Маршалы.
Есть украинцы в этой теме,или только малоросы с хохлами?
Стесняюсь спросить: а сколько денег будет стоить отдохнуть там 2 недели? Яхту напрокат можно вычеркнуть, я не гордый, на матрасике поплаваю.