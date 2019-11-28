 Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва, відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський і посол Маршаллових островів у США Джеральд Закіос.

"Маршаллові острови – це держава, яка розташовується посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду перебувати на території Маршаллових островів. Угода набуде чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, посівши 43 місце з показником у 126 країн, до яких українці можуть потрапити без віз.

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Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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