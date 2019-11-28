EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5347  121
Все про:посольство України (163) США (5899) безвізовий режим (811)

 Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США. ФОТОрепортаж

У Посольстві України в США відбулася церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною і Маршалловими островами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва, відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський і посол Маршаллових островів у США Джеральд Закіос.

"Маршаллові острови – це держава, яка розташовується посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду перебувати на території Маршаллових островів. Угода набуде чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін безвізового перебування громадян України в Аргентині збільшений удвічі - до 180 днів, - МЗС

Зазначається, що цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, посівши 43 місце з показником у 126 країн, до яких українці можуть потрапити без віз.

Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США 01

Також дивіться: Україна і Монголія підписали угоду про безвіз. ФОТО

Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США 02
Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США 03
Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США 04
Українці зможуть відвідувати без віз Маршаллові острови, - посольство України в США 05
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162230
 
   
 Топ коментарі
 
При Пете безвиз с Европой, а при клоуне с островами ХЗ где находящимися в центре океана нафиг никому не нужными. Кловун есть кловун..
 показати весь коментар
 
ЗеБидлу не потрібен безвіз з Європою. Що вони там забули? Тільки Московія, тільки хардкор
☹️
 показати весь коментар
 
Мальдіви - набагато крутіше )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Навесні а не не "весною" ! Вчись добре кацап. Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 4062
 показати весь коментар
 
 
А тобі все не терпиться знову на Антимайдані аквафрешем помахати?
 показати весь коментар
 
 
Alex Noinets:
Дві головні новини останнього часу - Україна знову виграла в Газпрома, Зеленському подарували велосипед.
Про жодну з цих подій чомусь на офіційній сторінці президента України ні слова.
Тю. А чому?

Таня Адамс:
Именно сейчас, когда Украина ВПЕРВЫЕ имеет козыри в газовом вопросе, вы, лохи зелёные, снова сели за стол с шулером.
Чтобы СНОВА про..бать всё.
Тупо ради своих грёбаных рейтингов

Oleg Helgiv:
Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ уровне, сказал премьер Гончарук. И улетел в Лондон чартером за миллион гривен. С душем и кабинетом. Причем просить деньги в долг.
Потому что коррупция - это когда воруют казённые деньги скрытно.
А Гончарук с Зеленским и Коломойским - делают это открыто и не стесняясь.
Потому что - красиво жить Слугам Народа не запретишь!

Sergey Fursa:
Антимайдан Коломойского под НБУ - это один из многих антимайданов олигарха, которые он сейча сорганизовал по всей Украине. И как и те антимайданы - эти люди стоят против ценностей. Против ценностей уважения, свободы, развития, реформ. Они отстаивают право жить как всегда, право жить по схемам и право врать. И люди, которые выходят под Нацбанк сейчас - титушки Коломойского, разделяют эти ценности. Особенно те, кто выступает на сцене. И очень жаль, что украинская власть толерантна к антимайдану, который направлен, в том числе, и против нее.

Червона шапка:
Я вам тут Зе-покращення від агентів кремля принесла. Намазуйте на хліб зелей@бики, разом з Мосійчук:
За часів Пороха на доллар можна було купити 6 кіло картоплі, зараз - 1,5...
- А що, жарти про "півареника" вже не актуальні?

@Selvuple:
Ще до виборів, питаю в дівчини
- За кого будеш голосувати?
-Та не знаю.
-Голосуй за П.П!
-Нее, тільки не за Пороха!
-А чому?
-А я його терпіти не можу!
-Чому???
-Не знаю, просто не можу.
Ненависть до П.П втовкли людям на підсвідомому рівні, це вдалий НЛП проект Москви.

Helgi Sharp:
Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине.
Кто-то мог представить себе в течение предыдущих пяти лет, что в мировой прессе нашего президента будут называть Моникой, западные дипломаты утверждать, что он "готов лизать задницу Трампу", а европейские лидеры дарить ему велики и умолять не сдавать Украину Путину?

Volodymyr Omelyan:
Особливо розчулює, коли в рамках українсько-естонського цифрового форуму Зеленський обіцяє Естонії поділитися досвідом щойноствореного в Україні міністерства цифрової трансформації і «разом йти вгору».
Нагадаю, Естонія на Першому місці у світі за цифровими державними послугами, а уряд і парламент Зеленського у державному бюджеті 2020 року не заклали ні копійки на гучно розрекламовану «Державу в смартфоні».
Легко бути ідіотом...

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 6962
 показати весь коментар
 
 
Почув цю новину велика кількість працівників сільськогосподарських ферм, працівників заводів, особливо пенсіонерів розкупили квітки на острови. Тепер заживемо.
 показати весь коментар
 
Смешно конечно, но чем больше безвизов, тем выше ценится паспорт.
 показати весь коментар
 
 
Фухххх. Ну наконец то. А я все думал когда? Когда мы сможем туда поехать без визы. С..ка . Сбываются мечты Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 7473
 показати весь коментар
 
 
Місто-герой Маджуро (столиця маршалових островів) за кількістю населення не більше пересічного українського райцентра. А квиток доречі з Києва до цього села коштує всього якихось 48247 гривень. І стільки ж назад.
 показати весь коментар
 
 
Всё ! Бросаем читать новости!
Все на разгрузку вагонов, будем зарабатывать на поездку на Маршалы.

 показати весь коментар
 
Туда еще долететь (или доплыть) надо, что стоимость транспортных расходов (и отсуствие какой-либо "халявы" или бонусов от пребываниятая) само по себе является эквивалентом визы /обычным пенсионер "не светит" там побывать/!
 показати весь коментар
 
Чему удивляться? Это моника облегчила поездку в новый оффшор для своих зебобиков.
 показати весь коментар
 
 
....На розвиток туризму негативно впливають декілька факторів: надто висока вартість та тривалість польоту до Маршаллових Островів, нерозвинена інфраструктура, а також радіоактивна забрудненість регіону....
 показати весь коментар
 
Такое ощущение,что зашел на лента.ру , и кацапы исходят на овно,что Украине дали безвиз с еще одной станой.
Есть украинцы в этой теме,или только малоросы с хохлами?
 показати весь коментар
 
 
Все понятно, теперь вместо дачи и копания картошки отдых на островах.
Стесняюсь спросить: а сколько денег будет стоить отдохнуть там 2 недели? Яхту напрокат можно вычеркнуть, я не гордый, на матрасике поплаваю.
 показати весь коментар
 
 
это те острова где штаты бросали ядерные бомбы и оставили радиоактивный могильник. езжайте туда сами.....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору