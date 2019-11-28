 Мінфін передав "Приватбанк" уряду, - НБУ. ДОКУМЕНТ

Такі дані оприлюднено на сайті НБУ, пише Цензор.НЕТ.
Якщо станом на 21 грудня 2016 року або 1 січня 2019 року власником 100% акцій "Приватбанку" була зазначена "держава Україна в особі Міністерства фінансів", то на 25 вересня 2019-го - вже "держава Україна в особі Кабінету Міністрів".
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "Приватбанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, зокрема ОВДП, прив'язаними до курсу долара.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку"
1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
🤔
План Б на випадок, якщо 19 грудня апеляційний суд по націоналізації прийме рішення не на користь держави ?
А Гончарук хитрий, взяв портмоне і переклав з однієї кишені брюк в іншу
Захист матьорий ващє, Бєня тепер забере 100500 своїх позовів
(с) Михайло Демків
===В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину===
Вот не помню, чтобы Приват хоть один день не отдавал депозиты, а грязную информационную кампанию помню. Тут интересно другое, как только в конце августа 2016-го года главой АП Порошенко стал медведчуковец Райнин, т.е. ставленник Москвы, так началось отжатие Привата по беспределу. Совпадение? Не думаю
и сколько налогов уплочено ...
что с налогами от продажи ?
мрази заплатили НДС ?
сколько составлял капитал который надо было докапитализировать ?
куда свинья гонтарева и поц порошенко отправили 220 лярдов в 14м ?
а кто получил 150 лярдов рефинанса в 2008м ?
сколько рефинанса свиньи пеця и лера раздерибанили ?
мрази сидящие в киеве обворовали людей, теперь
по 200 тыщ га нарежут, и нормик
Ні ну правда опісля походів ******* в *трубу * !