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 Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 листопада, в Тернополі пройшов урочистий марш містом військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Захід", які днями повернулися з району проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 01

Військовослужбовці прибули до місця постійної дислокації військової частини в повному складі, з технікою і озброєнням - без бойових втрат. Участь у заході взяли понад півтори тисячі захисників України, які планово були виведені із зони проведення ООС.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 02
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 03
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 04
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 05
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 06

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 07

Під час ходи артилеристи зупинилися біля меморіальної стели і вшанували загиблих Героїв, які в різні роки віддали життя за незалежність України. Армійці пройшли центральними вулицями Тернополя з бойовим прапором бригади до палацу культури "Березіль", де їх зустріли командувач військами ОК "Захід" генерал-лейтенант Олександр Павлюк, представники місцевої, обласної влади, волонтери і городяни.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 08

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 09
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 10
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 11
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 12
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44-ї артилерійської бригади урочисто повернулися до місця постійної дислокації в Тернопіль. ВIДЕО

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 14

"Особовий склад військової частини з честю виконав поставлені завдання. Бригада понад рік перебувала на загрозливих напрямках лінії зіткнення. Поки артилерійські підрозділи були в районі проведення операції, у супротивника не було бажання застосовувати великий калібр, оскільки могли отримати гідну адекватну відповідь", - зазначив командувач військами ОК "Захід" Павлюк.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 15
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 16
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 17
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 18
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 19

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 20

Найкращі військовослужбовці артилерійської бригади були відзначені нагородами міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Найближчим часом військовослужбовців чекають відпустки, потім артилеристи відновлюватимуть боєздатність і проходитимуть бойове злагодження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162206
 
   
 Топ коментарі
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Таке враження, що воїнів, які захищають Незалежні ть і Соборність України цінують лише у Галичині. Щодо хлопців, зичу їм здоров'я, сімейного щастя і міцного сну. Героям Слава!
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Там людей больше чем быдла . Вот и все !
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когда уже эти красные прапора поменяют???,
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Гей, там на горі Січ іде,
Гей, МАЛИНОВИЙ стяг несе,

Приспів:
Гей, малиновий, наше славне товариство,
Гей, марширує, раз, два, три. (С)
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файно!
Героям СЛАВА !!!!
***
Чекаю вЕсну, ти на вЕсну схожа:
Неначе днина світла і погожа,
Твої слова, як ластівки співочі,
Підсніжники - твої блакитні очі...

Дух забиває запах молодих бруньок,
Замріявся покритий мохом старигань-пеньок,
І кров по жилам швидше струменіє,
Лиш серце скиглить, ниє й тужавіє.

Воно ж бо добре знає. Знає!
За ким сумує, тужить і скучає.
Хотілося б цю Мар'їнку покинути... Донецьк,
Перелетіти через ліси, поля і луки навпростець

До тебе. Матері моїх дітей...
До тебе...через сто смертей...
Поцілувати, обійняти, міцно пригорнути,
В твоїх обіймах кляту цю війну забути.

автор: воїн - артилерист, 2015 р.
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