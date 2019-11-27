 Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Військовослужбовці прибули до місця постійної дислокації військової частини в повному складі, з технікою і озброєнням - без бойових втрат. Участь у заході взяли понад півтори тисячі захисників України, які планово були виведені із зони проведення ООС.
Під час ходи артилеристи зупинилися біля меморіальної стели і вшанували загиблих Героїв, які в різні роки віддали життя за незалежність України. Армійці пройшли центральними вулицями Тернополя з бойовим прапором бригади до палацу культури "Березіль", де їх зустріли командувач військами ОК "Захід" генерал-лейтенант Олександр Павлюк, представники місцевої, обласної влади, волонтери і городяни.
"Особовий склад військової частини з честю виконав поставлені завдання. Бригада понад рік перебувала на загрозливих напрямках лінії зіткнення. Поки артилерійські підрозділи були в районі проведення операції, у супротивника не було бажання застосовувати великий калібр, оскільки могли отримати гідну адекватну відповідь", - зазначив командувач військами ОК "Захід" Павлюк.
Найкращі військовослужбовці артилерійської бригади були відзначені нагородами міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Найближчим часом військовослужбовців чекають відпустки, потім артилеристи відновлюватимуть боєздатність і проходитимуть бойове злагодження.
Гей, МАЛИНОВИЙ стяг несе,
Приспів:
Гей, малиновий, наше славне товариство,
Гей, марширує, раз, два, три. (С)
Героям СЛАВА !!!!
***
Чекаю вЕсну, ти на вЕсну схожа:
Неначе днина світла і погожа,
Твої слова, як ластівки співочі,
Підсніжники - твої блакитні очі...
Дух забиває запах молодих бруньок,
Замріявся покритий мохом старигань-пеньок,
І кров по жилам швидше струменіє,
Лиш серце скиглить, ниє й тужавіє.
Воно ж бо добре знає. Знає!
За ким сумує, тужить і скучає.
Хотілося б цю Мар'їнку покинути... Донецьк,
Перелетіти через ліси, поля і луки навпростець
До тебе. Матері моїх дітей...
До тебе...через сто смертей...
Поцілувати, обійняти, міцно пригорнути,
В твоїх обіймах кляту цю війну забути.
автор: воїн - артилерист, 2015 р.