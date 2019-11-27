 Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Військовослужбовці прибули до місця постійної дислокації військової частини в повному складі, з технікою і озброєнням - без бойових втрат. Участь у заході взяли понад півтори тисячі захисників України, які планово були виведені із зони проведення ООС.











Під час ходи артилеристи зупинилися біля меморіальної стели і вшанували загиблих Героїв, які в різні роки віддали життя за незалежність України. Армійці пройшли центральними вулицями Тернополя з бойовим прапором бригади до палацу культури "Березіль", де їх зустріли командувач військами ОК "Захід" генерал-лейтенант Олександр Павлюк, представники місцевої, обласної влади, волонтери і городяни.















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"Особовий склад військової частини з честю виконав поставлені завдання. Бригада понад рік перебувала на загрозливих напрямках лінії зіткнення. Поки артилерійські підрозділи були в районі проведення операції, у супротивника не було бажання застосовувати великий калібр, оскільки могли отримати гідну адекватну відповідь", - зазначив командувач військами ОК "Захід" Павлюк.











Найкращі військовослужбовці артилерійської бригади були відзначені нагородами міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Найближчим часом військовослужбовців чекають відпустки, потім артилеристи відновлюватимуть боєздатність і проходитимуть бойове злагодження.