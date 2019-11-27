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 Політика України, За кордоном
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Все про:діаспора (148) Зеленський (3689) Литва (472)

 Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся у Вільнюсі з представниками української громади. Зокрема, глава держави поспілкувався з українськими дітьми, які навчаються в столиці Литви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 01

Зеленський поцікавився у дітей успіхами в навчанні. Він висловив сподівання, що юні українці повернуться на батьківщину.

"Після отримання освіти - додому! Обов'язково будемо чекати таких чудових дітей", - сказав глава держави.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 02

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 03

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Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 04
Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 05
Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 06

Також президент поспілкувався з військовослужбовцями - учасниками АТО/ООС, які проходять у Вільнюсі реабілітацію після поранень, і з військовими, які вивчають англійську мову у Військовій академії Збройних сил Литви.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 07

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Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 08

Крім того, під час офіційного візиту до Литовської Республіки президент з дружиною поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також президентське подружжя вшанували пам'ять загиблих за незалежність Литви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162197
 
   
 Топ коментарі
 
- Володимир, будете у нас в Литві з офіційним візитом, ми для Вас маємо чудовий Steinway. - Даля, це якесь вино? - Рояль, Володимире, рояль...Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 7475
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Ой зрада шо ж це коїться, молодь та ветерани всі ж за Пороха, а цим клоуном гидують і ігнорують його. На фото поряд з Зеленським актори з 95 кварталу і Сватів Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6870
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Так ведь это чмо-недомерок подражает одной старой плешивой кремлёвской крысе.
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По пути можно также проведать диаспору в Беларуси! Бацька давно уже дожидается...
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Дааа, много в мире людей не разборчевых в знакомствах. Я бы лично побрезговал. Встречаться с таким.
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Пишуть що йому подарували в цій чудовій країні , тільки не смійтеся, рояль, це правда чи ні , хто знає ?
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