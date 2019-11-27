 Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський поцікавився у дітей успіхами в навчанні. Він висловив сподівання, що юні українці повернуться на батьківщину.
"Після отримання освіти - додому! Обов'язково будемо чекати таких чудових дітей", - сказав глава держави.
Також президент поспілкувався з військовослужбовцями - учасниками АТО/ООС, які проходять у Вільнюсі реабілітацію після поранень, і з військовими, які вивчають англійську мову у Військовій академії Збройних сил Литви.
Крім того, під час офіційного візиту до Литовської Республіки президент з дружиною поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також президентське подружжя вшанували пам'ять загиблих за незалежність Литви.