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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1224) податкова міліція (1347) Правоохоронні органи (453) тютюн (88)

 У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували незаконне виробництво тютюну для кальянів і вилучили велику партію фальсифікованої продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 01

В рамках операцій "Акциз-2019", "Мережа", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 204 КК України було встановлено двох місцевих жителів, які організували незаконне виробництво, фасування і збут фальсифікованого тютюну для кальянів, з використанням обладнання, що забезпечує їхнє масове виробництво.

У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 02
У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 03

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У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 04

У незаконному виробництві використовувалося сировину (тютюн) невідомого походження, гліцерин, ароматизатори та інші речовини з невідомими домішками. Готову продукцію фасували в пластикові банки об'ємом 125 гр, на які наносили емблеми вигаданої торгової марки, і реалізовували через низку спеціалізованих сайтів у мережі інтернет, використовуючи для доставки послуги компаній-перевізників. Крім того, фальсифікат збували через торгівельні об'єкти, розташовані на території обласного центру.

У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 05
У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 07

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання тютюн для кальянів невідомого походження, обладнання та автомобілі загальною орієнтовною вартістю майже 8 млн грн.

У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 08
У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 09
У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС 10

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162191
 
 
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Я что-то не очень догнал 7 фото, это была криминалистическая экспертиза или муссора оттягивались по полной ?
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Если зекоманда сказала фальсификат, экспертиза не нужна!
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