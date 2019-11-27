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 Події, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (151) СБУ (4950)

 Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС. ФОТОрепортаж

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили незаконне вивезення з України в країни ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що перебувають на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

21 листопада правоохоронці затримали іноземця, який намагався вивезти за межі України товари військового призначення - дизельний двигун марки УТД20С1.

Під час подальших слідчих дій за адресою комерційної структури (пов’язаної з фігурантами кримінального провадження) виявлено 20 дизельних двигунів марки УТД20, які за оперативною інформацією готувалися до вивезення за кордон. Ці мотори встановлюються на БМП-1, БМП-2 та відносяться до товарів військового призначення. У зловмисників також виявлено 21 корпус та інші запчастини до комплектації двигунів.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС 01
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС 02
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС 03
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162114
 
 
 Топ коментарі
 
а тепер нехай скажуть де їх зняли
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Уже пол года другая власть. Смените методичку.
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Гладковский вывозил, чтобы купить потом по двойной цене... Скорее всего, все вывозилось только на бумаге и как металлолом...
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Уже пол года другая власть. Смените методичку.
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у него наверно "долг" остался ещё за прошлые периоды. Вот отрабатывает
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Пионтковский: Зеленского могут убить после саммита в Париже по приказу Путина

https://antikor.com.ua/articles/343484-piontkovskij_zelenskogo_mogut_ubitj_posle_sammita_v_parihe_po_prikazu_putina
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Активности мародеров нет предела.
Молодцы СБУ-ники хорошо сработали.
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Шел шестой год войны!!!!!!
Торговля и контрабас цвели алым цветом!!!!
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