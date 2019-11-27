 Контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню танкових двигунів з України в країни ЄС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

21 листопада правоохоронці затримали іноземця, який намагався вивезти за межі України товари військового призначення - дизельний двигун марки УТД20С1.

Під час подальших слідчих дій за адресою комерційної структури (пов’язаної з фігурантами кримінального провадження) виявлено 20 дизельних двигунів марки УТД20, які за оперативною інформацією готувалися до вивезення за кордон. Ці мотори встановлюються на БМП-1, БМП-2 та відносяться до товарів військового призначення. У зловмисників також виявлено 21 корпус та інші запчастини до комплектації двигунів.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

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