 Директором "Укрспецекспорту" може бути призначено Ноздрю, а "Спецтехноекспорту" - родича нардепа від ОПЗЖ Ларіна, - джерело. ФОТО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ в "Укроборонпромі".

За інформацією Концерну, на посаду директора "Укрспецекспорт" подало заявки 48 претендентів, а очолити "Спецтехноекспорт" бажають 57 кандидатів.

За словами джерела Цензор.НЕТ, 22 листопада був відібраний короткий список претендентів, які мають пройти тур співбесід. Перші персональні інтерв'ю були проведені вже цього тижня.

Однак цей етап має формальний характер, оскільки вибір нових директорів на посаду найбільших експортерів української зброї був зроблений ще в жовтні.





Джерело повідомляє, що ймовірно найближчим часом відбудеться призначення Вадима Ігоровича Ноздрі на посаду директора "Укрспецекспорт", а Євген Олександрович Ларін очолить "Спецтехноекспорт".

Вадим Ноздря - депутат Київської міської ради від депутатська група "Київська команда". До Київради був обраний в 2015-му році за списком "Самопомочі". Працював у державному збройовому експортері "Прогрес" у 2002-2006 роках, після чого перейшов працювати в структури відомого британсько-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура - "Istil Group".

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(Вадим Ноздря)

Згідно з його офіційною біографією, Ноздря працював директором представництва "Мініметалургійний завод Істіл", відтак був директором "Істіл Інвестментс" і "Істіл Менеджемент", а з 2012-го року є генеральним директором групи компаній "Істіл".

Як повідомляє джерело, ймовірно, допомогу Вадиму Ноздрі надає заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" з маркетингу та збуту Михайло Морозов, який останні 10 років теж працював в "Істіл Груп".

Джерело не виключає варіанту, що Мохаммад Захур отримав контроль над левовою часткою експорту та імпорту військової техніки - як через профільного заступника "Укроборонпрому", так і через директора найбільшого експортера "Укрспецекспорт". Зазначається, що саме "Укрспецекспорт" відповідає за експорт української військової техніки до Пакистану.

Євген Ларін з 2016-го року працює заступником директора "Спецтехноекспорту". До призначення одним з керівників великого українського експортера Ларін займав посади президента Української федерації фігурного катання, заступника Голови Державної інспекції України з контролю за цінами, а в середині 2000-х років був помічником братів-депутатів Буряків.

(Євген Ларін)

Крім того, Євген Ларін є родичем нардепа кількох скликань від "Партії регіонів", а нині від ОПЗЖ - Сергія Ларіна. Згідно з декларацією Євгенія Ларіна - за 2018 рік на посаді заступника директора військового експортера він заробив 1,8 млн грн, при цьому задекларував готівкові заощадження сім'ї в розмірі $480 тис.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Державний концерн "Укроборонпром" 23 жовтня 2019 року звільнив керівників двох найбільших державних підприємств з експорту та імпорту озброєння - "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт" і почав процес добору нових керівників.

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