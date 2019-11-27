 "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники мітингу тримають плакати з написами "Корупціонер на смітті", "Афера століття" і "Продаж землі за заниженою вартістю".
Фото, відео - Олег Богачук
Як повідомлялося, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.
Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.
За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".
НАЙБІЛЬШИМИ СПОНСОРАМИ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО Є ФІРМИ, ЯКІ ФІГУРУЮТЬ У СПРАВАХ ПРО ВІДМИВАННЯ КОШТІВ - ЗМІ
Партія Зе "СН" оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал. Зазначені в ньому найбільші спонсори президентської партії-юридичні особи, що фігурують в кримінальних справах про ухилення від податків і нелегальне переведення грошей в готівку.
Там не пахане поле корупції ."!
"Не мер, а доля". Якщо цей вислів народився у Львові, то наші справи кепські.
Бо кацапське "доля" українською буде "частка", а українське "доля" -- це кацапське "судьба". Це мабуть львівська "Свобода" вигадала таке гасло.
вот эти "активисты"
И печатались на одном и том же принтере.
А що то за 2 єврея у камуфляжі на 2 і 4 фотці? Координатори?