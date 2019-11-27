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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6855) мітинг (509) Садовий (265) Олег Богачук (931) Антикорупційний суд (503)

 "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Вищого антикорупційного суду в Києві, де нині обирають запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, відбувається акція його противників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники мітингу тримають плакати з написами "Корупціонер на смітті", "Афера століття" і "Продаж землі за заниженою вартістю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 01
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 02
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 03
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 04
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 05
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 06
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 07

Також читайте: Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий

Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 08
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 09
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 10
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 11
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 12
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 13

Фото, відео - Олег Богачук

Як повідомлялося, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162076
 
 
 Топ коментарі
 
По харям ця кодла нагадує тітушню. Спитайте в любого з цих "противників" - хто такий Садовий?
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о,нацжоны прости госпади...
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че эти миньоны лица-то прикрывают? за правое дело ж стоят, плюс в унисон с партией?
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че эти миньоны лица-то прикрывают? за правое дело ж стоят, плюс в унисон с партией?
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Зеказус.
НАЙБІЛЬШИМИ СПОНСОРАМИ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО Є ФІРМИ, ЯКІ ФІГУРУЮТЬ У СПРАВАХ ПРО ВІДМИВАННЯ КОШТІВ - ЗМІ
Партія Зе "СН" оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал. Зазначені в ньому найбільші спонсори президентської партії-юридичні особи, що фігурують в кримінальних справах про ухилення від податків і нелегальне переведення грошей в готівку.

"Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового - Цензор.НЕТ 5123
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Нацжены собрались. Похоже богдано-Бенины проделки. Ну ничего, хай посидит при парнях из народа, на велисопедах.
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По харям ця кодла нагадує тітушню. Спитайте в любого з цих "противників" - хто такий Садовий?
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Тобто ? Це класична тітушня,як і оті,що дружними колонами під НБУ підтягуються.
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Ну тут слово львів'янам, якщо їм подобається Садовий, вони мають знести цю шоблу, якщо ні....
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Что это за банда пэтэушников на фото, работать бы шли.
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судья порвал - с удивлением изучает КПК)))
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За земельні справи можливо любого мера за сраку брати ..
Там не пахане поле корупції ."! "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового - Цензор.НЕТ 2077
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А де юда Кернес та Трухан !?..Чи вже перефарбовані з ригосоєвих на *клоунських *
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титуханы копеечные понадевали камуфляж. петрушка - злопамятная мстительна гнида.
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Невже зі Львова приїхали? Чи Києву Садовий також допік?
"Не мер, а доля". Якщо цей вислів народився у Львові, то наші справи кепські.
Бо кацапське "доля" українською буде "частка", а українське "доля" -- це кацапське "судьба". Це мабуть львівська "Свобода" вигадала таке гасло. "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового - Цензор.НЕТ 8493
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Пока не прекратится этот шабаш дебилов-заработчиков на улицах-порядка в государстве не будет!
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Лозунги в одном и том же текстовом редакторе одним и тем же человеком набирались.
И печатались на одном и том же принтере.
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І з кацапізмами.
А що то за 2 єврея у камуфляжі на 2 і 4 фотці? Координатори?
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Стоять на митингах за деньги почти как заниматься проституцией.
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Не вважаю Садового еталоном порядності, хоча і відвертих скандалів з його участю теж не чув. Про сміття мовчу, історія відверто штучно створена. Але чому ніхто не займається Кернесами, Трухановими, іншою регіоналівською кодлою? Чому саме Садовий? З таким би завзяттям плівками трубними зайнялися

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титушня малолетняя .... птушники же .. днище
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Судя по мордам эти типа гривень на 20 тянут. Плакаты?!
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Жители Львова довольный Садовым. Я еще не от одного знакомого долго живущего во Львове не слышал о нем ни одного плохого слова
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