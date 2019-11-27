EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2179  28
Все про:Конго (21) миротворці (507)

 Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень. ФОТО

У конголезькому місті Бені відбулися масові заворушення. Люди увірвалися на територію миротворчої бази ООН, на якій розташований цивільний контингент.

Українські миротворці на вертольотах МІ-24 допомагали евакуювати персонал бази. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

"Завданням українських "двадцять четвірок" було визначено прикриття з повітря південноафриканських транспортних вертольотів. ... Надалі - за наказом командування Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго - українські вертолітники перекинули на аеродром міста Бені спецназівців національного контингенту Гватемали для поліпшення ситуації безпеки в регіоні", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони

Жоден з українських миротворців під час виконання визначених завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго не постраждав.

Ситуація в м. Бені загострилася після того, як на один з міських районів напали бойовики терористичного угруповання союзних демократичних сил (ADF). Вони вбили 8 городян, ще 9 були захоплені в полон.

Жителі міста звинуватили миротворців у тому, що ті недостатньо ефективно захищають їх від бойовиків, і напали на миротворчу базу. Вони пограбували і спалили будівлі і транспортні засоби Місії.

"Через загострення обстановки в місцях базування українського національного контингенту - в містах Бені, Гома і Калеміє - 18-й окремий вертолітний загін був переведений на посилений режим несення служби", - додали в пресслужбі.

Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень 01
Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень 02
Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень 03
Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162055
 
 
 Топ коментарі
 
Теж реготнув.
У Бабломойського ціле місто в Конго? Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки.

...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 4894
 показати весь коментар
 
"В городе Бени произошли массовые беспорядки" Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правильно.
Просто перестать стрелять. Всьо.
 показати весь коментар
 
 
Наши могли бы просто передать озабоченность персоналу ООН в связи с ситуацией что на них напали.
 показати весь коментар
 
 
"В городе Бени произошли массовые беспорядки" Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
 
 
Теж реготнув.
У Бабломойського ціле місто в Конго? Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
 
Он КАЛОмойский-от слова кал,вонючая жидяра,считающая себя бессмертным...
 показати весь коментар
 
 
Вже час в Україні почати палити ці ООН,ОБСЄ,та іншу наволоч.
 показати весь коментар
 
Так іди, пали. Чи тобі скинуцця на сірники мож треба?
 показати весь коментар
 
 
А воно гадає, що, воно сидячи над своєю диркою у підлозі під назвою туалет. Буде строчити свої висіри, а українці начитавшись його лайна підуть виконувати вказівки. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8955
Отож дурне кацаплятко, думкою радіє. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8955
 показати весь коментар
 
 
Буде час,знайдуться і сірники.Спалемо і твою дупу.
 показати весь коментар
 
Наприклад кремлядей, або тролей на кшталт тебе. Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 8044
 показати весь коментар
 
 
Дивись, мудрий нарід, що чекає на Україну. Одне тільки невідомо - гуталін тре самому купувати, чи його безкоштовно виділить оон?
 показати весь коментар
 
"Демократическая республика Конго ", "Союз демократических сил" - короче демократы между собой воюют
 показати весь коментар
 
И против ОБСЕ также настраивают, доводя до истерики, специально умалчивая их задачи и функции...
 показати весь коментар
 
Які функції вони виконують в Чернівцях, Франківську?
 показати весь коментар
 
Нема, хіба що ви вважаєте терористами білорусів, що їдуть на море влітку.
 показати весь коментар
 
Я не только считаю, но и знаю, на примере лукашистов, что оправдание своего выбора, с целью сохранить лицо, ломает психику...
 показати весь коментар
 
Та да. Патриса Лумбумба тумба юмба, кремлівска маріонеточна хвойда, колись була, щось на зразок Овоча. І досі Конго блює від всрутського миру.
 показати весь коментар
 
 
В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки.

...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков - Цензор.НЕТ 4894
 показати весь коментар
 
 
На базу напали, а терорістам відсіч не дали, що ми там робимо?
 показати весь коментар
 
Краткий синопсис.
В Конго добывают колтан: "Колумбит-танталит (колтан, колумбо-танталит; (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6) - твёрдый раствор колумбита и танталита, ценная руда ниобия и тантала, - важного материала для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах. 80 % всех разведанных запасов колтана находится в Африке, преимущественно в ДР Конго" (Википедия)

Себестоимость добычи колтана обязана быть низкой, потому что без дешевего колтана не может быть дешевых мобильных телефонов, и тогда прогрессивному мировому человечеству (а.к.а. рептилоидам) непрогрессивное человечество (а.к.а мы, грешные) чипировать придется, а это могут не понять (поскольку мы - слабо продвинутые).
Самую низкую себестоимость колтана дает ручная добыча и промывка подростками за порядка 10 баксов в день. Чтобы подростки шибче колтан мыли, баб в Конго насилуют (Конго - мировая столица изнасилования) и конечности рубят ножами-мачете.
Поскольку коренное население (политически-некорректно известное как туземцы) живет в скотском состоянии, то отжать месторождения колтана легло и потому желающих много (по слухам, Пригожин упал некое время назад именно на конголезскую пальму).
Конец краткого синопсиса.

Примечание: "нам, татарам, все равно", кто там колтан моет.
 показати весь коментар
 
Второе примечание (скузи, забыла написать): а кто добычу колтана крышует - вообще до лампочки.
 показати весь коментар
 
Полагаю, что желающих работать в том Конго немного,
Старая байка (быль): во времена СССР врачи могли совершенно легально заработать валюту (точнее, чеки Внешпосылторга) в международных госпиталях в дикой Африке. "Госпиталь" - то могло быть только название, это могла быть буквально хижина с земляным полом, так что некоторые врачи (или их жены/мужья) после пары лет такого о "африканского" труда почему-то заболевали и помирали, и чеки Внешпосылторга не помогали им. Но это лирика. А реализм - это то, что коллектив врачебный из госпиталя в Мали (ага, там сейчас очень "спокойно") в 70-х годах прошлого века повезли по случаю какого-то малийского праздника в кантри на пикник. Едут они обратно в автобусе через деревеньку африканскую, окружили их автобус пейзане и давай по автобусу палками колотить и кричать что-то на своем языке. Весь персонал врачебный в автобусе сразу на пол и полег, и молиться начали, хоть и беспартийные. "Усбагойтесь", - закричал переводчик, - "у них сегодня праздник и это они так празднуют".
"Если они так празднуют", - рассказывала позже нам друг семьи, врач, которая была в том автобусе, - "то как же они бунтуют?"
Теперь то мы знаем как - как в Сомали, Мали и Конго.
 показати весь коментар
 
Куди вони його евакуювали - в зону разгранічєнія? Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень - Цензор.НЕТ 6265
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору