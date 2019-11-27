 Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень. ФОТО

Українські миротворці на вертольотах МІ-24 допомагали евакуювати персонал бази. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.
"Завданням українських "двадцять четвірок" було визначено прикриття з повітря південноафриканських транспортних вертольотів. ... Надалі - за наказом командування Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго - українські вертолітники перекинули на аеродром міста Бені спецназівців національного контингенту Гватемали для поліпшення ситуації безпеки в регіоні", - сказано в повідомленні.
Жоден з українських миротворців під час виконання визначених завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго не постраждав.
Ситуація в м. Бені загострилася після того, як на один з міських районів напали бойовики терористичного угруповання союзних демократичних сил (ADF). Вони вбили 8 городян, ще 9 були захоплені в полон.
Жителі міста звинуватили миротворців у тому, що ті недостатньо ефективно захищають їх від бойовиків, і напали на миротворчу базу. Вони пограбували і спалили будівлі і транспортні засоби Місії.
"Через загострення обстановки в місцях базування українського національного контингенту - в містах Бені, Гома і Калеміє - 18-й окремий вертолітний загін був переведений на посилений режим несення служби", - додали в пресслужбі.
Просто перестать стрелять. Всьо.
У Бабломойського ціле місто в Конго?
Отож дурне кацаплятко, думкою радіє.
https://www.osce.org/ru/who-we-are
нет ответа?
...
Добре, що уточнили про "конголезский город" - інакше можна було б подумати, що у нас в Дніпрі такий пердімонокль
В Конго добывают колтан: "Колумбит-танталит (колтан, колумбо-танталит; (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6) - твёрдый раствор колумбита и танталита, ценная руда ниобия и тантала, - важного материала для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах. 80 % всех разведанных запасов колтана находится в Африке, преимущественно в ДР Конго" (Википедия)
Себестоимость добычи колтана обязана быть низкой, потому что без дешевего колтана не может быть дешевых мобильных телефонов, и тогда прогрессивному мировому человечеству (а.к.а. рептилоидам) непрогрессивное человечество (а.к.а мы, грешные) чипировать придется, а это могут не понять (поскольку мы - слабо продвинутые).
Самую низкую себестоимость колтана дает ручная добыча и промывка подростками за порядка 10 баксов в день. Чтобы подростки шибче колтан мыли, баб в Конго насилуют (Конго - мировая столица изнасилования) и конечности рубят ножами-мачете.
Поскольку коренное население (политически-некорректно известное как туземцы) живет в скотском состоянии, то отжать месторождения колтана легло и потому желающих много (по слухам, Пригожин упал некое время назад именно на конголезскую пальму).
Конец краткого синопсиса.
Примечание: "нам, татарам, все равно", кто там колтан моет.
Старая байка (быль): во времена СССР врачи могли совершенно легально заработать валюту (точнее, чеки Внешпосылторга) в международных госпиталях в дикой Африке. "Госпиталь" - то могло быть только название, это могла быть буквально хижина с земляным полом, так что некоторые врачи (или их жены/мужья) после пары лет такого о "африканского" труда почему-то заболевали и помирали, и чеки Внешпосылторга не помогали им. Но это лирика. А реализм - это то, что коллектив врачебный из госпиталя в Мали (ага, там сейчас очень "спокойно") в 70-х годах прошлого века повезли по случаю какого-то малийского праздника в кантри на пикник. Едут они обратно в автобусе через деревеньку африканскую, окружили их автобус пейзане и давай по автобусу палками колотить и кричать что-то на своем языке. Весь персонал врачебный в автобусе сразу на пол и полег, и молиться начали, хоть и беспартийные. "Усбагойтесь", - закричал переводчик, - "у них сегодня праздник и это они так празднуют".
"Если они так празднуют", - рассказывала позже нам друг семьи, врач, которая была в том автобусе, - "то как же они бунтуют?"
Теперь то мы знаем как - как в Сомали, Мали и Конго.