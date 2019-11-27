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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:діти (1739) школа (740) Естонія (285) Олена Зеленська (36)

 Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Українська недільна школа "Надія" функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут українські діти, які живуть в Естонії, мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом.

На заняттях використовують методики та програми, розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зокрема.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар, під егідою якої працює "Надія", зауважив, що завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей.

Навчання триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Як розповіли першій леді педагоги, студенти також відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

"Місію "Надії" важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається", - зазначила Олена Зеленська.

Окрім візиту до недільної школи, перша леді разом із Президентом України взяла участь у церемонії покладання квітів до Монументу перемоги у Війні за незалежність і зустрілася з представниками української громади Естонії.

Також читайте: "З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії

Олена Зеленська відвідала українську недільну школу Надія в Таллінні 01
Олена Зеленська відвідала українську недільну школу Надія в Таллінні 02
Олена Зеленська відвідала українську недільну школу Надія в Таллінні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162006
 
   
 Топ коментарі
 
И нихрена не поняла, все на непонятном ей языке говорят.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне - Цензор.НЕТ 2904

Унылое г@вно, которое нёс Зеленский в ООН: «Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали 15 минут, изменившие мир. Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». Послушайте лучше Сенцова.

https://twitter.com/i/status/1199560348212375557
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И нихрена не поняла, все на непонятном ей языке говорят.
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Вона чудово розмовляє українською мовою. Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні - Цензор.НЕТ 1285 Обтікай, потерпілий
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне - Цензор.НЕТ 2904

Унылое г@вно, которое нёс Зеленский в ООН: «Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали 15 минут, изменившие мир. Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать». Послушайте лучше Сенцова.

https://twitter.com/i/status/1199560348212375557
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Кто побывал в мацкве,больше не верить.И сенцову тоже.Как он говорил:россияне не виноваты.
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Какое это имеет отношение к его речи и ответам на вопросы? Или твоим паРашкинским кураторам его речь не понравилась?
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Напевне у школу вартувало б ходити раніше. Але то таке. Першій леді країни варто приділяти увагу школам у своїй країні. Причому не лише у Києві, чи у Кривому Розі, чи для піару у зоні АТО, а комплексно, щоб не обдвляти дітей і не робити між ними різниці.
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А посетить какую-нибудь терновскую или долгинцевскую школу в родном Кривбассе нет желания?
Показуха, как и вся их компашка!
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Во все времена, во время зарубежных и внутригосударственных визитов, все жёны президентов, равно как и их мужья, что-то посещают, что-то презентуют, что-то декларируют, в чём-то принимают участие.... Это нормальная и устоявшаяся практика. Зачем искать в этих мероприятиях что-то негативное, я, честно говоря, не понимаю. Совершенно уверен, что если бы во время этого визита жена зельца не посетила нашу школу, то на этом же сайте, и возможно те же самые люди, аналогично гневно и осуждающе отреагировали бы на подобное сообщение.
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Господи, шоу для Зебилов!
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мацу привозила? Кому эта клоунша интересна где она там лазит???
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я аж прослезился. усе так дуже гарно и радостно,пойду куплю зеленые очки и буду в них спать всю ночь
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Поганка

@ivanchenko27457

·31 мин

Занурюйтесь в глибину естонських подарунків - символів

Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні - Цензор.НЕТ 1144

Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні - Цензор.НЕТ 6641
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На які ще екскурсії їздила ця мадам? Що ми ще там оплатили, які розваги за наш рахунок порадували сім'ю зеленських?
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Ті ж розваги, що і сім"ю Порошенків, Януковичів, Ющенків...
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Либиться як дурепа.Нічого не розуміючи із розмови дітлахівь. Срань. Дітки і дорослі за кордоном вчать рідну мову, а оцьому... тут вивчичти не хватає мозгів
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а название школы нельзя было написать как " Надія" ?
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"Надежда" - исконно украинское слово!
Не то что "Надія".

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Це найгарніша 1 Леді за весь час існування України
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нда,

лолітина подружка тупо відпочиває порівняно із красою нашої 1 Леді
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