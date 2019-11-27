 Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Українська недільна школа "Надія" функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут українські діти, які живуть в Естонії, мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом.

На заняттях використовують методики та програми, розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зокрема.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар, під егідою якої працює "Надія", зауважив, що завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей.

Навчання триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Як розповіли першій леді педагоги, студенти також відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

"Місію "Надії" важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається", - зазначила Олена Зеленська.

Окрім візиту до недільної школи, перша леді разом із Президентом України взяла участь у церемонії покладання квітів до Монументу перемоги у Війні за незалежність і зустрілася з представниками української громади Естонії.

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