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 Політика України, Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:візит (723) Зеленський (3689) Литва (469) Лінкявічюс (114)

 Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи. ФОТО

Президент Володимир Зеленський починає візит до Литовської Республіки. Напередодні він разом з українською делегацією прибув до Вільнюса з естонської столиці Таллінна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У вівторок пізно ввечері в аеропорту Вільнюса українського лідера зустрів і привітав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить нормандську зустріч, євроінтеграцію та реформи 01

Зранку середи почнеться офіційна частина візиту. Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа обговорюватимуть двосторонні політичні та економічні відносини, питання безпеки та оборони, євроатлантичну інтеграцію України, співпрацю в галузі енергетики, інновацій, транспорту та соціальної політики.

Президенти зосередять увагу на реформах в Україні, подальшому практичному втіленні угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, питаннях "Східного партнерства" ЄС, співпраці України з НАТО, обговорять ситуацію на сході України та заплановані чотиристоронні мирні переговори в "нормандському форматі"

Напередодні візиту радниця із зовнішньої політики Президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що литовська сторона зацікавлена почути, яким буде наступний курс Президент України, як він планує вирішити ситуацію на сході України та як країна буде проводити реформи й інтегруватися в Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії

Зі свого боку, Литва заявляє про готовність і далі надавати всебічну допомогу. Литва є одним з найактивніших українських прихильників у міжнародному співтоваристві. Вона надає гуманітарну та військову підтримку Україні, допомагає реструктуризувати деякі сфери державного сектору.

Наступного липня у Вільнюсі відбудеться щорічна міжнародна конференція з питань реформ в Україні, на якій консолідуватимуть зусилля міжнародної спільноти задля підтримки Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії

У середу Володимир Зеленський також відвідає інші органи влади у Вільнюсі, разом із литовським колегою відкриє Литовсько-український діловий форум, вшанує пам’ять литовських борців за свободу та покладе квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку, де також поспілкується з представниками місцевої діаспори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161995
 
 
 Топ коментарі
 
В Литву наверное уже за роялем, раз в Эстонии с ним пролетел=))
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Ничего не имею против мадам Зеленской. Но, фотка вынуждает задуматься. Когда я вот так вот держу руки, то у меня, под верхней одеждой- бутыль беленькой, это точно! Левой рукой поддерживаю донышко, а правой, как и Елена- страхую от опрокидывания. А шо делать??? Если литруха в карманы- не влазит! Щас они, в правительственном лимузине, её и оприходуют... Во, будет прессуха! Зеленский начинает визит в Литву - обсудит "нормандскую встреча", евроинтеграцию и реформы - Цензор.НЕТ 5524
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А что, классный был бы троллинг бубочки - куда не приедет, везде велосипеды дарят )))
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Да с какого хрена он электрический? Обычный велосипед, неужели у всех так плохо со зрением? Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 2052
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Со зрением нормально, вот у некоторых с мозгами плохо. Или у вас в деревне кроме самоката ничего не видели? Обычный электровелосипед Ампер за 2500 евро. https://amplerbikes.com/de/e-bikes/stout
Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 323

СКОРОСТЬ 25 км / ч
ДОСЯГАЕМОСТЬ 45-100 км в зависимости от местности
АККУМУЛЯТОР 48 В 336 Вт LG литий-ионный аккумулятор
ДВИГАТЕЛЬ Ступичный мотор 250 Вт (заднее колесо)
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 2,5 часа
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Да, действительно. Меня смутило отсутствие батареи, её обычно на раму крепят. И мотор очень маленький, не видно толком.
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Эстония подарила велосипед . Ждём от Литвы рояль в подарок.
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Клоун из Эстонии в Литву.. на личном самолете.. плюс 50 охраны и 50 обслуги...
И в Европе:
Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи - Цензор.НЕТ 8122
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Да, только эти Президенты номинальные как королева. Ценности из себя не представляют.
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можно подумати шмаркля, Моніка НеЛох, 42 роки, недолуге криворіжське непорозуміння є якоюсь цінністю...але ж коштує українському бюджету набагато більше, ніж коштує президент для благополучної та заможної Австрії. Цілком можливо,що Україна буде розгрібати не одне десятиліття те, що накоїть ЗеЛена шмаркля...
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У нас главой государства является Президент.
Поэтому его должны охранять. Если с ним что-то случится под угрозой будет безопасность всей страны.
А оскорблять президента своей страны - это все равно что мочиться под себя.
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Ти все попутало і мілко плаваєш в цих питаннях. Якраз навпаки, безпека країни тільки виграє, якщо шмаркля кудись зникне та пропаде, просто у керма стануть інші люди...
дасть Б-г, вже не малограмотний, придуркуватий та ватний хАхол-малорос з лайном та кашею в голові замість мізків, а справжній, нормальний, компетентний українець-патріот з нормальною командою компетентних спеціалістів, а не з шоблою пройдисвітів та авантюристів, як в ЗеМанді.
Можна подумати, що Україна багато втратила, що позбулася зека та рашистського запроданця Овоча...
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У нас главой государства является Президент

Та що ти кажеш? А я думаю, що зараз головою держави в Україні є бородата баба каломойша.)
Відкрию тобі невеличкий секрет, в Австрії голова держави також президент, ну той, що трохи вище стоїть з валізою на пероні...))
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