 Чиновники незаконно розмитнили близько 1000 автомобілів, "заробивши" на цьому 44 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Чиновники в інтересах комерційних структур свідомо занижували митну вартість імпортованих зі США машин", - сказано в повідомленні.

За даними слідчих, зловмисники встигли оформити незаконне ввезення на близько 1000 автомобілів. Зараз вирішується питання про арешт 48 елітних машин.

"Також здійснюється документування, що в порушення вимог Податкового кодексу України приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 мільйони гривень з реалізації транспортних засобів", - додали в пресслужбі.

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Триває досудове слідство у ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, від 5 до 8 років позбавлення волі) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, штраф від 255 тис. грн до 425 тис. грн) Кримінального кодексу України.







