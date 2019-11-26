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 Суспільство
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Все про:майдан (554) Олег Богачук (931) Закревська Євгенія (45)

 "Не злий справи Майдану" - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 26 листопада під ВР відбулася акція підтримки адвокатки Євгенії Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідування подій на Майдані восени-взимку 2013-2014 рр.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори акції зазначають: "21 листопада адвокат справ Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через небажання Верховної Ради прийняти поправку до закону про Державне бюро розслідувань. Ця поправка дозволяє перевести до складу ДБР слідчих Управління спецрозслідування ГПУ, які займалися справами Майдану. Без узвалення цієї поправки слідство у справах Майдану буде де-факто призупинено.

У шосту річницю Революції Гідності людина, яка відвойовує пам'ять героїв Майдану, змушена голодувати, щоб слідство тривало, а винні у розстрілах людей на Майдані були нарешті покарані. Затягувати далі з цим нікуди! Прийти під будівлю ВРУ - це найменше, що ми можемо зробити. Кожен із нас здатний допомогти відновити справи Майдану і підтримати Женю".

Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 01
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 02
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 03
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 04
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 05
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 06
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 07
Не злий справи Майдану - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану 08

Фото, відео, - Олег Богачук 

Читайте також: Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба

Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Також читайте: У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161964
 
   
 Топ коментарі
 
Дибіли!
Ви Порошенка валили-валили, валили-валили, думали, що розчистите електоральне поле для своїх, та не вистачило розуму припустити, що на те розчищене поле вилізе хтось інший!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Ну, і як вам тепер?
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Все правильно, треба виходити, щоб Вас бачили і чули.

Добру справу робите, повага Вам.
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Угу. Справи Майдану вже давно злили ті, хто на крові Сотні прийшов до влади. Прокинулися вони((
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Дибіли!
Ви Порошенка валили-валили, валили-валили, думали, що розчистите електоральне поле для своїх, та не вистачило розуму припустити, що на те розчищене поле вилізе хтось інший!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Ну, і як вам тепер?
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Ви чекаєте що дурень вміє аналізувати свої дії і визнавати їх хибність?
У тому то й річ, що дурень, тому й дурень, бо не здатен знайти помилок у своїх міркуваннях.
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А ты наверное ШИБАНУТЫЙ, 5лет в жо....... у. Порошенко зло. А ты думал, что вылизе хтось иншый? Заткните пасть, нет грубо, у Порошенка была возможность, но не захотел, а от этих ничего не ждите.
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Шо вылезет "кто-то другой" ждали как рас зебилы
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«Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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а ви спитайте соєви, а що главная соя робила 5 років з розслідуванням?
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Все правильно, треба виходити, щоб Вас бачили і чули.

Добру справу робите, повага Вам.
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5 лет соевый нихера не делал по Майдану,а теперь акция.Ну да понятно,что за акция.К алкашу и в Козин надо было ходить не дякуваты,а спросить с этих упырей,как за 5 лет не наказать виновных?
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ее сольют, до этого уже слили, народ олигархи поимели, теперь народу - война и тарифы, а олигархам - власть, земля и хороший доход от газа.
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На фото масса любій тільки з медикаментозної коми. Вони вважають, що це Зеленський винен в тому, що ніхто не поніс покарання за Майдан.
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Винне стадо, яке повелося на сказки блазня.
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А ти з якої коми? Люди рротестують тому що зебільня просто зупинила розслідування.
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Какое расследование? Любой студент первокурсник следственно криминалистического факультета, вам ответит - у кого был мотив, тот в числе первых подозреваемых. У той власти которую свергли, в результате этих событий, был мотив развивать ситуацию в таком направлении?
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действительно, - у овоща не было мотива расстрелять Майдан и остаться у власти. Де вас набирают таких...
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а в ввшников и беркутовцев стрелял, чтобы типа бей своих чтоб чужие боялись. хитрый план был.
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Угу. Справи Майдану вже давно злили ті, хто на крові Сотні прийшов до влади. Прокинулися вони((
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им некогда... надо ж еще войну конфликт расследовать...
кто на рашку напал и ее отпускников под Донецком-Луганском убивал...
портнов все знает - он и расскажет свое видение... демократии и свободы слова
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Полсотни следователей расследуют летал ли Порошенко на отдых, а на расследование кто убил сотню людей у зебилов следователей не нашлось...
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Банде управлявшей страной при последних президентах : Порошенко и Зеленском не интересно это расследование. Если Порошенко стеснялся закрыть это расследование, то Зеленский (виртуоз игры на фортопьяно) ничего не стесняется. Мечта олигархов и корупционеров сбылась.
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