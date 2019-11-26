Редактор Цензор.НЕТ 26.11.19 21:0926.11.19 21:11 А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ" Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3161963 x Мені подобається 56
В одном слове две ошибки! Позорища - соевые!
Унитазы врачам тыкают, а сами *му-му* не напишут корректно.
-приходе директор, клітка з черепахами відкрита і пуста. Питає де?
Наркоша -так ааткьіло сквазняком и они все шмьіг шмьіг ...
Знаю про макарони:
Приходить додому синок-нарік, сідає за стіл та починає їсти. Мати йому каже:
- Синок, ти хоч би виделку взяв.
- Хто обкурився? Я обкурився?
Получай чтоб не скучать - целый день по сайту бегала, заработалась тунеядка.
Лови-читай!
Так на фотке лолита была ещё помоложе, как раз 2017-й год, когда обнаружились делишки пэдрота.
А в этом году лолка стала уже седая и старая. И ещё более жЫрная.
-О землетрясении в Албании?
-О Жёлтых Жилетах в Париже каждые выходные?
-О потопе в Венеции и Лигурии?
Одно только Зе троллить.
(C)
@atipovyiua
🤔
- думаю, що незабаром й кількість роялів в Україні суттєво зросте!
(C)
@malitskiy_
😄
Зєлю геть. Дострокові. Ще в цьому році. Зєля - ліквідаційна комісія для України