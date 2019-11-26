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 Фоторепортаж
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Все про:велосипед (60) Зеленський (3665) фотожаба (9061) Естонія (278) Кальюлайд Керсті (34)

 А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 02

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 03

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 04

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 05

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 06

А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії 07

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161963
 
   
 Топ коментарі
 
Твоє обличчя, коли потролила ЗЕбіла янелоха


А могли бы и рояль подарить... Реакция ФОТОжаберов на неоднозначный подарок Президенту в Эстонии - Цензор.НЕТ 2637
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То шо він мародер тобі треба довести, а те що Членограй клоун знають скрізь і всі.
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Напомню что ЗЕбубачка тебя ждёт назад в Украину, но я смотрю шо ты рогом упираешься не хочешь в Украину...Давай не расстраивай ЗЕбубачку...он тебя ждёт.
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ЗЕбил ты шо прикалывашься как и твой клоун? Забыл что ли -- грозные ЗЕбилы выгнали Петю на Ростов ещё аж 21 апреля, а все порохоботы давно с голоду умерли без финансирования? Шо не помнишь как ту грозно кулачками ЗЕбилы махали и угрожали?? Так шо ты ноешь теперь 26 ноября про Петю и порохоботов???
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Что ты хочешь от ветеринара, что он может достичь, разве что коровам хвосты крутить.
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Ну хоч не бухаю до інсульту. Це ж як треба бухать, щоб у 43 роки допитися до такого?
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ЗЕбилам прививки от дефтирии делать, Гончарук подтверждает!! ...хотя постой, это то же самое что и ветеринаром.
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Грамотей! ДИфтЕрия. Corynobacterium Diphtheriae .
В одном слове две ошибки! Позорища - соевые!
Унитазы врачам тыкают, а сами *му-му* не напишут корректно.
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Так возвращайся в Украину будешь нас просвещать..
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Ой, геша - гетьман. Да неужто ты сомневаешься, откуда я родом. Ведь писал, что близкие земляки. И даже зимой спрашивал, какая погода у нас, когда мы ездили домой. Аретроградная амнезия чтоле?
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Дохтарша, ти коли собі щеплення від сказу зробиш? Ти ж людей кидаєшся, як скажена мавпа.
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умница, в Италии НЕТ бешенства! грамотейша, хоть бы погуглила перед @ысером.
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Я знаю, що в Італії нема, як і в Британії. Але ж ти скажена, ну ти ж саме це знаєш та і всі це знають.
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Какой президент, такие и фотожабы. По крайней мерее уровень юмора выше, чем в 95 квартале, когда они членом по роялю водят.
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ты может тупенькая - тебе по полочкам всё разложить...?
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Все полученное во время официальных визитов со временем становятся музейными экспонатами в библиотеке имени Вернадского... там хранится сотни экспонатов от всех президентов, кроме одного, кроме Петра! Будем надеяться, что Зеля не жмот, как Порох и музей пополнится еще одним экспонатом!
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Сейчас прибежит Лалалахта и скажет, шо опять про Петю нет ни одной жабы.
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Мода міняється на все. Петро вже не в тренді. Все як в шоу бізнесі, застій неможливий.
А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії - Цензор.НЕТ 947
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Як це Петро не в тренді? Лалалахта в кожному кометні Пєтю згадує, я вже давно підозрюю, що вона - латентна порохоботка.
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Знаєш анекдот про наркошу, який черепах сторожував? Чим він закінчівся?
-приходе директор, клітка з черепахами відкрита і пуста. Питає де?
Наркоша -так ааткьіло сквазняком и они все шмьіг шмьіг ...
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Ніт, про черепах не знала.
Знаю про макарони:
Приходить додому синок-нарік, сідає за стіл та починає їсти. Мати йому каже:
- Синок, ти хоч би виделку взяв.
- Хто обкурився? Я обкурився?
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А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії - Цензор.НЕТ 969

Получай чтоб не скучать - целый день по сайту бегала, заработалась тунеядка.
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оффшоры запрещены госчиновникам на посту. И их семейным тоже.
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Не буду лайкать, это критика против Зеленско. Во второй тур вышли тогда Порошенко и Зеленский. Если бы на картике были Зеленский и путен, тогда лайкнул бы.
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Так там пишут *президента панамы*. Т.к. ***** и пэдрот более всего соффшорили.
Так на фотке лолита была ещё помоложе, как раз 2017-й год, когда обнаружились делишки пэдрота.

А в этом году лолка стала уже седая и старая. И ещё более жЫрная.
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больше всех буду смеятся, когда после 9-го Хунта станет невыносимой.
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Цензор, почему не сообщаете
-О землетрясении в Албании?
-О Жёлтых Жилетах в Париже каждые выходные?
-О потопе в Венеции и Лигурии?
Одно только Зе троллить.
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В Украине что ли своих проблем мало?? нам бы ещё про Венецию и Албанию думать...тут одного кловуна и так хватает по самое не магу.
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вашего потрошенка ни один велик не выдержит!
А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії - Цензор.НЕТ 6688
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Нарешті у Зеленського з'явився велосипед і тепер він зможе відмовитися від кортежів
(C)
@atipovyiua
🤔
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- діду, а що ви скажете про подарунок президента Естонії Зеленському?
- думаю, що незабаром й кількість роялів в Україні суттєво зросте!
(C)
@malitskiy_
😄
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Для полного стёба надо было ему трёхколёсный лисапет подарить...
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Над клоуном уже открыто стебуца, а ЗЕбилы продолжают рассказывать про потужного международного лидера А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії - Цензор.НЕТ 9479
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аа ЗЕбубачку обидели,а когда фотожьбы на Порошенко были то ты не удивляся?? Всё нормально было?? Претензий не высказывал и довольно улыбался..
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Агітував за Зєлю. До Вересня. Але, після призначення Зєлєю кабміну, припинив. Тепер більшого ворога зеленим чмирям, ніж я, важко знайти.
Зєлю геть. Дострокові. Ще в цьому році. Зєля - ліквідаційна комісія для України
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ты сам признался Иван что у тебя мозгов нет...(\печалька...)\
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Може мізків і нема, але совість є. Бо совістю не торгую.
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Поэтому и страна в сраке,что дальше барского х.. ничего не видите.
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Толя! Ти вже на мені стільки у мародера порошенка заробив, що міг би вже щось і відстібнути А могли б і рояль подарувати... Реакція ФОТОжаберів на неоднозначний подарунок президенту в Естонії - Цензор.НЕТ 5074
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Из "заработанного" только пренебрежение и ненависть от таких как ты. Могу отстегнуть люлей.
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Это не фотожабы , а обливание дерьмом , подмена понятий .Гыдота .
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ну эти соевые фотожаберы - клинические дегенераты. и место им именно на этой помойке.
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