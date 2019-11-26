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 У МЗС прийняли вірчі грамоти нового посла Канади в Україні Галадзи. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Канади в Україні Лариси Галадзи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі дипломати обговорили пріоритетні питання подальшого поглиблення українсько-канадського особливого партнерства. Окрему увагу було приділено ситуації безпеки у зв'язку з російською агресією, питань гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин.

У МЗС прийняли вірчі грамоти нового посла Канади в Україні Галадзи 01

У МЗС прийняли вірчі грамоти нового посла Канади в Україні Галадзи 02
Фото: mfa.gov.ua

Як інформує Главком, Лариса Галадза - дочка відомого греко-католицького священика з Канади Романа Галадзи.

Досі Лариса Галадза обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Свою кар'єру вона розпочала в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. В останні роки вона неодноразово бувала в Україні.

Додамо, що Українська греко-католицька церква св. пророка Іллі в Брамтоні поблизу Торонто, Онтаріо, де служить о. Роман Галадза, належить до Північно-Східного деканату Території Великого Торонто (Northwestern GTA Deanery) єпархії Торонто та Східної Канади української (Греко-) Католицької церкви. Громада дотримується юліанського церковного календаря (старого стилю).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161952
 
 
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