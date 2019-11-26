 Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця $10 тисяч. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосприяння у оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали посадовця та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тисяч доларів – другої частини хабара. Отримання "авансу" було задокументовано тижнем раніше. Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за ст.ст. 190 (шахрайство), 27 (види співучасників), та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Також у столиці СБУ викрила на хабарі інспектора Державної екологічної інспекції столичного округу. Наразі зловмиснику, який вимагав у приватного підприємця $6 тисяч за позитивний висновок екологічної перевірки, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України".





