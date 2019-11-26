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Все про:хабар (2823) КМДА (739)

 Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ. ФОТО

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця $10 тисяч. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосприяння у оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали посадовця та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тисяч доларів – другої частини хабара. Отримання "авансу" було задокументовано тижнем раніше. Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за ст.ст. 190 (шахрайство), 27 (види співучасників), та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Поліція затримала на хабарі $6 тис. співробітника Держекоінспекції в Києві. ФОТО

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Також у столиці СБУ викрила на хабарі інспектора Державної екологічної інспекції столичного округу. Наразі зловмиснику, який вимагав у приватного підприємця $6 тисяч за позитивний висновок екологічної перевірки, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України".

Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ 01
Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ 02
Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161947
 
 
 Топ коментарі
 
Эти средства предназначались на борьбу с коррупцией а вы гады весь план сорвали подонки...
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Заліковий заголовок, регочу немов шибеник Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 750
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та ну нах...это уже не смешно!
просто анекдот))))))
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та ну нах...это уже не смешно!
просто анекдот))))))
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АНЕКДОТ?? со слезами на глазах! Этих циничных выродков кастрировать надо что б подобное не плодилось
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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Эти средства предназначались на борьбу с коррупцией а вы гады весь план сорвали подонки...
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Заліковий заголовок, регочу немов шибеник Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 750
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Угу.Я тоже первый раз прочитал-"
Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА отказался от получения $10 тыс. взятки."Мозг выдал желаемое за действительное. Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
Теперь главный борец с коррупцией при КГГА залатит 100000$ что бы замять дело.Скупой платит дважды. Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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Ой ...я немогу... 😁😁😁😁в этой стране это не излечимо!🤑🤑🤑
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Знову Діскавері:піймали, показали, відпустили. Володя, рейтинги падають, що закономірно:"всім милим не будеш" Але давай, хоча б зупиним "діскавері". давайте будете звітувати не про тих, кого спіймали, а про тих, хто отримав строк і сидить.
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Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8087погорел "борцун с барыгами и мародерами" Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8087"активисты"...
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Дожились, вместо того, чтоб вести борьбу с коррупцией, он сам же коррупционер. Зеленский, когда прекратится этот бардак?
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Зараз прибіжить Лалалахта, та почне пруфами плюватися, що це Пєтя-барига його призначив.
«При чем тут Зеленский?» (с)
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У Кококошницы смена началась. Смотри кто лайкает, узнаёшь, в чьей бригаде эта ватница работает
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Наша улюблена бібізянка. 😍
Зараз прибіжить Лалалахта, та скаже, що вона на мене схожа.
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Он думал, что ему достались creme de la creme... не-а... погорел, снимая пенки с говна...
Мля, из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаются...
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безбожники крали, крадут и будут красть, "по-умному"
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Вот бараны, даже взятку взять по-людски не могут
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Посадили бы этого борцуна пожизненно - остальным неповадно было бы...
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Смотрю пошла вода в хату по всем направлениям
Ну дай Бог
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У вас наводніння? В такому випадку не на форум писати треба, а рятувати хату.
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Що тут дивного? Поліція кришує бандюків,лісники крадуть ліс,єгеря -браконьєри,вчителі-педофіли,депутати-і злодії і браконьєри і гвалтівники...отак і живемо -на дні.
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Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
😜
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"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь - ничего не имеешь!"
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Знають же дебіли, що міняється влада в місті, і що треба затаїтися про всяк випадок. Ні! Ніщо не зупинить.
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Украинские реалии: "Глава общественного совета по борьбе с коррупцией попался на коррупции".
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Згадайте як вже кілька років "доброчесні і стійкі борці з корупцією" вили гарчали та плювались проти декларування ? "Общественник" - значить загальнодоступний
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Случай для понимания состояния когнитивный диссонанс. Файлы не сходятся . Становится страшно , в какой глубокой опе мы оказались . Президенты и правительства менялись, воровство не прекращалось никогда , а общество скатывалось до уровня быдла без чести и морали .
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