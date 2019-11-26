 Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця $10 тисяч. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосприяння у оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.
Правоохоронці затримали посадовця та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тисяч доларів – другої частини хабара. Отримання "авансу" було задокументовано тижнем раніше. Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за ст.ст. 190 (шахрайство), 27 (види співучасників), та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
Також у столиці СБУ викрила на хабарі інспектора Державної екологічної інспекції столичного округу. Наразі зловмиснику, який вимагав у приватного підприємця $6 тисяч за позитивний висновок екологічної перевірки, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України".
просто анекдот))))))
Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА отказался от получения $10 тыс. взятки."Мозг выдал желаемое за действительное.
Теперь главный борец с коррупцией при КГГА залатит 100000$ что бы замять дело.Скупой платит дважды.
«При чем тут Зеленский?» (с)
Зараз прибіжить Лалалахта, та скаже, що вона на мене схожа.
Мля, из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаются...
Ну дай Бог
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
😜