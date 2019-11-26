 На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі. ФОТО

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На Хрещатику одночасно працюють кілька автомобілів-евакуаторів.

"Будьте уважні і дотримуйтесь Правил дорожнього руху, щоб Ваш автомобіль не став "жертвою" евакуації", - закликають інспектори.

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