 На Хрещатику масово евакуюють неправильно припарковані автомобілі. ФОТО

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
На Хрещатику одночасно працюють кілька автомобілів-евакуаторів.
"Будьте уважні і дотримуйтесь Правил дорожнього руху, щоб Ваш автомобіль не став "жертвою" евакуації", - закликають інспектори.
Все чужими руками?
Я сегодня уже обул зимнюю резину.
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Голобородько у закордонному відрядженні:!! ---Зеленському в Естонії подарували велосипед
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Ну и правильно .. Шоб не мешали Вофке ездить на новом велике
На російській мові вулиця Хрещатик пишеться "Крещатик". Бутусов, проведіть лікбез зі своїми підопічними.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ7f2_qYjmAhUIqYsKHXHkAwAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw0GioZzNLiAoMJ5f-idoBFo
Вартість парковки у центрі може сягати 15-20 євро за годину.
Результат?
Немає пробок, транспорт ходить за розкладом хвилина в хвилину. Підійшов до зупинки, поглянув на годинник, на розклад і вирішив, чи чекати трамвая або автобуса, чи пройтися пару зупинок пішки.