EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  4840  104
Все про:Київ (6852) Новий рік (193) ялинка (35)

 Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва. ФОТОрепортаж

На Софійській площі почали облаштовувати різдвяне містечко, яке почне роботу 14 грудня.

Зараз робітники монтують стрижень для святкового дерева і сцену, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Цього року це буде не одне велике дерево, а "складальна" ялинка з декількох сотень невеликих дерев. Також на площі з'явилися конструкції для сцени.

Раніше організатори новорічних свят у столиці розповідали, що різдвяні ярмарки діятимуть на Софійській і Контрактовій площах. Відкриття містечок відбудеться 14 грудня, а урочисте запалювання головної ялинки країни - 19 грудня. Цього ж дня засяють 12 ялинок у 10 районах Києва.

Читайте також: Активісти прикрасили фігурками анголів ялинку на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва 01

Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва 02
Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва 03
Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва 04
Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161911
 
   
 Топ коментарі
 
Чтобы не портить праздник, она не должна быть зелёной.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если бы янык ставил йолку на Софиевской пл, или хотя бы на Майдане через дорогу, то беркут студентиков бы не побил, и никакого майдана 1 декабря не случилось бы. Все бы замёрзли и пошли по домам до тепла, или до выборов 2015.
 показати весь коментар
 
У нас такая традиция, все начинается с елочки! Вообще то новогодняя елка- это символ. Вот кто то знает, откуда пошла традиция наряжать елку разноцветными шарами, игрушками зверятами? А ведь никто не задумывался правда? Ну и наряжали ее не в сентябре- ибо как бы новый год праздновали в сентябре. Елка- это символ нашей материальной вселенной, наверху звезда- начало , а оттуда все расходятся- планеты, созвездия и т.д.
 показати весь коментар
 
йолка? уже?
собираем вещи, клоуны, и с хоровода - на выход
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору