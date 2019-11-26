 Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, святковий вечір влаштували 25 листопада в одному з залів КДЦ "Менора". Розважальну програму розрахували на чотири години - з привітаннями, танцями і солодким сюрпризом.

"Такі вечори, такі змагання як "Битва за виш" - усе це дає можливість трохи відірватися від буденності і відчути себе щасливою людиною. Ми отримуємо задоволення від таких свят", - розповіла студентка Дніпровської медичної академії Єлизавета. Дівчина зізнається: студенти-медики більшу частину часу приділяють навчанню, однак для активного життя все ж знаходять час.

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Міський міжвишівський турнір "Битва за виш" у Дніпрі проводять вже восьмий рік поспіль. Студентські команди змагаються в пейнтболі, боулінгу, гонках на картах, грають в інтелектуальні ігри.

Також 50 найактивнішим представникам молоді вручили сертифікати на отримання іменних стипендій міського голови та подяки за громадську діяльність.

"Прекрасна, радісна подія. Ми переходимо до нового формату спілкування - більш людського і щирого. Серед запрошених - наші стипендіати, які отримують іменну стипендію міського голови. Всього на всіх (а це - сто стипендіатів на рік) буде близько мільйона гривень. Також тут є учасники проєкту "Битва за виш". Усі вони - одні з кращих студентів міста. І у нас в цілому всі студенти чудові, протее, сюди ми запрошували активних. Думаю, ми й надалі будемо продовжувати цю прекрасну традицію", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.









