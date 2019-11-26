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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:внз (285) Дніпропетровськ (1221) Філатов (235)

 Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень. ФОТОрепортаж

У Дніпрі підвели підсумки "Битви за виш" і вручили нагороди активній молоді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, святковий вечір влаштували 25 листопада в одному з залів КДЦ "Менора". Розважальну програму розрахували на чотири години - з привітаннями, танцями і солодким сюрпризом.

"Такі вечори, такі змагання як "Битва за виш" - усе це дає можливість трохи відірватися від буденності і відчути себе щасливою людиною. Ми отримуємо задоволення від таких свят", - розповіла студентка Дніпровської медичної академії Єлизавета. Дівчина зізнається: студенти-медики більшу частину часу приділяють навчанню, однак для активного життя все ж знаходять час.

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Міський міжвишівський турнір "Битва за виш" у Дніпрі проводять вже восьмий рік поспіль. Студентські команди змагаються в пейнтболі, боулінгу, гонках на картах, грають в інтелектуальні ігри.

Також 50 найактивнішим представникам молоді вручили сертифікати на отримання іменних стипендій міського голови та подяки за громадську діяльність.

"Прекрасна, радісна подія. Ми переходимо до нового формату спілкування - більш людського і щирого. Серед запрошених - наші стипендіати, які отримують іменну стипендію міського голови. Всього на всіх (а це - сто стипендіатів на рік) буде близько мільйона гривень. Також тут є учасники проєкту "Битва за виш". Усі вони - одні з кращих студентів міста. І у нас в цілому всі студенти чудові, протее, сюди ми запрошували активних. Думаю, ми й надалі будемо продовжувати цю прекрасну традицію", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень 01
Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень 02
Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень 03
Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень 04
Філатов: У Дніпрі сто найактивніших студентів отримують іменні стипендії на загальну суму 1 млн гривень 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161884
 
 
 Топ коментарі
 
Чёт меня терзают фривольные смутные сомнения.
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Ничё так девочки. Я бы их тоже проспосировал ! 😁
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Согласен извращенцы но рыба гниет с головы. Все равно что комсомольские активисты ну а чем они занимались до сих пор вспоминают. Вот филатовцы и решили дрессировать кадры с молоду и за народные деньги. А как там с откатами у нас же без этого нельзя.
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лям на 100 это по целых 400$ на руки на студента, или же зарплата учителя за 3 дня Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен - Цензор.НЕТ 7287
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Немного уточню. Зарплата учителя "за три дня" , на сегодняшний день, составляет без малого 550$ Не вводите людей в заблуждєніє!
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получали через постель как принято в зе команде
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А скоко студентов нихера не получают? ИЛИ ТАКИМИ ЦИФРАМИ ЛУЧШЕ НЕ ХВАСТАТЬ!!
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А скоко студентов нихера не получают?\\\\\\\\\\

Как это по совковому - вот он я, хочу "получить".
С каких хренов одаривать всех, когда можно поощрить реально достойных? Отнять и поделить, напоминает.
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правильно а кто реально достоин а кто нет будет решать мер или ректор да?! как это решается тебе рассказать или сам догадался?!
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А что значит "100 самых активных"? По какой шкале активность измеряли? Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен - Цензор.НЕТ 9793
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Чёт меня терзают фривольные смутные сомнения.
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*** , как эта совдеповская показуха за и ба ла . Все как в России . В маленькой Дании каждый студент в месяц получает по 5 000 DKK это где-то 20 000 гривен и никто не делает из этого селфи. Ффффффуууууу , как противно .
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студентам нравится как видишь... вся эта хрень начинается даже не с вузов, потом филатовы соевые жалуются на плохой народ
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Это и есть формирования в ментальности что одни люди выше других . Потом и такое быдлячое у них отношение к людям . Мол я все , а они никто . Привет Россия . Барин и холоп .
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У одних забирают,а типа Геращенко Антоши дают. А судьи кто? Власть неадекватна и больна. Уж лучше как в Древней Греции по жребию и среди тысячи студентов. А активность в чем проявляется какие кретерии.Или как товарищ Сааков завещал в ,кавказской пленице'
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Какой приход , такой и поп ? Какой народ , такая и власть ?
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Потім більшість цих студентів,будуть намагатися виїхати в США і Європу.
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А что их делать в стране , где 73 % населения деградировало ниже плинтуса, и превратилось в зебилы ?
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Danis Nielsen Так і раніше їхали.І зараз продолвжують їхати і далі також будуть їхати.Та й серед студентів,як є ці самі відсотки.
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Согласен извращенцы но рыба гниет с головы. Все равно что комсомольские активисты ну а чем они занимались до сих пор вспоминают. Вот филатовцы и решили дрессировать кадры с молоду и за народные деньги. А как там с откатами у нас же без этого нельзя.
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Ничё так девочки. Я бы их тоже проспосировал ! 😁
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одни сосачки да мажорки сколько попкой поработали
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