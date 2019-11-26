 Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж

Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і Діло".
Натомість Кальюлайд подарували українську вишиванку.
Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і Діло".
Натомість Кальюлайд подарували українську вишиванку.
что может умного сказать особь, не сумевшая нормально выучить ни одного языка?
и ты, неграмотный поц, еще пытаешься рассуждать здесь о Порошенко? )
идиоты-ЗеБилы необучаемы. дауны, короче. ))
Де реформи? По пунктах будь-ласка. От з 1 січня мав стартувати другий етап медреформи - його відклали мінімум до літа 2020... Освітня реформа зупинена, про пенсійну (з накопичувальними пенсіями) в зе-команді вже забули. Судова реформа - ще гірше, ніж при Пєті... Прижати ФОПи замість обіцяних податкових канікул і упорядкування зборів- це не податкова реформа, якщо що!
Ну от хіба бакс упав - але толку від нього, коли ніфіга не подешевшало - ні бензин, ні імпортні товари...
Даже если человек улыбается и говорит радостным голосом, жест выдает разочарование и попытку скрыть раздражение
А теперь посмотрите на руки зе , походу президент Эстонии его знатно потролила
Ледокоин Гетьмана
@KOTHAKyXHE
·39 мин
Вова, ти ба які ті естонці підступні!? Не здивуюся якщо наступного разу вони тобі піаніно іменне подарують!
Президент Эстонии Кальюлайд подарила Зеленскому именной велосипед.
Занавес.
А ЗЄлєбобікам залишається унило єхидничати над тим як їхнього нєлоха потролили.
Надо так понимать,что символ власти в Украине теперь "велик",что соответствует президенту Зе..
"...нам с вами это показалось бы добрым жестом и действительно, приятным событием, а ему как быть? Ну самое первое, ведь его же надо провести по различным учетам, чтобы это не считалось взяткой. Ведь не сделай этого, куда денешь заявление премьер-министра о том, что он лично покончил со взяточничеством и взяточниками. Буквально на прошлой неделе так и сказал.
И все бы ничего, но ведь они шли во власть под лозунгом того, что они «новые и ответственные лица». Это налагает определенные обязательства и тянет за собой последствия. Не оформи велосипед как положено, премьер просто будет обязан действовать в рамках заявленного, а именно - уничтожать взяточничество и взяточников, а ДБР за меньшие угрозы дела возбуждает.
Так что дали велик, а ты думай, как за него отчитываться, кому ставить на баланс и так далее. Но если бы это была одна неприятность, так нет же ж. Как известно, он обещал ездить на работу верхом на велике. Сказал - сделал. Все видели, на каких черных великах он ездит на работу? И вроде бы хорошо все было, называл их великами и все тут..."