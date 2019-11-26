EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  12778  272
Все про:велосипед (60) Зеленський (3665) подарунок (25) Естонія (278) Кальюлайд Керсті (29)

 Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж

Президенту України Володимиру Зеленському в Естонії подарували електровелосипед, а також пів літра меду.

Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і Діло".

Натомість Кальюлайд подарували  українську вишиванку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія є світовим лідером за обсягами гуманітарної, фінансової, технічної та військової допомоги Україні, - Зеленський

Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 01
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 02
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 03
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 04
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 05
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 06
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 07
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 08
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 09
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 10
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 11
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161862
 
   
 Топ коментарі
 
вау... вот это тончайший, гипертончайший.
как же все таки прибалты нас поддерживают и понимают
 показати весь коментар
 
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед - Цензор.НЕТ 1960 Вангую: следующим подарком будет именной рояль!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
нет, это ты, дурачок, безграмотно пишешь. и делаешь это в Украине.
что может умного сказать особь, не сумевшая нормально выучить ни одного языка?
и ты, неграмотный поц, еще пытаешься рассуждать здесь о Порошенко? )
 показати весь коментар
 
 
Для Вас я так понял єто привічное дело в какое степени Ві уже идиот или перешли на крези идиот поздравляю Вас мистер гавкало
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И только сеовые выплядки дерьмом плюются Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 1983 дегенраты грёбаные 20 лет Украину уничтожали, но когда страна пошла на поправку то паразиты вбунтовались...а Володе зачет, первый президент который не требует конфеты в обмен на реформы, в отличии от соевых выплядков, которых блть еще и заставляли что нибудь полезное сделать для Украины взамен на взятку.....***** мне до сих пор мерзко от соевых рож и окружающего их быдла!!!!!! Вдумайтесь просто какой мразью нужно быть чтоб взамен реформ брать деньги но в итоге оставить всё как есть!!!
 показати весь коментар
 
 
..вылез единственный защитник Зе Лу Пы... ЕДИНСТВЕННЫЙ!!! Ты из запоя вылезло? На дворе конец осени... выборы давно прошли... Вовчик обгадился уже где только мог!!! Трезвей!!! ))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Какой нахер запой, х.з. чо порохобот так решил....я не пью, во первых пьют только идиоты, а во вторых я делаю работу которую ты даже трезвый в жизни не повториш, и даже воспользоваться результатом моей работы не сможеш, потому как у тебя мозгов нет!
 показати весь коментар
 
 
сможешЬ, повторишЬ,

идиоты-ЗеБилы необучаемы. дауны, короче. ))
 показати весь коментар
 
 
... да уж точно... так топить за зелёное дерьмо ..я уж точно не повторю!!!))) Да и пользоваться результатами твоей работы не собираюсь. Что может сделать желудок на ножках? Разве что за такое же дерьмо..как сам проголосовать!!!!))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не обращай внимания, этих идиотов не более дестка на всю старну.
 показати весь коментар
 
ты второй... здесь!!! А в стране было весной 73 процента!!! Два...точно остались... ты.. и дружок твой...баран из Днепра!! Остальные тихонько сидят и стесняются признать своё весеннее обострение!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну от я не соєвий, не голосував ні за Пе, ні за Зе! І де поправка? Ніфіга ж толком не зроблено! От чим Зе кращий за папєрєдніков? Вибори за пропорційною системою не провів, обіцяний прогресивний податок на виведений капітал не ввів (сказав "не на часі"), тарифи не знизили, про деолігархізацію вже півроку мовчить...

Де реформи? По пунктах будь-ласка. От з 1 січня мав стартувати другий етап медреформи - його відклали мінімум до літа 2020... Освітня реформа зупинена, про пенсійну (з накопичувальними пенсіями) в зе-команді вже забули. Судова реформа - ще гірше, ніж при Пєті... Прижати ФОПи замість обіцяних податкових канікул і упорядкування зборів- це не податкова реформа, якщо що!

Ну от хіба бакс упав - але толку від нього, коли ніфіга не подешевшало - ні бензин, ні імпортні товари...
 показати весь коментар
 
 
А можно насчёт реформ по подробнее , а то или я что-то пропустил или вы балабол и пожалуйста без матов , не уподобляйтесь запаребриковым
 показати весь коментар
 
 
Когда дурачку кто-то пояснит суть эстонского стеба, он отзовет посла из Таллина.
 показати весь коментар
 
 
Net nu, ne uderzjalsia i napisju hotj del mnogo teperj, no takoi tonkij troling - krasavci eesti.
 показати весь коментар
 
 
Эстонцам респект!ж*пу мазать медом на велосипед и на пасеку! Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 2920ХА!ха!ха!
 показати весь коментар
 
 
Жест сцепленных рук
Даже если человек улыбается и говорит радостным голосом, жест выдает разочарование и попытку скрыть раздражение
А теперь посмотрите на руки зе , походу президент Эстонии его знатно потролила
 показати весь коментар
 
 
Ха,ха. Троллинг на высшем, международном уровне.
 показати весь коментар
 
 








Ледокоин Гетьмана

@KOTHAKyXHE

·39 мин
Вова, ти ба які ті естонці підступні!? Не здивуюся якщо наступного разу вони тобі піаніно іменне подарують!
 показати весь коментар
 
 
Был уже концертный рояль, но решили подарить уже осенью 2014 музыкальной школе Словянска. Пусть дети играют. Руками само собой.
 показати весь коментар
 
фигляр...до хорошего клоуна не дотягивает.




 показати весь коментар
 
скоро у него будет целая коллекция велосипедов,крупнейшая в Европе!
 показати весь коментар
 
 
on na dniax budet i Litve,nadejus nasi toze podarit emu velosiped.U nas jest zavod gde delajet velosipedi toze. Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 4747
 показати весь коментар
 
 
Jest i takyje.Oni gde to 1700 raznix variantov v god vypuskajet velosipedov.Pokrasit ecio nado budet zeliony cvet Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 9527
 показати весь коментар
 
 
коляску обязательно,будет вело-рикша- коломойского возить, можно и в зеленый и наклейку вместо номера-"мы их сделали разом"
 показати весь коментар
 
 
U nas etot zavod vot dlia pocty vozit takyje delajet elektro Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 2943 velosipedi.Mozet Benia vlez v takuju karobku Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 3033
 показати весь коментар
 
 
fotozjaba Nr1 v etoi nedeli (na danij moment) dazje i ne nado bilo fotoshopitj.
Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед - Цензор.НЕТ 680
 показати весь коментар
 
 
Наверно в своем очередном видеообращении к зебилам Вован будет таки на велике по Киеву ездить)
 показати весь коментар
 
 
Это она его еще пожалела, причем очень пожалела, а могла и рояль подарить.
 показати весь коментар
 
 
Был концертный рояль, но решили подарить уже осенью 2014 музыкальной школе Словянска. Пусть дети играют. Руками само собой.
 показати весь коментар
 
Жаль что этому ЗЕдегенерату и наркоману нельзя подарить мозги. Он будет продолжать думать жопой. Я нашему ЗЕпрезеденту могу сказать лишь об одном, что голова его как срака набита доверху говном.
 показати весь коментар
 
 
Чем зарабатывает, тем и думает. Против Природы не попрешь.
 показати весь коментар
 
Велосипед мед Значит клоун не зря сьездил Хоть дорогу отбил
 показати весь коментар
 
 
Через месяц - другой эстонцы начнут смеяться над этой шуткой.
 показати весь коментар
 
Вони вже сміються, і не над цим жартом, над юним 42роки-нєлохом.
А ЗЄлєбобікам залишається унило єхидничати над тим як їхнього нєлоха потролили.
 показати весь коментар
 
 
здорово эстонцы соевых подкацапников потроллили.
 показати весь коментар
 
 
Ще би ї...лом в раму натовкла цього ЗЄпиз..юка.
 показати весь коментар
 
 
Теперь понятно зачем Зе ездил в Эстонию..)
Надо так понимать,что символ власти в Украине теперь "велик",что соответствует президенту Зе..
 показати весь коментар
 
Цитата з ЛО:

"...нам с вами это показалось бы добрым жестом и действительно, приятным событием, а ему как быть? Ну самое первое, ведь его же надо провести по различным учетам, чтобы это не считалось взяткой. Ведь не сделай этого, куда денешь заявление премьер-министра о том, что он лично покончил со взяточничеством и взяточниками. Буквально на прошлой неделе так и сказал.
И все бы ничего, но ведь они шли во власть под лозунгом того, что они «новые и ответственные лица». Это налагает определенные обязательства и тянет за собой последствия. Не оформи велосипед как положено, премьер просто будет обязан действовать в рамках заявленного, а именно - уничтожать взяточничество и взяточников, а ДБР за меньшие угрозы дела возбуждает.
Так что дали велик, а ты думай, как за него отчитываться, кому ставить на баланс и так далее. Но если бы это была одна неприятность, так нет же ж. Как известно, он обещал ездить на работу верхом на велике. Сказал - сделал. Все видели, на каких черных великах он ездит на работу? И вроде бы хорошо все было, называл их великами и все тут..."
 показати весь коментар
 
Велосипед? Значит теперь шо он должен ездить на работу на велосипеде? Она что хочет, чтобы его убили? Фсе презЫдент Зеленский теперь должен направить ноту протеста Эстонии за "погрозу вбивством президенту"
 показати весь коментар
 
 
НАРОД , обьясните , что это за електр. велик , а где у него АККАМУЛЯТОРЫ ????
 показати весь коментар
 
Троллинг высшего пилотажа. На Западе понимают, что Зеля не президент, а актер, пришедший к власти путем манипуляций сознанием.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору