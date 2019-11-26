 Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Укрінформ".
Вручення відбулося у вівторок під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі.
"Я вітаю українського режисера, письменника, якому у 2018 році присудили премію Андрія Сахарова… За свою мужність він заплатив дуже велику ціну", - сказав президент Європарламенту Девід Сассолі.
Сенцов у своєму виступі перед європарламентаріями наголосив, що приймає цю премію не особисто для себе, а для всіх політичних в'язнів, утримуваних у Росії.
Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.
Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.
7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.
Только что высрал что надо "бимбувзад"(типо "припугнуть" Европу?)
Как бы Гадя№2 не получилась.
Хотя..... Ах оставьте, у нас таких гадь хоть греблю гать
кому это "вашим"?
бегом беги к Рябожопке, можид хотя бы сейчас после твоей ценной инфы, удастся ее посадить на парашу!
только один кед тут, а другой - маршем)
Судя по Вашей лексике - "к вашим" вполне подходит.
Где Вы вычитали, что я хочу посадить Савченко? Вам надо - Вы и бегите.
Давай! Где сдалась то.
Я тоже считаю что сдалась, но Леценко-Рябошляпка так не считают, верно?
Че не так с лексикой? Можид я быдло, но очень доброе(бо православный )
Как показывает практика, для рядового украинца без разнице будет построен СП-2 или нет все равно олигофрены и власть не дадут рабам жить.
Клых не сломался? Карпюк?