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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Європарламент (434) премія (148) Євросоюз (2704) Сенцов (825)

 Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова. ФОТОрепортаж

Звільнений в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов особисто отримав премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", присуджену йому в 2018 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Укрінформ".

Вручення відбулося у вівторок під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі.

Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова 01

"Я вітаю українського режисера, письменника, якому у 2018 році присудили премію Андрія Сахарова… За свою мужність він заплатив дуже велику ціну", - сказав президент Європарламенту Девід Сассолі.

Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова 02

Сенцов у своєму виступі перед європарламентаріями наголосив, що приймає цю премію не особисто для себе, а для всіх політичних в'язнів, утримуваних у Росії.

Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова 03

Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.

7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161851
 
   
 Топ коментарі
 
Могли бы и бомбу Сахарова вручить)
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мелко как-то все это, мелко и двулично...одной рукой премию Сахарова вручают, другой рукой вентиль на трубе из паРашы крутят.
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Он в оккупации боролся с оккупантами, не сломался в кремлёвских застенках. Когда Вы так сможете, может и Вас заметят.
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За 6 лет бомбу Сахарова можно было бы уже и в карпатских лесах откопать. Почему то все украинцы хотят чтобы за них другие воевали и работали.
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кому премію а кому і ровер з ********** сідлом Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова - Цензор.НЕТ 5703
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мелко как-то все это, мелко и двулично...одной рукой премию Сахарова вручают, другой рукой вентиль на трубе из паРашы крутят.
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Мовы вроде не знает.(патриот чо)
Только что высрал что надо "бимбувзад"(типо "припугнуть" Европу?)
Как бы Гадя№2 не получилась.
Хотя..... Ах оставьте, у нас таких гадь хоть греблю гать
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Гадя пошла и добровольно сдалась вашим в плен. Не надо на Сенцова бочку катить...
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Сдалась?

кому это "вашим"?
бегом беги к Рябожопке, можид хотя бы сейчас после твоей ценной инфы, удастся ее посадить на парашу!
только один кед тут, а другой - маршем)
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Конечно сдалась.
Судя по Вашей лексике - "к вашим" вполне подходит.
Где Вы вычитали, что я хочу посадить Савченко? Вам надо - Вы и бегите.
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Решение суда?
Давай! Где сдалась то.
Я тоже считаю что сдалась, но Леценко-Рябошляпка так не считают, верно?
Че не так с лексикой? Можид я быдло, но очень доброе(бо православный Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова - Цензор.НЕТ 134 )
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Какое решение суда? За что её привлекать, за добровольную сдачу в плен? За такое не судят.
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Премию вручили, теперь Севпоток поможем строить....
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Я помню как Украина радовалась что выиграла тендер на поставку труб для Сев. потока1. Уверен что если бы Ахметову дали заказ на постройку Сев. потока 2 то сейчас в Украине наоборот все СМИ радовались перемоге.
Как показывает практика, для рядового украинца без разнице будет построен СП-2 или нет все равно олигофрены и власть не дадут рабам жить.
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Интересно, сколько лет он будет гастролировать и получать ордена и премии.
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Пока Мордор не рассыпется. И после, лет десять.
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Но почему именно он. Чем он отличается от остальных. Потому что режиссер? Сомнительная заслуга.
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Он в оккупации боролся с оккупантами, не сломался в кремлёвских застенках. Когда Вы так сможете, может и Вас заметят.
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А кто ещё получил 20 лет и отсидел 5?
Клых не сломался? Карпюк?
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Гриб не боролся с оккупантами, он писал в мордоровских соцсетях под ником Роман Шухевич. ФСБ-шники выманили его из Украины и выкрали - хотели сделать ещё одного страшного террориста. Мальчишка молодец - не сломался, но на международную премию пока видимо не тянет. Хотя, наша власть и могла бы заняться раскруткой его истории...
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а мог бы и на передовую с автоматом. так нет, в Европарламенте комфортней. не правда ли.
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а вы, я надеюсь, сейчас из блиндажа пишите?
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Нет, но я и премии не получаю. А другие в блиндаже, но премий не получают тоже. Так что не спеши туда, лучше клацай по клаве.
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Ну да,пи*деть не мешки ворочать.Хотя на премию Дарвина расчитывать можеш
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Тоимався достойно і премія заслужена. Вітаю.
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