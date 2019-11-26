EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1188  72
Все про:Канада (728) Порошенко (10111) Фріланд Христя (108)

 Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час візиту в Канаду лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з українською громадою в Едмонтоні. На зустріч також прибула заступниця прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Відео 5 канал

"Я хочу привітати пана Президента Порошенка, пані Марину. Мені надзвичайно приємно зустрітися не тільки в Києві, а й тут в моєму рідному Едмонтоні з вами. Дякую, що ви приїхали", – сказала Христя Фріланд.

Заступниця прем’єр-міністра Канади підкреслила важливі кроки для збереження та зміцнення незалежності України, які були здійсненні за час президентства Петра Порошенка. Вона наголосила, що ці кроки мають значення не лише для майбутнього України, а й для міжнародної безпеки.

"Ми всі, українці цілого світу, цілий світ вдячний вам і не забуде те, що Ви зробити для захисту українського суверенітету. Великий Іван Франко писав про великий момент, до якого кожен з нас мусить бути готовим. І Ви були готові до цього великого моменту. Історія могла би бути зовсім інакшою", – відзначила Христя Фріланд тверду позицію Президента Порошенка у протистоянні України російській агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням

"Я хочу також подякувати вам, що ви захистили і здобули незалежність для нашої церкви з Томосом про автокефалію. Це дійсно історичний момент, і ви грали ключову роль в тому. А також наш єпископ Едмонтонський Іларіон", – підкреслила Христя Фріланд.

Заступниця прем’єр-міністра Канади також підкреслила важливу роль Петра Порошенка у забезпеченні демократичних, прозорих виборів в Україні.

"Це ознака справжньої демократії та ознака справжнього демократичного лідера", – звернулася Христя Фріланд до Петра Порошенка.

Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету 01
Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету 02
Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету 03
Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161839
 
   
 Топ коментарі
 
Как же горит у кацапов от Пороха Фриланд - Порошенко: Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 2992
 показати весь коментар
 
Не то шо горит,а бомбит зесептиконов не па детцки!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не то шо горит,а бомбит зесептиконов не па детцки!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что за весь мир благодарен? Как может заместитель премьера одной страны говорить от имени всего мира?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
... весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Источник: https://censor.net.ua/p3161839
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мы все, украинцы всего мира, ВЕСЬ МИР БЛАГОДАРЕН ВАМ И НЕ ЗАБУДЕТ ТО, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УКРАИНСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА. Источник: https://censor.net.ua/p3161839
 показати весь коментар
 
Патамушта этот человек уважаемый во всем цивилизованном мире и общается с цивилизованными политиками!,а не какой-то там ***** кремлевский,ершик унитазный и айфоня пух!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да-да, весь мир благодарен Пете, но стесняется об этом сказать 😁
 показати весь коментар
 
Та й не кажи, нєнка. От якби любителька россійських трубопроволів сказала... А так...Канада? Де це? Що це?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надеюсь, что нет. Возможно, это ее личное мнение. Имеет право. Но за весь мир тем более учитывая результаты выборов и ведующиеся следствия против Порошенко очень и очень некорректно так высказываться. В первую очередь перед самими украинцами.
 показати весь коментар
 
Ожидая своего часа, держись своего мнения! Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 6288
 показати весь коментар
 
 
Зє!біли!
Вам євреї (Бігуси, Дубінські, Гнапи, Коломойські, Мураєви, Рабиновичі, Червонєнкі та имя їм легіон, бо їх багато) втерли що Порох "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Як у 5-річної дитини винен хтось: "Це не я, не я! Це все він!"

Але насправді ви зробили це разом.
Зє! Радійте і пишайтеся!

Ви разом убили Україну.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВЖЕ убили? З могили скиглиш? Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 7026
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очолив корупцію ще з часів Кучми-Мертвечука і врятував олігархічну систему після революції Гідності.
 показати весь коментар
 
 
Слушай, Люмпен, сегодня ведь было озвучено, что слуги не считают олигархами лиц типа Коломойского. Ани же бизнесмены! Эпоха олигархата подолана, так што не напрягайся зря. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 8042
 показати весь коментар
 
 
зе победил и не смог её возглавить?. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 7430
 показати весь коментар
 
 
Зато теперяче ужо скоро будет всо советцкое!,напомню что в товарных вагонах нет отопления и сартира с душем и пиликать неделю на сибирь!
 показати весь коментар
 
 
Может стоит вернуть Порошенко, на следующих выборах. Патриотам он вроде нравится.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
не надо,в "проходе" ему лучше.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вдячні українці всого світу... Ті самі, які за 5 років його президенства повернутися в Україну і не думали? Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 6363 А чому ТАК?
 показати весь коментар
 
 
Зараз то вже ж всі повернулися? Півроку вже нова, народна!!!, влада.

Нє? А чому так?😉
 показати весь коментар
 
 
про то в методичках лахти не прописали зебилам))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бо після цього порохнявого мародера Україна відкотилася назад років на 15-20, тепер ще 20 років прийдеться повертати те, що було хоч до нього, те, що ця паскуда розікрала разом зі своїми друзями прикриваючись лжепатріотизмом та вишиванками, а ці друзі до речи зараз переховуються за кордоном. Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 9617
 показати весь коментар
 
Та ти шо? Ти різницю між 6 млрд в ЗВР і 20 млрд в ЗВР розрізняєш?

Якщо так, то поясни, як розікрасти 6 млрл так, щоб залишилось 29 млрд?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хватить ці кацапські фейки тут тиражувати, гидко читати всю цю брехню.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не треба перекладати свої хворобливі уявлення зі своєї хворої голови на мою здорову голову, реальність від цього не зміниться, а твоєї брехні збільшиться.
 показати весь коментар
 
І нічого не потрібно "хватать", валодя. Є українське слово " досить".

Передавай привіт гугл-перекладачу, мокша.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це тобі google перекладач підказав, смішно. Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 7252
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 5513
до слез блеать трогательно Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 3649
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дурне поїхало в турне (с)
 показати весь коментар
 
И только в Украине вечно ноющие хахлы-совкопитеки жаждущие халявы недовольны
 показати весь коментар
 
 
Скільки ж Петі башляти доводиться аби його піарили...)
 показати весь коментар
 
 
Це точно, Валюха!

От Моніка ЗЄлєнская ні копійки не щаплатила, а піару на десять Петь вистачить.
 показати весь коментар
 
 
Я про піар. Комусь везе попіаритись на халяву.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бідолашні канадці, ведуться як діти на розводняки хряка.
 показати весь коментар
 
 
а шо лутчше разводить или быть разведенным янелохом?!
 показати весь коментар
 
 
Та вже певно, що не мудрий український нарід, що не здатен кіноперсонажа відрізнити від актора, що його зіграв.

Так, клавіша?
 показати весь коментар
 
 
Ніт! Вони звичайно ж вернуться тільки на солодкі обіцянки клоуна і його слуг. Ага.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тому і поїхав, бо на батьківщині йому вже ніхто не вірить, крім звичайно зграйки тролів порохошавок на цензорі, але навіть вони це роблять виключно за невеличкі гршові подачки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хорошо быть украинцем, кому же как не Хрысте это знать? но жить, правда, при этом нужно как можно дальше от Украины.
 показати весь коментар
 
 
На этой ветке, в неравной борьбе с реальностью, сгорит на работе не один зелебот...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а податки в казну агресора можна рахувати захистом українського суверенітету? )
 показати весь коментар
 
Вот бы Христя и вернулась при Петре Алексеевиче в Украину и стала замом Гройсмана Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 7549.
Открылись бы у нее глаза Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету - Цензор.НЕТ 4019
 показати весь коментар
 
 
Це все відбувається на тлі розкрадань та недобудови на Широкому лані...
 показати весь коментар
 
недобудова, це коли будуютьють будують, а потім бац і перестають... Так ось при Соєвому будвали... Ніяких питань не виникає?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Никогда в истории, страна так не уменьшалась в размерах и в гражданах, как при великом рехформаторе. Клоуны канадские.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Интересно, ей про свинарчуков и кононенок рассказывали?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору