 Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік

Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.





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Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.