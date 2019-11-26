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Все про:Біла_Церква (54) Нацполіція (8562) вбивство (1959)

 Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини. ФОТО

У Білій Церкві сталося вбивство на ґрунті ревнощів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік

Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини 01
Поліція Білої Церкви затримала чоловіка, який убив незнайомця через ревнощі до дружини 02

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Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161836
 
 
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Теперь его будуть ревновать сокамерники...
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Не виноватый он, тот сам подошёл.
Богата земля на дебилов с различными маниями и комплексами.
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В Белой Церкви родился великий Александр Медведь. Но дебилы судя по всему там тоже не редкость.
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30-летний приревновал к 47-летнему...

К ровесникам ему, видать,
сцыкотно было ревновать...
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наверное в сша бы пожизненное сразу дали. и это правильно. "герой" чо
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Теперь у жены будет много незнакомцев
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Сам себя выпилил из жизни жены лошок )
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