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 Політика України, Суспільство
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 Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил "Петрівське", - українська сторона СЦКК. КАРТА

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі повідомляє, що найманці РФ у вівторок продовжують провокувати українські війська, обстрілюючи їхні позиції з вогневих точок, розміщених у безпосередній близькості від ділянки розведення сил і засобів №3 "Петрівське".

"Як уже повідомлялося, сьогодні вранці, 26 листопада, російські найманці здійснили обстріл зі своїх позицій у районі Петрівського з АГС по наших позиціях поблизу Старогнатівки. Але таких обстрілів з початку доби вже здійснено 3 - із застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - з 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 та 09.30 - 09.50", - йдеться в повідомленні СЦКК, розміщеному близько опівдня вівторка на сторінці пресцентру ООС у соцмережі фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

До цього повідомлення Українська сторона СЦКК долучила карту зазначеної місцевості зі схематичними позначеннями здійснених бойовиками обстрілів, а також напрямків, звідки вони були здійснені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів з боку Петрівського, що поблизу розведення сил, - штаб ООС

Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил Петрівське, - українська сторона СЦКК 01

"Як видно зі схеми, російські окупанти продовжують вести вогонь у безпосередній близькості до меж ділянки розведення. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь, вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 "Петрівське". Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій", - наголошується в інформації української сторони СЦКК.

Також у повідомленні зазначається, що провокація з боку бойовиків відбувається напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.

Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил Петрівське, - українська сторона СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161825
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что уроды, развели вайска? Давайте теперь еще дальше отступайте. До Киева как раз к концу президенского срока Зелупы дойдем.
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Вже і кіт у мішку не такий привабливий? С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6153
С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 17
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Ну что уроды, развели вайска? Давайте теперь еще дальше отступайте. До Киева как раз к концу президенского срока Зелупы дойдем.
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это провокация!!! Что бы бубочке навредить и Сивохе и СН!!!
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Вже і кіт у мішку не такий привабливий? С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6153

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Да не беда! Перестать стрелять и не отвечать на обстрелы, тогда война в мозгах зЕбилов закончится С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 668
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То вони салютують від радості що таки нагнули великого ЗЕ.
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"Никогда такого не было, и вот опять"(С)
Нельзя так подставлять Владимира Александровича, обдроченцы.
Он к вам всей душой - а вы ему так гадите?
Да неужто же вы не за мир?
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Пора переходить на прежние позиции и давать по зубам.
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"Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій" - це коли у нас 200 появляться?
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