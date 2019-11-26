 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані компанії.
У компанії повідомляють, що спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" їхнього виробництва за короткий термін став хітом не лише в Збройних силах і спецпідрозділах силових структур України, а й за кордоном.
До його розробки як експерти залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, а також спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби та спецпідрозділу Національної поліції "Корд", для яких він, власне, і призначений.
У ТОВ "Українська бронетехніка" запевняють, що численні випробування підтвердили всі заявлені характеристики машини.
Зазначається, що протягом останніх місяців "Українська бронетехніка" отримала велику кількість запитів на придбання цивільної версії "Новатора". У зв'язку з цим у компанії ухвалено рішення щодо розробки такого варіанта популярної армійської машини.
"Мова не йде про виробництво "паркетного" пікапа з "брутальною" зовнішністю, на якому можна порикувати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки, – прокоментував директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма. – Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія – бездоріжжя, ліси і гори, а призначення – подорожі та справжні пригоди".
Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року. У всьому, крім бронезахисту, цивільна версія відповідатиме своєму армійському побратимові.
Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к. с., який забезпечить крутний момент 895 N * m. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.
Крім того, машина збереже можливість впевнено долати підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.
Повнопривідний п’ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою зі змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужною протиударною і вологозахищеною електричною лебідкою з довжиною троса 30 метрів.
У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю для комфортної експлуатації автомобіля за температури від -40 до +50 С.
"Доходи від реалізації цивільної версії "Новатора" ми плануємо інвестувати в розробку і виробництво нових зразків озброєння і військової техніки для української армії", - зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка".
http://1tv.com.ua/news/70544
Два:
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/dozor-b-ekzamen-v-ato-obstrily-bezdorizhzhya-ta-bojove-zastosuvannya-material-vijsko-********.html
Ось навіть підбитий є
https://image.zn.ua/media/images/original/Jun2015/118321.jpg
А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
Шестой сейчас сливает все что при пятом достигли.
еще и торговцам пластиковой тары?
так шо ваняишь как раз ты
и читай про Раису тоже внимательнее читай
там главное не она а Пашинский
100% уверен шо мимо Пепе эти деньги не прошли, иначе бы этот заказ забрал бы свинарчук
Я-то знаю, а ты умеешь писать без ошибок?
знал бы не писал херь всякую
в то время когда по стране куча заводов, в т.ч. и по производству бронетехники последний куй без соли доедают?
А быстро только кошки рожают, при чем тут порох?
имхо президенту зарабатывать на армии во время войны западло
еще и нечестным путём
у тебя другое мнение?
насчет праституток и детей с тобой согласен
по последнему надо уволить еще и тех людей которые пробивали этого збоченца
даже если он и не при делах (у нас все бывает) имхо это не повод тащить его в ВР
ты скучный
Граждан давить.
А, знаю відповідь - "а мене за що?"
Можно на зебилов сафари устраивать!!!
А то шо понаписывали характеристик бла-бла-бла -
На трассе "как болид"? Дизелюка? А там точно проверяют директора по части "тю-тю"? Перед назначением то.
Че уже о простых говорить то? Не говоря уже о высерах например типо: "моя сёстра" или даже видел "з днём народження".
Зачем эта путаница? И хорошо что выкинули, а наши как всегда - всякое говно только собирают.
А еще большевики иногда брили рожи - выкинем бритвы, да?
Остальное, тобой написанное - просто "словесный мусор"... И обсуждать не буду...
Давай не будешь изворачиваться, доказывая муть, как и веропитеки. Или сам не видишь что в половине случаев "грамотный" пропускает недобукву там где типо надо. Даже в таком же слове, что 5 секунд назад писал с йо-каньем.
И ваще - когда кто-то кричит " я такой, я сякой", то это странно. Так как Тайсон не кричит что он очень крут и может больно дать в ухо - это и так видно. Или Кличко. Эйнштейн наверное тоже не кричал что он типо умный и может считать?
Ладно, ок. Опять ты своей заумностью слегка подмочил штаны
А моя бабуся розповідала таке: у гімназії (до 1917 року) вчителька російської мови дала таке нестандартне правило де вживати літеру "ять": там де в українськом спорідненому слові звучить "є" або "і".
Офф: одна пояснювальна записка начальнику цеху від техніка містила такий абзац:
"Заночевал в селе. Утром не смог сесть на первую електричку. САМИ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ". Саме за слова "сами понимаете" начальник і покарав техніка.
Серьезно народ готовится!
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Дітей до школи возити саме те!
і боятися що хто пошкрябає не варто
Вопрос - будет ли налажен выпуск
Кідь не буде працювати, у багажник бензогенератор покладьте, для виробляння електрики...