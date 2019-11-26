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Все про:авто (1415) бронювання (11) машина (11) Українська бронетехніка (2)

 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор". ВІДЕО+ФОТО

ТОВ "Українська бронетехніка" анонсувало реліз цивільної версії броньовика "Новатор" через велику кількість запитів на його придбання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані компанії.

У компанії повідомляють, що спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" їхнього виробництва за короткий термін став хітом не лише в Збройних силах і спецпідрозділах силових структур України, а й за кордоном.

До його розробки як експерти залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, а також спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби та спецпідрозділу Національної поліції "Корд", для яких він, власне, і призначений.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 01

У ТОВ "Українська бронетехніка" запевняють, що численні випробування підтвердили всі заявлені характеристики машини.

Зазначається, що протягом останніх місяців "Українська бронетехніка" отримала велику кількість запитів на придбання цивільної версії "Новатора". У зв'язку з цим у компанії ухвалено рішення щодо розробки такого варіанта популярної армійської машини.

"Мова не йде про виробництво "паркетного" пікапа з "брутальною" зовнішністю, на якому можна порикувати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки, – прокоментував директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма. – Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія – бездоріжжя, ліси і гори, а призначення – подорожі та справжні пригоди".

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 02

Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року. У всьому, крім бронезахисту, цивільна версія відповідатиме своєму армійському побратимові.

Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к. с., який забезпечить крутний момент 895 N * m. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.

Крім того, машина збереже можливість впевнено долати підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.

Повнопривідний п’ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою зі змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужною протиударною і вологозахищеною електричною лебідкою з довжиною троса 30 метрів.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 03

У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю для комфортної експлуатації автомобіля за температури від -40 до +50 С.

"Доходи від реалізації цивільної версії "Новатора" ми плануємо інвестувати в розробку і виробництво нових зразків озброєння і військової техніки для української армії", - зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161792
 
   
 Топ коментарі
 
Во как! А на Пашинского срали всеми жопами с каналов Г+Г и Ньюз-Иван, а он оказывается хорошую технику делает для обороны.
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При Порохе заложили эту машинку.

А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
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ЗЕленая плесень способна только гадить под себя.
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хм.. и каждому купившему такую машину еще и приз - месячный отпуск в зоне АТО !!! В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8800 а че !?
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Ця машина завжди була цивільною, вона ніколи військовою не була! Але для цивільних потреб краще купити звичайний броньований джип, щоб не виділятись з натовпу! Варта-Новатор абсолютно безглузда машина, вона нічого не дає в плані безпеки, від РПГ вона не захистить, від крупнокаліберної зброї вона не захистить, від вибуху міни вона не захистить. Захист Варти-Новатор тільки від стрілецької зброї, але такий самий захист у будь якої броньованої машини на базі серійних джипів чи мікроавтобусів. Військової системи фільтрування повітря та надлишкового тиску в салоні для захисту від бактеріологічного чи радіоактивного зараження в Варті немає! Системи централізованої підкачки коліс немає! Підвіска цивільна, немає незалежної військової підвіски всіх колес при рамному ******** кузові! Версії з довгим суцільним кузовом для використання в якості інкасаторської машини чи броньованої машини для перевезення арештованих та засуджених - немає! Які бонуси отримує власник Варти-Новатора у порівнянні зі звичайним броньованим Лексусом, крім шалених витрат дизпалива? Тільки підвищена прохідність при гіршому комфорті! Кому потрібна броньована вантажівка для їзди по бездоріжжю з шаленими витратами пального? Нікому!
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Ось є такий персонаж як igor L, який все "обсирає", ну все від політики до техники, від медицини до журналюг, і т.п, це спеціаліст найнай широченного профілю!!! Так що прислухайтеся то того спеца!!!! Йо.... твою на ліво!!!
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Він вже навіть санітарів задовбав. Ось знов не вгледіли і він розв'язався.
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Я бачу що по суті допису зауважень немає, тому починається флуд!
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Як скажеш, ти у нас "спец"!!! і слова які заморські !!!
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Від вас я бачу тільки продовження флуду. СБА Новатор була створена як дешева машина, на базі шасі Форд F550 що відразу робило її непридатною для військового застосування. Відсутність рамного кузову та незалежної підвіски, слабке бронювання та слабкий протимінний захист все це зводило нанівець перспективи військового застосування машини! Потрібно було виносити передні за задні колеса подалі від бронекапсули екіпажу, щоб зменшити вплив вибуху мін на екіпаж. Колеса потрібно було розміщувати ближче до крайніх габаритів, щоб збільшити прохідність машини, щоб колеса виступали за передній та задній бампер! Задні колеса теж мали бути поворотними, щоб мати більшу маневреність на полі бою і щоб мати можливість рухатись по схемі "краб" щоб ціль під час пересування машини не випадала з сектору обстрілу встановленого озброєння, а сама машина при цьому могла пересуватись для зміни позиції і унеможливлення ураження снарядами ПТРК, мін та артилерії. Зміна кліренсу на такий машині це вже цікаве рішення, але така машина має повністю лягати корпусом на грунт, для спрощення її окопування та маскування. Поки що в цій машині немає нічого цікавого ані для військового використання, ані для цивільного. Якби добавити в неї систему руху на пробитих колесах, RunFlat та систему централізованої підкачки шин, то можна було б її використовувати для поліції в зоні бойових дій, але і цього в СБА Варта немає! Простіше купити собі триосну військові повнопривідну вантажівку Зіл, Урал або Краз, заброньювати її і їздити, це буде і дешевше і буде більше захисту від всіх типів зброї, і буде система підкачки шин, і більше вантажу можна буде взяти на борт і ще вантажний відсік теж можна забронювати і купу додаткового обладнання можна буде поставити від автономного опалення і буржуйки, до бойових модулів і зенітних систем!
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подскажешь какой бронетранспорт для подвоза солдат к передовой выдерживает рпг и крупный калибр ? я даже о БТРах таких не слыхал
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Будь який БТР який має протикумулятивні сітки/екрани чи відповідну активну та динамічну броню зможе захиститись від РПГ та ПТРК, але конструкція корпусу СБА Новатор не дозволить встановити на неї ці системи! Не має бути бокових дверей та великих вікон, мають бути тільки верхні люки з задньою десантною апареллю та оглядові пристрої.
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шо ты за бред пишешь хоть сам осознаёшь В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 1929 ? сетки вешаются на любое корыто с колёсами вне зависимости от расположения дверей . какая активная защита на пикапе В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 1929 ? она далеко не на всех танках стоит. кроме того уже давно заряды к рпг с тандемными головками .
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Двері погіршують міцність кузова і кумулятивна струя, через щілини в кузові зможе уразити екіпаж, тому ніяких дверей не має бути! Для БТР та колісної техніки є окремі системи динамічного та активного захисту, які знищують реактивний снаряд на підльоті та відбивають його від корпусу при влучанні, але корпус бронемашини має мати відповідну форму, щоб ці системи діяли якомога ефективніше. Корпус машини не має мати виступів, він має бути максимально округлим, щоб радар активної броні, ефективно захищав машину від підльоту реактивного снаряду з будь якого напрямку в секторі захисту!
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Во как! А на Пашинского срали всеми жопами с каналов Г+Г и Ньюз-Иван, а он оказывается хорошую технику делает для обороны.
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На "нулях" таких нет, не было и не будет, как и "Джавелинов".
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первая партия уже передана ... я в коментах в фб читал что уже видели эту машину в Одессе .. про то что машины передали на передок действительно пока нет информации.. но хотелось бы, конечно
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А якщо фотки найду (ну може не Новатора, але аналогів Кугуара чи Спартана) найду - визнаєш, що ти лох?
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При Порохе заложили эту машинку.

А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
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хм.. они два сапога пара, как два брата акробата - один куй , другой лопата !!! В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 4189
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Зря на пороха гонишь, ему бу еще пяток лет и московии крышка.
Шестой сейчас сливает все что при пятом достигли.
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я не знаю как московии - но Нам бы была точно крышка !!!
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Да нет, все шло хорошо. Но вам же нужен был клоун для прикола, ну радуйся теперь.
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Он еще платежку за отопление не получил. Не спорь с ним.
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Всё легко исправить. Если 150 действующих депутатов объявляет о сложении полномочий по собственному желанию, а их политические силы обнулят избирательные списки, чтобы народных избранников некем было заменить, то парламент прекратит свою работу досрочно и смешной президент лишится поддержки своей зелёной команды. Оказывается избавить Украину от зелёных очень просто, было бы желание. Юльки, Бойки, Порошенки, Вакарчуки и Рабиновичи работают в одной банде с зелёными и имитируют борьбу с ними, мол они против распродажи земли, остатков промышленности, «реформ» в образовании, медицине и т. д.. Самое интересное, что руководят ними всеми из одного центра, который находится по адресу - США, Нью-Йорк, Бруклин, Истерн Парквей, 770, но они это тщательно скрывают.
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и вам вместе с московией, тогда выбрать кокаинщика президентом стало невозможно...
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ЗЕленая плесень способна только гадить под себя.
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За это время зеприматы детей насиловали и свадьбы фотографировали...есть такая професия сынок - насиловать малолеток, заказывать шалав в рабочее время в раде, свдьбы фотографировать и у тещи комнату снимать, - зепримат назывется...
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Напомним, 7 марта Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщил, что "малоизвестная" "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".До 2015 года "Украинская бронетехника" называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а в начале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.это Украина детка В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 5763
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Тхир, не воняй, эту тачку не Богатырева сделала.
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ты знаешь сколько времени и сил нужно для того чтобы создать конструкторскую документацию на изделие и утвердить её в министерстве обороны или укроборонпроме
еще и торговцам пластиковой тары?
так шо ваняишь как раз ты
и читай про Раису тоже внимательнее читай
там главное не она а Пашинский
100% уверен шо мимо Пепе эти деньги не прошли, иначе бы этот заказ забрал бы свинарчук
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Фуууу. ну и навонял....
Я-то знаю, а ты умеешь писать без ошибок? В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8472
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шо ты знаешь?
знал бы не писал херь всякую
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Тыб свою уверенность подкрепил бы хоть какимито фактами...
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год создания компании по производству вооружения для тебя не факт?
в то время когда по стране куча заводов, в т.ч. и по производству бронетехники последний куй без соли доедают?
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Факт что армия одета, сыта и техника новая поступала, факт.
А быстро только кошки рожают, при чем тут порох?
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причем тут мародёр?
имхо президенту зарабатывать на армии во время войны западло
еще и нечестным путём
у тебя другое мнение?
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Если бы все последователи так зарабатывали, чтоб на выхлопе такая армия получалась то было бы супер, а не праституток в раду заказывали и детей насиловали...
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а у нас были варианты (на счет армии)
насчет праституток и детей с тобой согласен
по последнему надо уволить еще и тех людей которые пробивали этого збоченца
даже если он и не при делах (у нас все бывает) имхо это не повод тащить его в ВР
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В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор".

Граждан давить.
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Нееее, ЗЕбилов. В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 3480 В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 3480 В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор" - Цензор.НЕТ 3480
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Зеприматов безмозглых давить, дезинфикация страны...
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Если у человека будет бабло на эту тачку, то стоимость горючего будет на сотом месте.
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у моего хорошего друга Dodge Ram 3500 с движком 6,4 литра жрет около 18 литров, плюс/минус в зависимости от трассы. этот "новатор" явно не меньше будет кушать.
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Українська Бронетехніка кому тре більше інфи та відео про цю модель заходьте на цю сторінку
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А як що хтось уполює тебе?

А, знаю відповідь - "а мене за що?"
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Интересно, что кацапский ", Тигр" против "Новатора" выглядит как горбатый Запор против Мерина.
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Хороша тачка!!!

Можно на зебилов сафари устраивать!!!
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"Блазенята" щось почали відчувать? Так хай відразу готують і броньовану електричку - всім же їхать - в один бік, в Бориспіль...
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Судя по сраной недобукве "ё", компанией рулит такое же говно как и Бокуслаев с Мотор-сечи(или мочи?)
А то шо понаписывали характеристик бла-бла-бла - В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 9613

На трассе "как болид"? Дизелюка? А там точно проверяют директора по части "тю-тю"? Перед назначением то.
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К твоему сведению, именно в "Кацапии" "упростили" алфавит, и выкинули эту "недобукву"... Я, как-то, беседовал, на эту тему, с профессором-лингвистом (литературную экспертизу,для "клиента", ему заказывал). Так вот, он почитал его литературные тексты, предоставленные в качестве материала, и отметил, что человек - выпускник украинской школы. Спрашиваю: "Почему?"... А он в ответ: "Я сужу по букве "Ё"... Её, из русского алфавита, "по умолчанию", уже давно выкинули, потому что "русские" плохо свой язык знают, и путаются... А в украинских школах она сохранилась...". Кстати, пояснил, что реформа правописания, при большевиках, именно поэтому была произведена - "профессиональные большевики", вместо учёбы, революцию готовили... А когда пришли к власти, так потребовали упростить правописание, чтобы не позориться неграмотностью...
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Та че тут говорить, если я даже тебя-грамотея пару раз засрал что тут ставлю-тут не ставлю недобукву В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 6099
Че уже о простых говорить то? Не говоря уже о высерах например типо: "моя сёстра" или даже видел "з днём народження".
Зачем эта путаница? И хорошо что выкинули, а наши как всегда - всякое говно только собирают.
А еще большевики иногда брили рожи - выкинем бритвы, да?
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Ну что ты чушь пишешь? У тебя "засиралка" ещё не выросла - меня, по грамотности, "засирать"... Не упомню я случая, чтобы кто-то, меня попрекал уровнем грамотности... Единственное, чем попрекнули - излишком знаков препинания... Страдаю любовью к "сложноподчинённым" предложениям... Но там была женщина... Ты "ник" и пол поменяла, в этом году?... (Кстати, "сЁстра", "сястра" - диалектизм жителей некоторых регионов европейской части России...Я слышал это слово в Перми).
Остальное, тобой написанное - просто "словесный мусор"... И обсуждать не буду...
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"засрал" = "спалил".
Давай не будешь изворачиваться, доказывая муть, как и веропитеки. Или сам не видишь что в половине случаев "грамотный" пропускает недобукву там где типо надо. Даже в таком же слове, что 5 секунд назад писал с йо-каньем.
И ваще - когда кто-то кричит " я такой, я сякой", то это странно. Так как Тайсон не кричит что он очень крут и может больно дать в ухо - это и так видно. Или Кличко. Эйнштейн наверное тоже не кричал что он типо умный и может считать?
Ладно, ок. Опять ты своей заумностью слегка подмочил штаны
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"Понос" выключи... По сути что-то, есть? Нет? "Нахрен с пляжа...".
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Дивно. Ніхто з моїх українських російськомовних "контактів" не пише "ё", за винятком прізвищ або назв населених пунктів. А деякі росіяни - вживають.
А моя бабуся розповідала таке: у гімназії (до 1917 року) вчителька російської мови дала таке нестандартне правило де вживати літеру "ять": там де в українськом спорідненому слові звучить "є" або "і".
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Знаєш, серед моїх знайомих відсутні наркомани і гомосексуалісти... Однак, це не значить, що їх нема в суспільстві... Є таке поняття - "коло спілкування". У нього входять родичі, сусіди, колеги по роботі, друзі по захопленню, і так далі... Підсвідомо ми формуємо "коло спілкування", близьке до нас за віком, світоглядом... От так і вийшло, що у тебе відсутні українські російськомовні контакти зі знанням "Ё". А російські, з її знанням, свідчать про їх любов "контактерів" до класичної російської літератури - переклад, згідно ********* алфавіту і правопису, російської класики, був проведений, цілими інститутами, у "сталінські" часи, коли цей правопис був створений...
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До 1995 року у "колі мого спілкування" були різні люди, в т.ч. монтери зв'язку, водії спецавтобусів та освітлювачі. Через мої руки пройшли сотні їхніх "пояснювальних записок" (українською, російською, суржиком) і ніде я не бачив літери "йо".
Офф: одна пояснювальна записка начальнику цеху від техніка містила такий абзац:
"Заночевал в селе. Утром не смог сесть на первую електричку. САМИ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ". Саме за слова "сами понимаете" начальник і покарав техніка.
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І багато твої "монтери" з водіями і освітлювачами, книжок прочитали? Пушкіна, Лермонтова, Нєкрасова, Достоєвського?
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из-за большого количества запросов на его приобретение
В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор" - Цензор.НЕТ 8941
Серьезно народ готовится!
.
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Версия для закупки волонтерами и передачи на нулёвку.
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ех такого би броньовичка да на газку!
Дітей до школи возити саме те!

і боятися що хто пошкрябає не варто
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Что-то принципиально новое проще создаётся с нуля.....
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Кому нужна такая табуретка а не машина,топорная работа выдается за идеал.
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Много чего анонсировали.
Вопрос - будет ли налажен выпуск
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Купите Мицубиси L-200 и будет вам счастье без всяких новаторов
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А цена известна уже? Интересно, сколько такая игрушка будет стоить?
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Ждіть на дорогах танки які переїзжатимуть вздовж все що на шляху трапиться...
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звісно, ми ж тепер Малоросія. Ми обов'язково маємо повторювати усю кацапську дурню. Вони ж такі випускають, чому б і нам це не робити...
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Угу, давайте відразу електричну версію...
Кідь не буде працювати, у багажник бензогенератор покладьте, для виробляння електрики...
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