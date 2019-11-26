EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  15440  107
Все про:авто (1416) бронювання (11) машина (11) Українська бронетехніка (2)

 В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор". ФОТО

ТОВ "Українська бронетехніка" анонсувало реліз цивільної версії броньовика "Новатор" через велику кількість запитів на його придбання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані компанії.

У компанії повідомляють, що спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" їхнього виробництва за короткий термін став хітом не лише в Збройних силах і спецпідрозділах силових структур України, а й за кордоном.

До його розробки як експерти залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, а також спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби та спецпідрозділу Національної поліції "Корд", для яких він, власне, і призначений.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 01

У ТОВ "Українська бронетехніка" запевняють, що численні випробування підтвердили всі заявлені характеристики машини.

Зазначається, що протягом останніх місяців "Українська бронетехніка" отримала велику кількість запитів на придбання цивільної версії "Новатора". У зв'язку з цим у компанії ухвалено рішення щодо розробки такого варіанта популярної армійської машини.

"Мова не йде про виробництво "паркетного" пікапа з "брутальною" зовнішністю, на якому можна порикувати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки, – прокоментував директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма. – Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія – бездоріжжя, ліси і гори, а призначення – подорожі та справжні пригоди".

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 02

Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року. У всьому, крім бронезахисту, цивільна версія відповідатиме своєму армійському побратимові.

Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к. с., який забезпечить крутний момент 895 N * m. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.

Крім того, машина збереже можливість впевнено долати підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.

Повнопривідний п’ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою зі змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужною протиударною і вологозахищеною електричною лебідкою з довжиною троса 30 метрів.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор 03

У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю для комфортної експлуатації автомобіля за температури від -40 до +50 С.

"Доходи від реалізації цивільної версії "Новатора" ми плануємо інвестувати в розробку і виробництво нових зразків озброєння і військової техніки для української армії", - зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161792
 
   
 Топ коментарі
 
Во как! А на Пашинского срали всеми жопами с каналов Г+Г и Ньюз-Иван, а он оказывается хорошую технику делает для обороны.
 показати весь коментар
 
При Порохе заложили эту машинку.

А что Зебобики сделали за это время??? Пилят Украину?
 показати весь коментар
 
ЗЕленая плесень способна только гадить под себя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Купите Мицубиси L-200 и будет вам счастье без всяких новаторов
 показати весь коментар
 
 
А цена известна уже? Интересно, сколько такая игрушка будет стоить?
 показати весь коментар
 
Ждіть на дорогах танки які переїзжатимуть вздовж все що на шляху трапиться...
 показати весь коментар
 
звісно, ми ж тепер Малоросія. Ми обов'язково маємо повторювати усю кацапську дурню. Вони ж такі випускають, чому б і нам це не робити...
 показати весь коментар
 
Угу, давайте відразу електричну версію...
Кідь не буде працювати, у багажник бензогенератор покладьте, для виробляння електрики...
 показати весь коментар
 
О. це чудовенька новина! Тепер мажори будуть по вулицях на броньовиках розсікати! І кричати ,як колись кричали форейтори "А нука пастаранись!"
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору