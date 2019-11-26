 Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.
"24 листопада за оприлюдненою інформацією щодо пошкодженого у центральному парку Рівного погруддя на місце події скерували слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам’ятника Олекові Дундичу, розташованого на вулиці Паркова", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують, зокрема, час скоєного злочину та причетну до нього особу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
"Сербо-хорватський злочинець Олеко Дундич втратив голову! У центральному парку в Рівному досі похований більшовицький найманець і злочинець Олеко Дундич, який у складі російських окупаційних загонів боровся проти Незалежної Української Народної Республіки. Рівненська влада вже давно мусила перенести ганебне поховання цього злочинця на цвинтар. Активісти не раз попереджали про можливий вандалізм, але рівненська влада ігнорувала вимогу громадськості і ось сьогодні могила Дундича втратила голову", - написав Андрій Ковальов.
депортировать его "братушкам" в Сербию, пусть забирают
есть ли где-либо такой позор еще? живут внуки на улицах палачей своих дедов и пофиг.
ходят возле памятников тварей, расстреливавших их пленных прадедов - пофиг.
и еще некоторые морщатся что Европа нас не особо хочет.... Даже нигеры имеют больше достоинства чем некоторые...
она не спит
она за пазухой греет буденновку и молится на кагтавого плокулола
опять мадьяры амном кидаться начнут
оно нам надо
имхо достаточно было бы только буквы поменять
например: А.Парубий кращий спикер усих часив та народив
В РСЧА служив у кавалерії, з 1919 року в Особливій Донський кавдивізії С. М. Будьонного, потім в 1 кінному корпусі Першої кінної армії. Був помічником командира полку, командир кавалерійського дивізіону при штабі Першої кінної. З червня 1920 року помкомандира 36 полку 6 кавдивізії[1]
За легендами, які про нього стали складати ще за життя, Дундич відрізнявся неймовірною хоробрістю[3]. Цю особливість Дундича відзначили Ісаак Бабель у циклі оповідань «Конармії» і Олексій Толстой в романі «Ходіння по муках» (книга 3, «Похмурий ранок»).
Загинув у ході польсько-радянської війни при штурмі міста Рівне Першою кінною армією на території, що потім відійшла (до 1939 року) Польської республіки.
Ось такі вони перші "українські комуністи"...
Известно же, что 24 травня 1919 року місто було захоплено військами Новгород-Сіверської бригади 1-ї української радянської дивізії. У місті було відновлено органи радянської влади. Очередная брехня или "нестыковка"
І це показує, що серед українців комуністичні ідеї НЕ МАЛИ масової підтримки, а були принесені нам на багнетах!
Не можу розібрати хто автор дифірамбу, ворошилов чи нє.
Парк это место , где люди гуляют и отдыхают .
Для покойников есть цвинтар .
Тем более удивительно , что в Галичине еще сохранялись такие большевицкие могильники .
Но виноваты жители Ривна , бо выбирают таких мэров , шо у них очко трясятся перенести это позорище !
Серед провідних "українських комуністів" - болгарин Раковський, поляки Косіор і Котовський, кацапи Затонський і Артем, євреї Уріцкій, Зінов'єв і Горвіц, німці Бош і Квірінг...
У 1918 році Київ брала армія кацапа Муравйова, яка прийшла з Півночі! Етнічних українців там були одиниці (Коцюбинський-молодший, Чубар і тд)
А ведь помню такого!
Хрен знает откуда..... Школа?
Честь і хвала таким людям .
Навіщо нам пам'ятники бандитам , комуністам , фашистам , вбивцям , і мародерам ?