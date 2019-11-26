 Невідомі обезголовили пам'ятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"24 листопада після оприлюднення інформації про пошкоджене в центральному парку Рівного погруддя на місце події направили слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам'ятника Олеко Дундичу, розташованого на вулиці Паркова, - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують час скоєного злочину і причетних до нього осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.







