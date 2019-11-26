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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:пам'ятник (541) Рівне (181) декомунізація (267)

 Невідомі обезголовили пам'ятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному. ФОТОрепортаж

У місті Рівному невідомі зловмисники вкрали голову в пам'ятника на могилі радянського найманця, пособника більшовиків Олеко Дундича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"24 листопада після оприлюднення інформації про пошкоджене в центральному парку Рівного погруддя на місце події направили слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця злочину правоохоронці виявили відсутність голови погруддя пам'ятника Олеко Дундичу, розташованого на вулиці Паркова, - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Поліцейські проводять слідчі дії та з’ясовують час скоєного злочину і причетних до нього осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 3400 гривень, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 01
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 02
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 03
Невідомі обезголовили памятник на могилі пособника більшовиків Дундича в Рівному 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161787
 
   
 Топ коментарі
 
Разве этот "памятник" не должен был быть снесен властями еще 4-5 лет тому назад?
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кстати, почему городские власти еще этот "коммуняцкий тотем" не декоммунизировали на свалку?..
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голову треба було зносить у межах 1915 роках +.....
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Так ему ж тогда и снесли, упырек, слава Богу, умер молодым, скорее всего его усатый вурдалак расстрелял бы 1937-1938 гг., он к чужеземным фанатикам, которые убивали другие народы, стремившиеся к независимости от Орды, всеравно относился подозрительно, но за 20 лет лишней жизни этот серб еще очень много зла сделал бы. Слава тем воинам УНР, что отправили его в ад пораньше.
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Белополяки его отправили, два пехотинца. И пока Буденый с Ворошиловым в бессильной злобе, с подорванными пердаками палили по ним из маузера и карабина - спетляли в посадку. Я бы им поставил памятник в Ривному. Просто красавчики!
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Да, у нас зелёные это перекрашенные синие, а те в свою очередь перекрашенные красные. В общем неокоммунисты-рашисты.
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Разве этот "памятник" не должен был быть снесен властями еще 4-5 лет тому назад?
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От і я думаю що він там робив до цього часу... це ж не Харків чм Одеса, млять
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надгробный памятник Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 5752

депортировать его "братушкам" в Сербию, пусть забирают
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Действительно, похоронен в центральном парке г. Ровно . Совок жив!!! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 1442
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Так тепер другу голову приліпив, табличку замінив і все.
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Ну. От Пуйли макітерку насадив, і тільки щоранку ходиш оновлюєш. І собі робота, і людям радість....
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Я думал в Украине уже разобрались с этими вурдалаками...Получается,организации никакой ! Как вы кацапов победите ? Если даже их болванчиков за пять лет не повалили...И кто-то ухаживал за этим дъявольским местом все это время !
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мазохисты...
есть ли где-либо такой позор еще? живут внуки на улицах палачей своих дедов и пофиг.
ходят возле памятников тварей, расстреливавших их пленных прадедов - пофиг.
и еще некоторые морщатся что Европа нас не особо хочет.... Даже нигеры имеют больше достоинства чем некоторые...
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Вот как же ни и насколько не парадоксально, но ведь абсолютно верная и здравая мысль.... (ни капельки сарказма, я искренен)
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б*же, это просто я сказал очевидное.
как и то шо просим типо санкций для Рашки и торгуем с ней. кричим(или кричали) что Рашка нас убивает и готовимся заключать контракты на прокачку их газища
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😄😅😂 ну рассмешил, россиянец.... давно я уже так не хохотал...
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Да не троллю я тебя!!!! I see myself in you.... Здрав будь!
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кстати, почему городские власти еще этот "коммуняцкий тотем" не декоммунизировали на свалку?..
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Шрека, боятся... 70 лет после голодоморов, где выжили те, кто научился молчать, и делать все молча... Шрека, вот эта хрень и называется (частично) генетической памятью, и оно (хрень эта паскудная) очень сильная, это за пару лет не вылечить, а с таким соседушкой под боком, и того более. Если результат нужен сейчас, то и пугать гор власти нужно сейчас и страшно ( 3-7 лет за недекоммунизацию), а то они глухие и инертные, куды витер, туды я....) Да и далее по тексту Николенко тоже очень прав...
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согласен!..
у меня был знакомый, поволжский немец... "добрая совьетская власть" его деда и бабку и всю родню, выселили в Казахстан в голую степь зимой без ничего.. естественно большая часть померла там в степи, а родившегося сына (отца моего знакомого немца), отдали в детский дом врагов народа, и до 17 лет над ним издевались все кто, как хотел..
так вот, этот помещенный в дет дом для врагов народа отец моего знакомого, вырос убежденным фанатиком сталинистом и коммунистом.. и он сильно горевал, когда Совок развалился.. Это называется "генетический страх" и "генетическая память раба"!
вот такая печальная история..
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Да, да, да... Да! ( Я ни коим образом не смогу возразить, только чуточку добавлю) Потеря Ордло и Крыма это страшно, очень, ужасно, сейчас и потом, но потерять родных и близких, попавших в плен к людоедам, и знать, что у них нет, просто со временем нет и не будет другого выхода, как потом самому стать людоедом, так мозги взрываются, ну не могу я ничего придумать.... ( Не фантазия, это моя любимая крёстная мама, в Крыму...) Вот такая хрень, блин! Спасибо тебе большое за емпатию. Легче.
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Ну тоді я тихенько до естетів прилаштуюсь... (хова за спину кувалду та мушкет)...
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Вам, я бачу, також сподобався ******** погляд на "савєцкаєіскуство" ??? Я завжди був впевнений, що українці є високодуховною нацією і на гівно завжди кажуть гівно, особливо коли те гівно є кацапською міткою. Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 2673
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Ну-ну, друже, не варто себе так недооцінювати та обмовляти. Кувалда та мушкет дуже дієві "дипломатичні" засоби для "дипломатичних дискусій" з кацапами. Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 1478
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Тоді таки так, дипломат!... ( Плечі назад, груденятка вперед, пішов дискутувати)
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Народная декоммунизация. Это если спят местные власти, так всегда и бывает.
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не обижай местную власть
она не спит
она за пазухой греет буденновку и молится на кагтавого плокулола
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Не защищаю тамошнюю власть. Но снести конкретно этот памятник просто так было нельзя. Это надгробный памятник. Надо проводить эксгумацию, перезахоронение. А оно мэрии Ровно надо? Важно другое, что даже на Западной Украине никто не спрашивает о выполнении Закона о декоммуназации
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Доглянутий пам'ятник. Квіточки висаджені...
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пипец
опять мадьяры амном кидаться начнут
оно нам надо
имхо достаточно было бы только буквы поменять
например: А.Парубий кращий спикер усих часив та народив
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Ось така декомунізація. Нехай зеленські кого треба , за невиконання декомунізації, прищемлять
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Кацапы мстят "братушкам", что те оружие Украине продавали.
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Ещё одна коцсапская метка исчезла... Красота !!! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 4370
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У ранній біографії Дундича є багато неясного, так не можна точно стверджувати час і місце його народження, чи є справжніми прізвище Дундич та ім'я Олеко, а також національність і віросповідання[2]. В одних джерелах його називають сербом[3], в той же час в інших він фігурує як хорват[5]. За походженням православний серб[3], з сербських сільських[3] мешканців, родом з Королівства Далмація Австро-Угорської імперії. Третє найбільш пізнє джерело констатує повну неясність його ранньої біографії, в тому числі місце і час народження, справжнє ім'я та прізвище, називаючи його сербом і не зачіпаючи віросповідання[2]
Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 3958
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Влітку 1917 року вступив до Червоної гвардії (імовірно в Одесі). У березні 1918 року очолив партизанський загін на Донбасі в районі Бахмута, який потім влився в Морозівсько-Донецьку дивізію червоноармійських військ, що відступала до Царицина. Брав участь в обороні Царицина у складі Інтернаціонального батальйону, потім у кавбригаді Крючковського.
В РСЧА служив у кавалерії, з 1919 року в Особливій Донський кавдивізії С. М. Будьонного, потім в 1 кінному корпусі Першої кінної армії. Був помічником командира полку, командир кавалерійського дивізіону при штабі Першої кінної. З червня 1920 року помкомандира 36 полку 6 кавдивізії[1]
За легендами, які про нього стали складати ще за життя, Дундич відрізнявся неймовірною хоробрістю[3]. Цю особливість Дундича відзначили Ісаак Бабель у циклі оповідань «Конармії» і Олексій Толстой в романі «Ходіння по муках» (книга 3, «Похмурий ранок»).
Загинув у ході польсько-радянської війни при штурмі міста Рівне Першою кінною армією на території, що потім відійшла (до 1939 року) Польської республіки.
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Як і більшість комуняк на території України, він НЕ БУВ етнічним українцем!
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Цей серб, а ще болгарин Раковський, поляки Косіор і Котовський, кацапи Затонський, Артем і Муравйов, євреї Уріцкій, Зінов'єв і Горвіц, німці Бош і Квірінг

Ось такі вони перші "українські комуністи"...
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Православных хорватов практически не бывает. Какая разница кто он по национальности. Интересны обстоятельства смерти его смерти. Как обычно совки даже соврать грамотно не умеют. Погиб в конце Гражданской войны при штурме Ровно Первой конной армией на территории, затем отошедшей (до 1939 года) Польше. Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 3515 Т.е. штурмовали территорию которая и так была под контролем Первой конной?
Известно же, что 24 травня 1919 року місто було захоплено військами Новгород-Сіверської бригади 1-ї української радянської дивізії. У місті було відновлено органи радянської влади. Очередная брехня или "нестыковка"
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Велика різниця, хто по національності, бо як і більшість "українських комуністів", він не є українцем!


І це показує, що серед українців комуністичні ідеї НЕ МАЛИ масової підтримки, а були принесені нам на багнетах!
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Саме тому, що серед більшовиків та їх зграй було мало українців, саме тому що і наразі в нашій влади Бог зна хто якого походження, саме тому національність самого Дундіча не має жодного значення
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Має, завжди вся шмизь грілась біля революцій та громадянськиї війн, на боці Півночі в США воювало сотні тисяч таких Дундичів.
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Буков, як ви мене розачарували. Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 3307, я здивован вашими порівняннями Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 9868. Як можно порівнювати США з Україною. До певного часу, такої нації як амеріканец взагалі не існувало, не існує її і зараз. Проте для Украиїни національність її громодян - патріотів не має жодного значення . Нагадаю, що першою жертвою Революції Гідності був громодянін Украіни, вірмен за походженням Сергій Нігоян. Вічна йому пам'ять
Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 4038
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Ну із ним. На одного дебільного пам'ятника менше.
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История любит повторяться. Сегодня сносят эти памятники, завтра новых героев.
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От нравится мне, когда ракоцапы в диалектику пытаются. Под лавку, псина.
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Через суд надо было лишать статуса памятника, а так сделавшие акт вандализма ответят по самое никуда.
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Вам шашечки чи їхати... головне результат.
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Зачем портить памятники? Достаточно менять головы и тексты. Вполне можно было бы присобачить рыло свыночолого хетьмана и сделать надпись "Величайший лузер в истории Украины"
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Или гайдамаки Парубия.
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С той же подписью, но с черепом пейсатого блазня Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 6505
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Лахта сечоволая (сеча з під вола),в спам скотиняка!
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Коли комуняцька наволоч залишається без макитри хунта завжди ставить лайк! Пам'ятник більшовицькому найманцю Дундичу обезголовили в Рівному - Цензор.НЕТ 9192
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Всегда подозревал, что ватность Ривного почти на уровне ордло
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Получилась полезная вещь в отличие от того, что было
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Це зробили не "злоумишлєннікі", а "доброумишлєннікі".
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Цікаво як це завели кримінальну справу при живому Законі про декомунізацію ? В цьому випадку потрібно людям заплатити з каси мерії за вже виконану роботу якої вимагає Закон .Поліція Рівного вже працює на кремль ?.
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Червоний терорист почав з погромів в Одесі, а далі вже не міг зупинитися.
Не можу розібрати хто автор дифірамбу, ворошилов чи нє.
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Вообще-то это языческая традиция устраивать могильники за пределами кладбищ .
Парк это место , где люди гуляют и отдыхают .
Для покойников есть цвинтар .

Тем более удивительно , что в Галичине еще сохранялись такие большевицкие могильники .

Но виноваты жители Ривна , бо выбирают таких мэров , шо у них очко трясятся перенести это позорище !
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Не лишай его иллюзий, пусть думает, что все что западнее Сум, это Галичина.
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))) Ребята, ну вот что мне хорошо, так то, что этот ваш юмор я понимаю... ))) А потом ненавижу.
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Якщо ми подивимося на засновників комуняцької партії України і тих, хто захоплював владу в 1919-1921 (скинувши законну владу УНР), то ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ з них є не українцями, як оцей Дундіч!!

Серед провідних "українських комуністів" - болгарин Раковський, поляки Косіор і Котовський, кацапи Затонський і Артем, євреї Уріцкій, Зінов'єв і Горвіц, німці Бош і Квірінг...

У 1918 році Київ брала армія кацапа Муравйова, яка прийшла з Півночі! Етнічних українців там були одиниці (Коцюбинський-молодший, Чубар і тд)
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А в Чернігові Алею подібних "героїв", "обезголовили" і "зачистили", вже давно... Десятка півтора погрудь, прибрали... Зараз Алея реконструйована, залишився лише пам"ятник "чорнобильцям". І це в місті, де повно "совків" - військових пенсіонерів, і про яке кричали, що тут буде "п"ята колона", якщо Росія піде в наступ... А в Рівному "бандери" щось, довго "телилися"...
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То поховання Яр, куди його було перекладати?
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Цвинтарів мало? Сталін в Мавзолеї лежав - винесли і перепоховали... В Італії, бачив по телевізору, в якомусь місті, цвинтар існує. Там ховають лише на визначений строк - здається, десять років. А потім - або плати "круті" гроші, за поховання, або викопуй і ховай, де хочеш... Ти "в курсі", що в Україні (і у багатьох країнах Заходу), існує строк утримання кладовищ... Брехать не буду, однак, кладовище зноситься, здається, через 50 років після останнього поховання і його закриття. (Колишній співкурсник розповідав. Представляв якусь сім"ю, яка подала в суд, протестуючи проти знесення кладовища, де був похований їх родич. Суд прийняв рішення - "провести ексгумацію і перепоховання на діючому цвинтарі..."). Я думаю, 50 років, після смерті Дундича, уже пройшли...
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Цікаво, а в другу світову, німці його не декомунізували?
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Вони про нього, і не чули... А полякам, мабуть, було на цю могилу, "насрать". (Варто, було-б, розібратися, чи дійсно, він там, саме на тому місці, був, похований... Якщо був похований деінде на цвинтарі, а потім перенесений до парку - проблем нема... Хай повернеться назад... А пам"ятник "свіжий" - скоріш за все, поставлений у 60-ті роки...).
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Теперь голову Бандеры примастырить и будет новый, правильный памятник.
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Да уж разберёмся без вас, мразей западномонгольских.
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Ватруха, если не нравится то вали с сайта.
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Пам'ятники над похованнями заборонено законом декомунізовувати. Тому він і стояв досі.
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Так отправить к сербам или хорватам в ту деревню,где родился,вместе с памятником.
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Не впевнений що хорватам потрібен православний більшовик.
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Приматы порезвились?
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то татаромордовские зусулы трутся,где их не просят
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Ха!
А ведь помню такого!
Хрен знает откуда..... Школа?
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Хєрасє... Це опудало ДО СИХ ПІР стояло в РІВНОМУ???
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Не розумію , чому зловмисники ?
Честь і хвала таким людям .
Навіщо нам пам'ятники бандитам , комуністам , фашистам , вбивцям , і мародерам ?
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23 роки йому було, ошукали комуністичними казками.
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