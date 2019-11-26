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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося". ФОТО

Волонтери "Мега-Поліграфа" просять українців про допомогу в забезпеченні українських воїнів на передовій необхідними речами та обладнанням.

Про це йдеться в повідомленні волонтерів "Мега-Поліграфа", передає Цензор.НЕТ.

"Невеликий звіт про зроблене за останні пару тижнів:

Зробили гарячу воду для медиків 58 (бойлер, єврокуб, труба, змішувач, насос та ін. для підключення)

Домучили чергову "таблетку" (розібрали, поварили, пофарбували, перебрали агрегати - двигун, коробка тощо, зібрали)

Допомогли Валерію Горячеку з ремонтом його Амбуланс. Крім цієї машинки, запчастини/витратні матеріали поїхали для "широкінських" pajero і "течика" і повнопривідного "течика" в Піски. Тут окрема подяка за допомогу магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин

Зібрали і, потихеньку, відправляємо багато медицини (загальна терапія)

Зрушився з мертвої точки Reno - вже стоїть двигун, чекаємо з/ч для ходової і зчеплення", - розповіли волонтери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Тепер про те, що на цей момент не закрито і де без вашої допомоги не впораємося:

Для 13 бату в Івана Савельєва замовлений станок під КПВТ - 25000 грн (повірте - він того вартий: доведено успішною роботою великої кількості таких верстатів на фронті)

Треба заживити (затягнути електрику) на 2 позиції: 500м СІП4 2*25 і 1200 СІП4 2*16 - 6250 і 9600 відповідно

На таблетку потрібен акумулятор 75 Агод

Нашим реактивникам треба пуско-зарядний 24V/140Агод

Дуже потрібен карбюратор на УАЗ - маркування на фото (потрібен саме такий)

Активні навушники - зараз можна замовити в Китаї приблизно по 700 грн/шт. Потреба велика

І заявка від травматологів з 61-го госпіталю (Маріуполь): Артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилирувальна пила, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна живе вживане", - попросили про допомогу волонтери.

Хочеш допомогти?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка 12 \ 14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Карта ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897

Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 01
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 02
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 03
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 04
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 05
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 06
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 07
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 08
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 09
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: Без вашої допомоги не впораємося 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161776
 
   
 Топ коментарі
 
шел пятый год войны и отреформированной порохом армии.....
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Надо иловайского героя Хомчака спросить почему армию не снабжают. Хватит уже про папередников песни петь.
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ахренеть
а как же санитарные багданы парашенки
и другие прозорные закупки свинарчуков
неужели у нас всё настолько плохо шо на уазик собираем на одном из ведущих ресурсов страны
думаю это разводилово какое то, на фоне закупки вертолетов и катеров во франции
или нет?
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шел пятый год войны и отреформированной порохом армии.....
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А Бабочка все не переставал усираться при виде военкома...
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Поки що тільки ти зі своєю отарою всираєшся.
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Піди змий гівно з очей та подивися уважно - ти отари переплутав.
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Тебе обдурили- оте коричневе, яке ти обома руками черпаєш, то не є чоколят!
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Це тобі так здається, бо ти досі не змив гівно з своєї пики.
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Нее,зеклован сказал не стрелять... какой станок?какие волантеры?тамженашилюди!😊
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за неделю, это к сведению дегенератов, у кацапов десяток трупов...
сказки про "не стрелять" придумали враги Украины, а такие дебилы как ты им подгавкивают.
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ахренеть
а как же санитарные багданы парашенки
и другие прозорные закупки свинарчуков
неужели у нас всё настолько плохо шо на уазик собираем на одном из ведущих ресурсов страны
думаю это разводилово какое то, на фоне закупки вертолетов и катеров во франции
или нет?
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нет
как раз закупка катеров и вертолетов разводилово
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мусора на электромициках рассекают, а тут на акк собирают всем миром....
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Военный бюджет Украины 2020 - самый большой и в гривневом и в долларовом эквиваленте за все годы и равняется 2,57% всей экономики.
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У статті стільки багато фактів, як на расії все добре, що я вирішив передивитись з вами наступний сюжет...
https://www.youtube.com/watch?v=MNvtK2tPKCI
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Але ж складський мародер ще в 16 році саме забезпечило всім армію!
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И запретил ломаться и выходить из строя всему имуществу. Правда?
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Уже ничего не воруют при Организме,так где деньги?Как там реформы правильные под стандарты НАТО? Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося" - Цензор.НЕТ 748
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Чё-та я не понял... Мародёр же говорил, шо волонтёры были нахер не нужны и уже давно создал самую лучшую армию в €вропе... Врал, ****?
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Надо иловайского героя Хомчака спросить почему армию не снабжают. Хватит уже про папередников песни петь.
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Окстись, зелень вонючая.
Власть сменилась полгода назад.
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Да, Януком и Азировым очень смердит от новой влады.
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А що кажуть з цього приводу ті хто відправив туди воїнів?
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Думкою пуйла, який напав на Україну, не цікавитесь? Не?
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Умники, война это перманентный кризис. Всегда будет чего то не хватать. Я так понимаю, что больше всех возмущаются те, кто копейку на армию не дал. Надо помочь.
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Замість того. щоб киздіти, - бачите реквізити? Візьміть і відправте, навіть зопу з дивану не треба підіймати
акумулятор на таблетку 75А мій
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б*же, собери волонтерам денег, а то попы не дают. Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на станок под КПВТ, аккумулятор и другие нужды воинов ОС: "Без вашей помощи не справимся" - Цензор.НЕТ 6328
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багатеньке, та ж не я всюди скімлю "**********************"
жалюгідно, лицемірно, по-рабському виглядає це скавуління
а, ну все як личить православному христоїдянину Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося" - Цензор.НЕТ 9046
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Так, я віруюча людина, і так, я переказала допомогу. Натомість, ти скавулиш і либи давиш. Гроші перевів, чи твоя "релігія" тобі не дозволяє?
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Владимир Александрович, пожалуйста, позвоните в Донецк, командующему "народной милицией", и скажите ему: "надо просто перестать стрелять !"
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А може краще тобі й твоїй отарі залишити п№здіти? Сірководнем, що ви генеруєте, вже опалюватись можно!
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Пояснюю: формально армія забезпечена
Але у статуті чи штатному розкладі підрозділу не передбачено бензопилки, пральні машини, дрилі болгарки та ін електроінструмент, легковий транспорт, електростанції та ін.
не передбачено багато побутовіх речей, які потрібні при довготривалому находженні у бліндажах
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Зачем, если эпоха нищеты закончилась и волонтёры перестали просить помощи для армии? Может они наелись старых сухпайков, по стандартам Хомчака?
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статью читала? реквизиты видела? можешь помочь - помоги. не хочешь помочь - не кизди
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Лишнехомосомная, я твои посты читал и не только под этой статьёй, но и до первого тура президентских выборов. Потому не изображай девственницу.
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звиняйте денег даже на печенье нима мне кто помог
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Зы, первый раз такое, мне тока что Юрий с Мега-полиграфа звонил, подтвердил срочность акума 75А
Обычно он звонит за пару дней до появления новостей о мегаполиграфе в тырнете...
будем решать...
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Тебе накидать ссылок где можно купить. Хоть какая-то помощь от меня будет.
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не понятно у нас государство воюет и освобождает наши территории, или уже идет партизанская война?
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Мир не без хороших людей, но их становится все меньше.
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