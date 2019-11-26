 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на станок під КПВТ, акумулятор та інші потреби воїнів ОС: "Без вашої допомоги не впораємося". ФОТО

Про це йдеться в повідомленні волонтерів "Мега-Поліграфа", передає Цензор.НЕТ.
"Невеликий звіт про зроблене за останні пару тижнів:
Зробили гарячу воду для медиків 58 (бойлер, єврокуб, труба, змішувач, насос та ін. для підключення)
Домучили чергову "таблетку" (розібрали, поварили, пофарбували, перебрали агрегати - двигун, коробка тощо, зібрали)
Допомогли Валерію Горячеку з ремонтом його Амбуланс. Крім цієї машинки, запчастини/витратні матеріали поїхали для "широкінських" pajero і "течика" і повнопривідного "течика" в Піски. Тут окрема подяка за допомогу магазину DOK.ua, інтернет-магазин автозапчастин
Зібрали і, потихеньку, відправляємо багато медицини (загальна терапія)
Зрушився з мертвої точки Reno - вже стоїть двигун, чекаємо з/ч для ходової і зчеплення", - розповіли волонтери.
"Тепер про те, що на цей момент не закрито і де без вашої допомоги не впораємося:
Для 13 бату в Івана Савельєва замовлений станок під КПВТ - 25000 грн (повірте - він того вартий: доведено успішною роботою великої кількості таких верстатів на фронті)
Треба заживити (затягнути електрику) на 2 позиції: 500м СІП4 2*25 і 1200 СІП4 2*16 - 6250 і 9600 відповідно
На таблетку потрібен акумулятор 75 Агод
Нашим реактивникам треба пуско-зарядний 24V/140Агод
Дуже потрібен карбюратор на УАЗ - маркування на фото (потрібен саме такий)
Активні навушники - зараз можна замовити в Китаї приблизно по 700 грн/шт. Потреба велика
І заявка від травматологів з 61-го госпіталю (Маріуполь): Артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилирувальна пила, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна живе вживане", - попросили про допомогу волонтери.
Хочеш допомогти?!
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12 \ 14
Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:
Карта ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897
сказки про "не стрелять" придумали враги Украины, а такие дебилы как ты им подгавкивают.
а как же санитарные багданы парашенки
и другие прозорные закупки свинарчуков
неужели у нас всё настолько плохо шо на уазик собираем на одном из ведущих ресурсов страны
думаю это разводилово какое то, на фоне закупки вертолетов и катеров во франции
или нет?
как раз закупка катеров и вертолетов разводилово
https://www.youtube.com/watch?v=MNvtK2tPKCI
Власть сменилась полгода назад.
Залиш її при собі.
акумулятор на таблетку 75А мій
жалюгідно, лицемірно, по-рабському виглядає це скавуління
а, ну все як личить православному христоїдянину
Але у статуті чи штатному розкладі підрозділу не передбачено бензопилки, пральні машини, дрилі болгарки та ін електроінструмент, легковий транспорт, електростанції та ін.
не передбачено багато побутовіх речей, які потрібні при довготривалому находженні у бліндажах
Обычно он звонит за пару дней до появления новостей о мегаполиграфе в тырнете...
будем решать...