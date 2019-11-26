 Поліція затримала на хабарі $6 тис. співробітника Держекоінспекції в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Правопорушник вимагав гроші у підприємця за отримання погодження висновку екологічного аудиту для подальшого виробництва асфальту.

Співробітника Держекоінспекції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабаря. Це 33-річний киянин, який раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз щодо нього розглядається справа в Голосіївському районному суді.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Запобіжний захід йому обере суд.

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