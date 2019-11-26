 Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ зв'язався з Резніком і отримав коментар:

"Машина була на закритій і охоронюваній стоянці Одеської митниці під наглядом. На жаль, охоронці, мабуть, заснули. Машину спалили, звичайно, зухвало, триває слідство, відеозапис є. Важко зараз уявити, кому саме вигідний цей злочин - зараз кожен день ми зупиняємо контейнери, де з митницею намагаються домовитися про заниження вартості. Буквально вчора зупинили великий вантаж дорогої техніки виробництва Apple, вартістю близько 300 тисяч доларів, який хотіли ввезти без необхідних платежів. Але "договорняків" не буде"".

Зазначимо, це вже другий підпалив машини співробітника Одеської митниці. 26 жовтня на стоянці Одеської митниці була спалена машина начальника митного поста В'ячеслава Харченка, який також пов'язав це з діями одного з найбільших одеських операторів-імпортерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати. ФОТО



