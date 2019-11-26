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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2190) підпал (274) Бутусов Юрій (1128) Резнік Ігор (1)

 Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 25 на 26 листопада 2019 року на закритій стоянці Одеської митниці на вулиці Івана і Юрія Лип, 21-А невідомі спалили машину "Шкода Октавія А5" 2010 року випуску, що належить родині виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Цензор.НЕТ зв'язався з Резніком і отримав коментар:

"Машина була на закритій і охоронюваній стоянці Одеської митниці під наглядом. На жаль, охоронці, мабуть, заснули. Машину спалили, звичайно, зухвало, триває слідство, відеозапис є. Важко зараз уявити, кому саме вигідний цей злочин - зараз кожен день ми зупиняємо контейнери, де з митницею намагаються домовитися про заниження вартості. Буквально вчора зупинили великий вантаж дорогої техніки виробництва Apple, вартістю близько 300 тисяч доларів, який хотіли ввезти без необхідних платежів. Але "договорняків" не буде"".

Зазначимо, це вже другий підпалив машини співробітника Одеської митниці. 26 жовтня на стоянці Одеської митниці була спалена машина начальника митного поста В'ячеслава Харченка, який також пов'язав це з діями одного з найбільших одеських операторів-імпортерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати. ФОТО

Уночі на закритій стоянці спалили машину сімї в.о. начальника Одеської митниці Резніка 01
Уночі на закритій стоянці спалили машину сімї в.о. начальника Одеської митниці Резніка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161772
 
 
 Топ коментарі
 
У нас на Львівщині митники також масово пересіли на "Гольфи" і "Октавії" - з чого б це???
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Нужно менять законы, не только людей. Я бы , например, поверила Юле Марушевскрй на этой должности.
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как вариант сам поджег
шоб все узнали какой он честный
начальник таможни через которую в Украину тащат десятками тысяч шрот из штатов ездит на октавии 2010?) смешно)
псы. кстати на чем он домой поехал? раз эта на стоянке ночью стоит мухами засиженая) на трамвае?)
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Ая яй...и как же он теперь "бедненький":! Укажите номер карточчки будем по 5 гривен помагать пострадавшему. Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника - Цензор.НЕТ 9924
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Співробітникам митниці яким спалили машину, потрібно видавати службове авто в особисте користування. Держава має захищати своїх службовців від дій мафії! А керівників компаній-імпортерів, які влаштовують ці підпали потрібно профілактично посадити до СІЗО на два місяці, щоб їм там рога пообламували!
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Да уж, не простая у них работа, брать хороший процент с оборота.
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как вариант сам поджег
шоб все узнали какой он честный
начальник таможни через которую в Украину тащат десятками тысяч шрот из штатов ездит на октавии 2010?) смешно)
псы. кстати на чем он домой поехал? раз эта на стоянке ночью стоит мухами засиженая) на трамвае?)
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У нас на Львівщині митники також масово пересіли на "Гольфи" і "Октавії" - з чого б це???
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"Но "договорняков" не будет" - будуть без проблем везти контрабанду тільки слуги "слуг".
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машину в.о. начальника мафіозної сім'ї "одеська митниця"?
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Машину принадлежащую семье? Это получается может быть не его машина а родственника какого.))
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Вот думаю: как 80 лет назад Жеглову не додумались его грузовик спалить? Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка - Цензор.НЕТ 1204
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Это нехфьодофф предупреждение сделал)
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ну уж и резника тоже бы неплохо в машине, он сегодня машину на таможне заработает
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Не знаю , кто этот резник, но знаю одного таможенника , так у него есть специальный потрёпанный ланос для поездок на работу. Жена ,естественно, в разводе - там совсем другая машина , наследство от бабушки-миллионерши , видать
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Нужно менять законы, не только людей. Я бы , например, поверила Юле Марушевскрй на этой должности.
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я думаю совпадение--прикуриватель пыхнул мало ли Уночі на закритій стоянці спалили машину сім'ї в.о. начальника Одеської митниці Резніка - Цензор.НЕТ 2389
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Все зависит от того, сколько таможенник работает в таможенных органах... НО, на таких машинах в нашем райцентре РЯДОВЫЕ таможенники раскатывают после 2-3 лет работы на таможне!
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