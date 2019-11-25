 Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ "ДНР". ФОТО

Фото могил опублікував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", інформує Цензор.НЕТ.

Судячи за станом могил і за фото, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував і не робив спроб встановити, хто там похований.

"Кладовище в населеному пункті Черевковка, Слов'янськ... Невідомі жертви війни, а звичайними словами "іхтамнет і не було". Цікаво, чи шукають їх рідні", - написав Штефан.

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