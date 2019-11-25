EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  13297  50
Все про:тероризм (2172) Слов'янськ (204)

 Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ "ДНР". ФОТО

Поховання безіменних терористів НЗФ "ДНР" розміщені на кладовищі під Слов'янськом Донецької області. За могилами ніхто не доглядає.

Фото могил опублікував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", інформує Цензор.НЕТ.

Судячи за станом могил і за фото, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував і не робив спроб встановити, хто там похований.

"Кладовище в населеному пункті Черевковка, Слов'янськ... Невідомі жертви війни, а звичайними словами "іхтамнет і не було". Цікаво, чи шукають їх рідні", - написав Штефан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб

Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ ДНР 01
Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161699
 
   
 Топ коментарі
 
"Неизвестный мужчина 20-50л"
Это сколько же труп в канаве валялся, если не ясно было, 20 ему лет или 50?
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину."
 показати весь коментар
 
Поэтому чернозем в Украине такой хороший. Там таких длобоебов в три слоя насыпано
 показати весь коментар
 
Родіна бросіт тєбя всєґда, сінок... Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР" - Цензор.НЕТ 3452
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Здоров'ячка цим братанам! Побільше б таких!
 показати весь коментар
 
 
лугадонское удобрение местного производства..
 показати весь коментар
 
 
То є отрута. Всієї Української землі.
 показати весь коментар
 
 
Трактором копали траншею, трактором і закопували сміття. Через 5 рокфів хрест згниє і замля українська зародить краще
 показати весь коментар
 
 
Поэтому чернозем в Украине такой хороший. Там таких ********* в три слоя насыпано
 показати весь коментар
 
 
"Неизвестный мужчина 20-50л"
Это сколько же труп в канаве валялся, если не ясно было, 20 ему лет или 50?
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину."
 показати весь коментар
 
 
...расєюшка ніколи не залишає своїх в біде Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР" - Цензор.НЕТ 2190
 показати весь коментар
 
 
я у себя в Харькове бегаю в лесочке, и там не далеко от беговой тропинки есть небольшое собачье кладбище.. так вот, оно более ухожено, чем эта свалка биологических отходов "Новососсии"..Почувствуйте разницу..
 показати весь коментар
 
 
просто у нас там тоже ухоженное кладбище домашних животных. с памятниками.
 показати весь коментар
 
 
кацап не собака, а біологічне сміття
 показати весь коментар
 
 
Ну ты сравнил. Собака друг человека и заслуживает уважения даже после смерти, в отличие от кацапского биомусора.
 показати весь коментар
 
 
Знаю в Харькове 4 кладбища домашних животных: ХТЗ, Сортировка, Павлово Поле, Большая Даниловка. Думаю, что их намного больше
https://youtu.be/sDgayhVyhpU
 показати весь коментар
 
 
Огонь, вода ... и мёртвые рашисты прекрасный вид
 показати весь коментар
 
 
А в Рашке потери засекречены,потому и на табличках - неизвестный!Большинство их из них зарыта тут и по всему ОРДЛО как удобрение!!Пройдитесь по местным кладбищам!
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то в Славянске во времена его захвата Гиркиным, пропало без вести около 2000 местных жителей - вполне может быть, что это их могилы, то есть - не самих террористов, а их жертв.
 показати весь коментар
 
 
Ну да и террористы стали бы хоронить своих жертв? сомнительная версия.
 показати весь коментар
 
А куда по-вашему делись жертвы террористов? Тут же именно неопознанные погибшие - так что похоже. А своих террористы как-то подписывали - кличками, но все же.
 показати весь коментар
 
хто ж його памятати буде? Закопали як падаль і кола забили в могилу, щоб не піднявся Опубликованы новые фото заброшенных могил террористов НВФ "ДНР" - Цензор.НЕТ 3336
 показати весь коментар
 
А где-то подальше - "Детали моторолы, некомплект" или "Гиви, тушка горячего копчения"...
 показати весь коментар
 
 
поховали москаля край дороги. Видно руки видно ноги видно роги.
 показати весь коментар
 
 
Так ходили слухи, что Ляшко провел рейд по вражеским тылам... Без ВАЗелина.
 показати весь коментар
 
 
передать Сивохе, пускай занимаетца
 показати весь коментар
 
 
Искали родственники в 2014-2015 тысячи пропавших без вести местных - в одном Славянске таковых было около 2000, и в других поселках и городах, захваченных боевиками, тоже творился беспредел - проукраински настроенных или просто зажиточных, кто не успел сбежать, убивали просто так.
 показати весь коментар
 
Ну теперь-то сепары могут спать спокойно. Теперь Украиной рулит снова их человек.
 показати весь коментар
 
 
Жили как собаки , сдохли как собаки , ну и закопали как собак , так что все логично.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору