 Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ "ДНР". ФОТО

Фото могил опублікував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", інформує Цензор.НЕТ.
Судячи за станом могил і за фото, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував і не робив спроб встановити, хто там похований.
"Кладовище в населеному пункті Черевковка, Слов'янськ... Невідомі жертви війни, а звичайними словами "іхтамнет і не було". Цікаво, чи шукають їх рідні", - написав Штефан.
Это сколько же труп в канаве валялся, если не ясно было, 20 ему лет или 50?
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину."
https://youtu.be/sDgayhVyhpU
Це снаряд
Замечательный диалог на 1:01
https://www.youtube.com/watch?v=iUbq1AM77jI