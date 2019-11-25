EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  5543  20
Все про:затримання (3069) Київська область (1068) Нацполіція (8554)

 "Поліція! Швидко на підлогу", - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті відвідувача нічного закладу Борисполя.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці листопада минулого року в нічному закладі міста Борисполя троє невідомих жорстоко побили битами чоловіка. Так нападники продемонстрували "своє верховенство" над відпочиваючими людьми", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію в районі і в цілому на території Київщини.

"Найстарший з групи нападників - раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа. Його близький товариш і "права рука" - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький. Третій фігурант - 34-річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію", - зазначили в поліції.

Поліція! Швидко на підлогу, - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі 01
Поліція! Швидко на підлогу, - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі 02
Поліція! Швидко на підлогу, - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі 03
Поліція! Швидко на підлогу, - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі 04

Читайте також: Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан. ВIДЕО

Затримали нападників за місцем проживання. Під час обшуків у квартирах злочинців співробітники поліції виявили і вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

Всім чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися з клопотанням про обрання для них запобіжного заходу - утримання під вартою. Співробітники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.

У затриманні зловмисників брали участь співробітники кримінальної поліції Київщини, бійці корду і полку поліції особливого призначення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161687
 
   
 Топ коментарі
 
Солодкі 90-ті наступають...
 показати весь коментар
 
авторитеты да с такими купюрами?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так а что на видео? Ну задержали - и что?
Нашли что-то - нет. Хранение холодного оружия разрешено.
Доказали что-то - тоже нет.
Помяли, подержат и отпустят. Те не переживают даже.
 показати весь коментар
 
Це наступають двадцяті...які займуть своє місце в нашій багатостраждальні історіі...
 показати весь коментар
 
 
6 ключів від різних авто. Скільки ж там їх було?
 показати весь коментар
 
 
На видео нет нарушения закона.
И причастность их к тому, что было, в суде не доказана пока что.
Тогда зачем эти видео с жестким задержанием - непонятно.
Игра на публику?
 показати весь коментар
 
 
Зеки "держат" целые города. Когда все это успело вернуться?
 показати весь коментар
 
 
что-то с такой денежкой мелкой (ну совсем уж мелкая)))) не по-пацански! )))))
 показати весь коментар
 
Впечатлила жалкая кучка мелких купюр. Воистину "криминальные авторитеты"!
 показати весь коментар
 
про дітей слід було думати коли бикували...
 показати весь коментар
 
сергий мыхайловыч - журналист несуществующего органа прессы- в поиске 0.000...
 показати весь коментар
 
Спилка журналистов должна высказаться в защиту своего коллеги .
 показати весь коментар
 
Красиво, вот бы ещё крупную рыбу задерживали а не шестёрок разных.
 показати весь коментар
 
А почему корд не занимается бурштынными старателями,титушками нападающих на селян...бздо?
 показати весь коментар
 
сколько раз можно говорить? Е,,АЛА зачем скрывать?героев должны знать в лицо. а может и звонки пойдут
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору