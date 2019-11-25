 "Поліція! Швидко на підлогу", - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці листопада минулого року в нічному закладі міста Борисполя троє невідомих жорстоко побили битами чоловіка. Так нападники продемонстрували "своє верховенство" над відпочиваючими людьми", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію в районі і в цілому на території Київщини.

"Найстарший з групи нападників - раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа. Його близький товариш і "права рука" - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький. Третій фігурант - 34-річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію", - зазначили в поліції.









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Затримали нападників за місцем проживання. Під час обшуків у квартирах злочинців співробітники поліції виявили і вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

Всім чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися з клопотанням про обрання для них запобіжного заходу - утримання під вартою. Співробітники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.

У затриманні зловмисників брали участь співробітники кримінальної поліції Київщини, бійці корду і полку поліції особливого призначення.