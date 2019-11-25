EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  6996  28
Все про:бійка (476) Київ (6845) напад (685) Нацполіція (8554)

 На виході зі станції метро "Контрактова площа" у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція. ФОТО

Під час бійки на виході зі станції столичного метрополітену правопорушник ударив ножем незнайомця і намагався втекти. Однак відразу після злочину був затриманий поліцейськими. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили бійку між двома чоловіками, а потім один із них кинувся утікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця і з'ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги.

Поліцейським потерпілий повідомив, що у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем ударив його в плече. З колото-різаним пораненням чоловіка доставили в лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте також: Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці

На виході зі станції метро Контрактова площа у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція 01
На виході зі станції метро Контрактова площа у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161685
 
 
 Топ коментарі
 
Презедент бикує - це сигнал бикам виходити з тіні. 90-ті повертаються.
 показати весь коментар
 
Достал беспредел, который наступил при Зебобиках…..

У власти ОПГ.
 показати весь коментар
 
Этот беспредел начался с приходом донецких, сейчас очередной передел сфер влияния, плюс кризис, неплатежоспособных все больше. Хулиганка растет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Презедент бикує - це сигнал бикам виходити з тіні. 90-ті повертаються.
 показати весь коментар
 
 
Достал беспредел, который наступил при Зебобиках…..

У власти ОПГ.
 показати весь коментар
 
 
Этот беспредел начался с приходом донецких, сейчас очередной передел сфер влияния, плюс кризис, неплатежоспособных все больше. Хулиганка растет.
 показати весь коментар
 
 
Не забывайте про войну. Во время и после войны уровень преступности всегда повышается.
 показати весь коментар
 
 
что зебилочка, не нравится?

Значит правду пишу!
 показати весь коментар
 
 
я не зебилочка. ты соевая зебилочка. ты пишешь брехню. я пишу правду. тебе не нравится.
 показати весь коментар
 
Було це і до зеленського... Прахоботська маніпуляція
 показати весь коментар
 
Идолопоклонники Европейской Солидарности людей уже начали убивать.
 показати весь коментар
 
Да нет, это зебилы тупорылые стали на людей бросаться, ума то нет, а жрать хочется. А клован не кормит, только деньги пилит.
 показати весь коментар
 
 
идиотов с ножичками развелось. насмотрятся туфты про "ножевой бой" в сети и мнят себя дартаньянами.
 показати весь коментар
 
 
точно. что взять с тупых соевых зебилов 8%...
 показати весь коментар
 
ножевой бой - далеко не кулачный...((( - кто понимает танец фехтовальщика ранений не получит
 показати весь коментар
 
всё это ютубная фигня и к фехтованию не имеет отношения.
 показати весь коментар
 
не понятно... ни с того ни с сего ударил ножом незнакомца в плечо?
 показати весь коментар
 
Нормальній людині це дійсно не зрозуміло. А у нас в Україні нині півтора мільйони психічно хворих плюс наркомани під кайфом плюс бики.
 показати весь коментар
 
 
Скоро построим на каждой остановке стальные будки, как у вас в Тель-Авиве, и все будут в безопасности.
 показати весь коментар
 
Не поверите, несмотря на непростые, мягко говоря, отношения с арабами, в Тель-Авиве гораздо спокойнее, чем в Киеве.... А сам я киевлянин....
 показати весь коментар
 
 
Не просто киевлянин, а постоянно ходящий в бронике Шварц! Обычная поездка в метро?

 показати весь коментар
 
 
Потрібно повернути транспортних поліцію!! Бо те бидло з охорони в метро ще гірше бандитів!! І не тільки в метро а і в потяги, пристанціцні території, автодороги...
 показати весь коментар
 
 
"...сталася поножовщина..."
===
Co to jest "поножовщина" На виході зі станції метро "Контрактова площа" у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9041
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору