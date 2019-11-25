 На виході зі станції метро "Контрактова площа" у столиці сталася поножовщина, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили бійку між двома чоловіками, а потім один із них кинувся утікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця і з'ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги.

Поліцейським потерпілий повідомив, що у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем ударив його в плече. З колото-різаним пораненням чоловіка доставили в лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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