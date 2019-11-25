 Волонтерка Юсупова повідомляє про новий борт із пораненими: Потрібна кров, знеболювальні, вода і продукти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомила волонтерка київського військового госпіталю Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас привезли бійців у важкому і середньому стані, кількох відразу забрали в реанімацію. Здати кров можна в центрі крові на території госпіталю, Госпітальна 18, понеділок-четвер з 9 до 12. У нас так само є потреби в двох знеболювальних, це дексалгін і кетанов в ампулах, потрібні підкладки під рани, а також вода в пляшках, соки, питні йогурти, для перекусу воїнів ковбаса, сир і кава, чай, солодке. Можна овочі і фрукти. З одягу спорткостюми і футболки. Це все ми купуємо для хлопців", - написала вона.

Юсупова нагадала, що в цьому місяці завдяки підтримці небайдужих громадян оплатила два ВАК апарати для ран (140 тис. грн) і повідомила, що сьогодні викуповує ще один ВАК (70 тис.).

"Хто ще не знає, ми перебуваємо в центральному госпіталі у відділенні травматології в їдальні з обіду. Госпітальна 18, метро Печерськ ... Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приватні та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - додала волонтерка.

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