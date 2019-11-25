 Найманці РФ під час обстрілу Мар'їнки поранили місцеву жительку, - ООС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, жінка перебувала на вулиці зі своєю трирічною дитиною. Найманці РФ близько 12:00 здійснили кілька пострілів. Жінка зазнала поранення грудної клітки та лівого плеча.

"Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний", - повідомляють у штабі.

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