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Все про:поранення (1580) Донбас (13824) Мар'їнка (439) операція Об'єднаних сил (1798)

 Найманці РФ під час обстрілу Мар'їнки поранили місцеву жительку, - ООС. ФОТО

Найманці РФ на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї місто Мар'їнку. Унаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Найманці РФ під час обстрілу Марїнки поранили місцеву жительку, - ООС 01

Як повідомляється, жінка перебувала на вулиці зі своєю трирічною дитиною. Найманці РФ близько 12:00 здійснили кілька пострілів. Жінка зазнала поранення грудної клітки та лівого плеча.

Найманці РФ під час обстрілу Марїнки поранили місцеву жительку, - ООС 02

"Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний", - повідомляють у штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли Мар'їнку, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони про ситуацію в ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161624
 
 
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Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады, раненый бомбой с российского беспилотника у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября.
Внимание - россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку - хотя Сизое на самой границе с РФ, россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов.
Поначалу многие меня критиковали за пост - а может это не боевое, сам на гранате подорвался и т.д. К слову, поначалу ранение не стали регистрировать как боевое, по сводке сразу не написали, не поверили, но благодаря энергичной реакции Оксаны и Дмитрия Корчинских все стало на свои места. Это официальное фото из Харьковского госпиталя, цитирую информагентство Минобороны - "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху".
Дай Бог здоровья Воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения. Юрий БутусовНаемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС - Цензор.НЕТ 6828

Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС - Цензор.НЕТ 8417
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Нужно отвести войска за Марьинку! Куда миротворец-Зеленский смотрит??? Сивоха где?
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.....как говорил наш учитель по ФИЗИКЕ недовольному ученику за ОЦЕНКУ : все жалобы направлять в ООН с 14 00 -до 16 00 кроме субботы и воскресенья !!!
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Характер ранения говорит о том, что пуля была на излёте.
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