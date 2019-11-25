 Поліція кваліфікувала вибух автомобіля в Харкові як замах на вбивство. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що по Харкову і області введена поліцейська операція "Перехоплення".
"Ніхто з громадян не постраждав. Механічні пошкодження дістали автомобілі, що стояли в епіцентрі вибуху. Зловмисники, які ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватися на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника Головного управління ГУ Нацполіції в Харківській області по Харкову і області введена поліцейська операція "Перехоплення", - повідомляє поліція.
Інформація про вибух надійшла в поліцію о 10:13. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво облуправління поліції, фахівці вибухотехнічного управління і співробітники ДСНС.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", адвокат Андрій Гагун повідомив, що вибух стався, коли він сів у машину і почав від'їжджати від будинку.
Гагун пов'язує те, що сталося зі своєю професійною діяльністю. "На мою адресу неодноразово надходили погрози, тому пов'язую зі своєю професійною діяльністю. Думаю, що хочуть залякати", - сказав він.
Разом з тим, адвокат відмовився назвати справи або прізвища людей, які можуть бути пов'язані з вибухом.
Гагун також підтвердив, що в будинку біля якого стався вибух, живе глава Харківської обласної ради Сергій Чернов, але, на думку адвоката, замах планувалося саме на нього.
Як повідомлялося, вранці 25 листопада близько 10:30 на вулиці Чайковського в Харкові в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, коли в нього сідав власник.
может с регистрационными знаками европейского государства?
В этом домишке " квартирки" стоят ой- ёй- ёй.