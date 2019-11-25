EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2648  16
Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (395) ожеледиця (38) ДТП (2635) автобус (5)

 Рейсовий автобус перекинувся через ожеледицю на Вінниччині, травмовано 5 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 25 листопада, поблизу м. Тульчин сталася дорожньо-транспортна пригода. Рейсовий автобус перекинувся через ожеледицю. В результаті аварії тілесних ушкоджень зазнали п'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Аварія сталася на автодорозі Тульчин - Кирнасівка близько 06 години ранку.

За попередньою інформацією, водій автобуса "Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. В результаті ДТП водій і четверо пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в районну лікарню.

Поліція з'ясовує причини та обставини аварії.

Дивіться також: ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.

Рейсовий автобус перекинувся через ожеледицю на Вінниччині, травмовано 5 осіб, - Нацполіція 01
Рейсовий автобус перекинувся через ожеледицю на Вінниччині, травмовано 5 осіб, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161583
 
 
 Топ коментарі
 
Не из за гололеда....а из за действий тупого водятла...
 показати весь коментар
 
Один водятел из за светофора чуть своих детей не поубивал...другой и за гололела автобус перевернул...
При этом сотни...и тысячи водителей...нормально ...без аварий... проезжают светофоры...и едут по гололеду...
 показати весь коментар
 
Конструкция шасси єтого корита не соответствует украинским климатическим условиям. Диаметр колес недостаточный, ширина колеи - недостаточная, ширина покрышек - курям на смех. Лепить это на такой кузов - преступление. Такие скотовозки могут относительно безопасно ездить только в странах с отсутствием морозов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не из за гололеда....а из за действий тупого водятла...
 показати весь коментар
 
 
Всегда приятно читать умные слова - от "мастера вождения".
 показати весь коментар
 
 
🙂30 лет за рулем....ни одной аварии...
И пробеги были неслабые...и зимой и летом...и в голед...и в снег...и в дождь..
Ну разве что тупая коза на парковке перед супермакетом мне в дверь вьехала..когда меня не было...
 показати весь коментар
 
 
тогда для вас остаётся открыта вакансия в г. Тульчин ))))))) с таким то резюме Рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда на Виннитчине, травмированы 5 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9401
 показати весь коментар
 
Спасибо...но я и там где я есть неплохо зарабатываю...
 показати весь коментар
 
 
У нас все "неплохо зарабатывают" .... по меркам Пакистана.
 показати весь коментар
 
Дороги в Украине - высший класс.Дорожные службы на высоте .Об чём разговор.?.Хорошо трафик слабый.ОТГ керують.Матюкнуться хочется
 показати весь коментар
 
Либо же из-за лысой резины. Это же маршрутка.
 показати весь коментар
 
Один водятел из за светофора чуть своих детей не поубивал...другой и за гололела автобус перевернул...
При этом сотни...и тысячи водителей...нормально ...без аварий... проезжают светофоры...и едут по гололеду...
 показати весь коментар
 
 
Ну прям такого уж гололеда на фото не видно.
 показати весь коментар
 
 
тут надо проверять конструктора шасси на предмет лишней хромосомы.
 показати весь коментар
 
 
Конструкция шасси єтого корита не соответствует украинским климатическим условиям. Диаметр колес недостаточный, ширина колеи - недостаточная, ширина покрышек - курям на смех. Лепить это на такой кузов - преступление. Такие скотовозки могут относительно безопасно ездить только в странах с отсутствием морозов.
 показати весь коментар
 
 
....я не сумую за сов. временем , НО в детстве всегда ездил на зим.каникулы к дед. и баб. на АВТОБУСЕ без родителей !!! Батя был всегда уверен в ВОДИТЕЛЯХ с 1 и 2 классом !!! В автобусе всегда было тепло особенно на лАзах на задних сиденьях . В дороге был от 4 до 6 часов и ни разу бус не ломался в дороге !!! О чем это говорит ??? Об отношении к работе и ОТВЕТСТВЕННОСТИ всего персонала АВТОПАРКА !!! сегодня (((( нет гарантий не то что ДОЕХАТь , дойти до дома ЦЕЛЫМ и НЕВРЕДИМЫМ ((((
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору