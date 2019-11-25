 Рейсовий автобус перекинувся через ожеледицю на Вінниччині, травмовано 5 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Аварія сталася на автодорозі Тульчин - Кирнасівка близько 06 години ранку.

За попередньою інформацією, водій автобуса "Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. В результаті ДТП водій і четверо пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в районну лікарню.

Поліція з'ясовує причини та обставини аварії.

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За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.



