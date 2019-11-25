 Українка везла з Мілана 50 одиниць брендового одягу на 1,5 млн під виглядом особистих речей. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, українка 1992 року народження прибула рейсом з Мілана та обрала для себе смугу "зелений коридор", тим самим підтверджуючи відсутність предметів та речей, що підлягають декларуванню.
Однак прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією, що надійшла від оперативно-розшукових підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", зупинили жінку для перевірки її багажу.
З’ясувалося, що з порушенням митних правил через державний кордон вона перевозить понад 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого становить понад 1,5 мільйона гривень.
Товар вилучено. За порушення митних правил на громадянку України складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".
Шмотки через границу вез
1,5млн це за нинішнім курсом 60тис баксів. Щось не схоже, що там товару на цю суму. Мокасини на резині, якісь свільдерочки...
Мабуть вирішили з баби бабла злупити.
Якщо людина згадує про свинарчуків і пороха, але не згадує при цьому яника, то це заставляє задуматися...
Бабу потрібний суддя відправить у СІЗО і буде вона там париться, поки чоловік та родичі її не викуплять.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Теж спочатку подумав що доколупуються дарма... Поки не заглянув на сайт цього елітного італійського бренду))
Там же есть сумма на которую мона беспошлинно ввозить(шоб типо не спекулировали?), а то так мона и ожерелье купить за миллион евро и спокойно тут загнать за "кэш".
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.."