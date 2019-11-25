 На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

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"Все сталося на парковці одного з будинків по вулиці Чайковського. Постраждали також машини, що стоять поруч", - повідомляє спільнота Типове ХТЗ у своєму телеграм-каналі.

На місце події виїхали співробітники ДСНС, вибухотехнічна Служба Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Також в соцмережах повідомляють, що вибух пролунав біля будинку, де мешкає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

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У поліції обіцяють надати інформацію про подію пізніше.