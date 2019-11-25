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Все про:авто (1413) вибух (1826) Харків (1563)

 На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні близько 10:30 на вулиці Чайковського в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

Відео Новости Харькова

"Все сталося на парковці одного з будинків по вулиці Чайковського. Постраждали також машини, що стоять поруч", - повідомляє спільнота Типове ХТЗ у своєму телеграм-каналі.

На місце події виїхали співробітники ДСНС, вибухотехнічна Служба Головного управління Нацполіції в Харківській області.

На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль 01

Також в соцмережах повідомляють, що вибух пролунав біля будинку, де мешкає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

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У поліції обіцяють надати інформацію про подію пізніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161575
 
 
 Топ коментарі
 
Это обычная безалаберность и пренебрежение элементарными правилами безопасности.... Даже дети знают, что перед посадкой в автомобиль необходимо убедится - не прикреплена ли к днищу мина или фугас....
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Это обычная безалаберность и пренебрежение элементарными правилами безопасности.... Даже дети знают, что перед посадкой в автомобиль необходимо убедится - не прикреплена ли к днищу мина или фугас....
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Копеечную корейскую консервную банку шандарахнули,зачем владельцев таких убожеств взрывать,харьковчане совсем подурели?
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Га-га,ниссан теперь французское дерьмецо похлеще корейского.
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Кашкай еще не совсем убит после взрыва. - Уровень хозяина не высок. Если не шифруется спецом...
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при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство, Люди не пострадали?
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UPD: по взрыву на Чайковского 6.
Взорвали машину зятя бывшего заместителя областного прокурора, адвоката Андрея Гагуна

ситуация становится всё интересней и интересней. Кароч это оказывается дом в котором живёт Чернов. В ближайшее время будет сессия обл совета и на Чернова оказывается сильное давление.

по взрыву на Чайковского 6.
Причастны к взрыву на улице Чайковского могут передвигаться на Opel Vectra синего цвета с Еврономер - полиция
Фоткал на непонятки шо и как, но можем сказать одно - 90е нервно курят по сравнению 2019ми. (с) СолнцеЛикийХарьков
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Лудший всегда любил пирошоу. Шо на себя устраивал, шо на других... Сын Адольфа, фуле...
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номер сходится .... вот тебе яркий пример двойника
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