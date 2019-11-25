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 Події, За кордоном
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Все про:тварини (144) корабель (640) Румунія (239) Чорне море (360)

 14 тисяч овець потонули в Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорному морі біля узбережжя Румунії перекинулося вантажне судно, яке перевозило 14 600 овець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТСН" із посиланням на The Guardian.

14 тисяч овець потонули в Чорному морі 01
14 тисяч овець потонули в Чорному морі 02

Корабель Queen Hind під прапором Палау прямував до Саудівської Аравії, але перекинувся незабаром після виходу з румунського порту Мідія.

Рятувальники врятували всіх членів екіпажу, який складався із 20 сирійців і одного ліванця. Також врятовані 32 вівці.

"Евакуаційна операція триває ... Ми сподіваємося, що вівці, що перебувають у трюмі корабля, ще живі", - сказала речниця рятувальних служб Ана-Марія Стоіца.

За її словами, рятувальники, яких підтримували військові, поліція і водолази, намагалися підняти корабель і відтягти його назад до порту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161567
 
 
 Топ коментарі
 
Не так треба казати, барани зайняли політичне крило і створили там монобільшість. Корабль с более 14 тыс. овцами на борту перевернулся в Черном море у побережья Румынии - Цензор.НЕТ 4467
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Треба не голити бороду допоки не будуть врятовані всі вівці.
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Здоровенный скотовоз, надо сказать! Давненько я таких не встречал. И направление вечное- Джидда. Не люблю я этот тип судов. Как там работают- понятия не имею, вонь страшная! Бывало ночью, если обгонял таких, так наш экипаж просыпался, от вони. Так это- учитывайте, при дистанции до такого- не менее мили, почти 2 км! В открытом море!

Корабль с более 14 тыс. овцами на борту перевернулся в Черном море у побережья Румынии - Цензор.НЕТ 3664
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вот почему рейтинг преЗЕдента падает...
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А ваш рейтинг, мусорок, что, свиной грипп скосил?🤧
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Ищите какую нить рассеянскую лоханку рядом...корабли с овцами/баранами просто так не переворачиваются...😀
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возможно подлодка атаковала "за посонов"
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Бедные бараны, наверное, ехали к арабам рамадан отмечать. Хоть, правда, рановато ещё.
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Швидше за все посудину качало і якийсь момент всі вівці збились на один борт.
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Не так треба казати, барани зайняли політичне крило і створили там монобільшість. Корабль с более 14 тыс. овцами на борту перевернулся в Черном море у побережья Румынии - Цензор.НЕТ 4467
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Дуже показово - корабель, наповнений вівця и, йде на дно. Якесь зловісне знамення для однієї з європейських країн.
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Пожалуйста, иди нах. Не надо тут во всем искать "знамения".
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Треба не голити бороду допоки не будуть врятовані всі вівці.
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Ави місце звільнили те, куди інших посилаєте?
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Сказал Денис, откусывая внушительный кусок бекона, потирая кожаное кресло...
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Просто жалко животных... людей так не жаль, а животных да.
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Между твоими именем и погонялом слово "из" пропало😁
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Дорогой товарищ!
Вы выиграл нашу премию - Петросян-золотой банан.
Награду сможете забрать из больницы №5, так как наша комиссия прочитав ваш прикол, вышла из строя от смеха и сейчас лечится. При себе имейте мешок для денег, ящик для вашей награды(золото 999.999) и литр вазелина(тут главврач просто хочет стены смазать в своем кабинете для конкурса "Мистер скользкая стена").

Ждем Вас, дорогой товарищ.
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А ведь мог потопить часть "чф рф")) чето свиньи очень овец боятся, как помним по кораблю-герою "Ашот")
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Здоровенный скотовоз, надо сказать! Давненько я таких не встречал. И направление вечное- Джидда. Не люблю я этот тип судов. Как там работают- понятия не имею, вонь страшная! Бывало ночью, если обгонял таких, так наш экипаж просыпался, от вони. Так это- учитывайте, при дистанции до такого- не менее мили, почти 2 км! В открытом море!

Корабль с более 14 тыс. овцами на борту перевернулся в Черном море у побережья Румынии - Цензор.НЕТ 3664
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интерестная инфа привет .как дела мореман когда в "забой "трудится
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Привет! Скорее всего- завтра. Жду новые билеты, вот-вот должны прислать.
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удачи тогда .незабивай отмечатся здесь из далеких земель )) следим за движением ......
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Спасибочки! Непременно отмечусь. И тебе- Удачи.
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А жаль, что просто так затонул, толь дело геройское судно "Ашот"
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Андрей, вы же ещё в пятницу планировали улетать из Одессы!
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Ну, да. Отменила Компания вылет. Ну и Слава Богу! Вона что творилось в одесском аэропорту! Это меня коты спасли, как всегда.
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Колись в автобусі їхали за скотовозкою (літом), водій не міг обігнати хвилин 29, думав всім труба
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Водила жмот. Ради экономии людей удавить готов. Он, небось, подачу бензуса отключил, там движку того газа, что вперемешку с воздухом хватало. 14 тисяч овець потонули в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7170
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Песня есть такая -"Рыжий остров", только не про овец, а про лошадей!
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Акул будет там многа. Дайверам и не только на заметку.
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Это Черное море...в котором два вида акул...и которые не опасны для человека...
Случаев нападения ни разу не зафиксированно...
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Навіть не знаю, шо для них краще. Перерізане горло чи втопитись.
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Ну могли метаморфуватись м'ясом в інших баранів а так прийдеться в русалок тепер
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хіба метеослужби не працюють що вони лізуть в шторм, чорне море не таке вже й велике щоб затриматись там де спокійна погода?
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Я так понимаю, перевозили членов партии СН)
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не пойму.... нахрена столько прикормки ??? акул же нету...
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Опять подумал про массовый суицид порохоботов 14 тисяч овець потонули в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3780 цензор провокационные заголовки пишет!
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даль неззя телепортировать туши--жрать охота ато хлеб и чай без сахара
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Трагедія зберегла кацапам якийсь бойовий корабель...
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