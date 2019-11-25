 Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці...", - йдеться в повідомленні.

Користувачі в коментарях зазначають, що камери найближчих магазинів мали зафіксувати вандалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси. ФОТО





