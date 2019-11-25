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 Події, Київські новини
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Все про:євреї (58) Київ (6845) вандалізм (265) Асман (3)

 Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві. ФОТО

Невідомі розмалювали свастикою пам'ятник класику єврейської літератури в Києві Шолом-Алейхему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці...", - йдеться в повідомленні.

Користувачі в коментарях зазначають, що камери найближчих магазинів мали зафіксувати вандалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси. ФОТО

Вандали розписали свастикою памятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві 01
Вандали розписали свастикою памятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві 02
Вандали розписали свастикою памятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161552
 
   
 Топ коментарі
 
После смены власти Украина проходной двор,чего стоит сюсюканье помощника Зе Ермака с Сурковым,агентов,фсбшников не меньше чем при Януковиче всего за полгода правления
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Не занесли під РФпосольство унітази та труси б/у, от і отримали провокацію. А кацапи ж чекали, чекали і недочикались. Потрібно бити першому, і знати відповідь на запитання: "за что?" Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 7366
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Сто відсотків. Український націоналіст - не той, хто бореться іншими націями, чи національними надбаннями, а той, хто люб ть і захищає українське, а до іншого ставиться з повагою. Тому справжні націоналісти, які не створені труктурами КГБ, ГРУ та їхніми попередниками і наступниками, які не фінансуютбся і не підтримують я ними таємно є за логікою партнерами, а не ворогами. Проблема в тому, що верхівки переважної більшості націоналістів європейських країн якщо не створені КГБ, то фінансувалися ними і фінансуються кремлем дотепер. Це і Лє-Пенша, і *******, і всілякі австрійські Курци. Щодо Алейхема, то його творчість - надбання Світової літератури, як Гемінґвей, Шевченко, вен, Ремарк а інші.
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Я тобою сказане зведу у афоризм, який сам придумав і використовую вже давно: "Чим відрізняється патріот-націоналіст від патріота-шовініста? Тим, що перший любить свою країну і возвеличує її досягненнями своєї нації, шануючи інші, а другий - теж "возвеличує", однак, шляхом приниження сусідів...".
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100 відсотків! Це тому, що шовіністи - не Творці. Вони - руйнівники, вандали. Тому розбудовувати СВОЮ!! національну державу вони неспроможні. Їм легше нищити чужі.
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Не вандалы, а кацаподебилы! Зачем обижать народ, которому римляне (греки, ромеи) просто приклеили пропагандистский штамп. Вандалы (карфагеняне) всего лишь совершили реванш, захватив Рим в отместку за разграбленный римлянами Карфаген. Не сожгли его, не насиловали женщин и не убивали детей. Собрали свое имущество: колонны, статуи и т.д., ну, контрибуцию соответственно и отправили на родину
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Влад, не пиши ерунды... Вандалы никогда не были "карфагенянами" (в национальном смысле). Это одно из ГЕРМАНСКИХ племён, пришедших в Рим с севера... На территории Туниса (где и стоял, когда-то, Карфаген), они поселились ПОСЛЕ разграбления Рима...
Второе: "Обида" "кацапов" на евреев вполне понятна... Это "комплекс неполноценности"... Когда-то прочитал диалог:
- Почему в Великобритании не существует антисемитизма?
- Потому что британцы не считают евреев умнее себя...
Так и тут... Кацапня понимает, что они, из-за природной лени и тупости, не могут достичь таких успехов, как евреи... И поэтому их ненавидят...
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После смены власти Украина проходной двор,чего стоит сюсюканье помощника Зе Ермака с Сурковым,агентов,фсбшников не меньше чем при Януковиче всего за полгода правления
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Ну так еврей который топит за свою страну(Мордор) а наши евреи тоже топят но не за Украину а за их,как и комунисты кацапаские проросийкие,все делают как приумножить россию,и наши комуняки когда были,все рвались к росии а не отстаивать интересы и независимость Украины,также сейчас з опоблоком,Мертветчук типа опозиция но не к Росии а к Украине против своей страны,вот разница ихняя опозиция ихние евреи,ихний президент патриот своей страны,какой бы тварью не был и наши за какую страну топят
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100%. У них даже песня есть - "На все я готов - на разбой и насилье,- И бью я жидов - и спасаю Россию!"
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Как всегда вандалом окажется беженец с Донбасса, который за 50$ измазал памятник краской
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"Беженец" нужно писать в "кавычках"... Половина таких "беженцев" - "перекатиполе" : "насрали" в собственном доме, перехали "срать" в чужой...
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Почему древне индийский символ называют фашистским ,это ошибочное мнение .
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Не притворяйтесь идиотом! Здесь речь идёт о сочетании "индийского символа" и памятника еврею
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Так хто этим евреям виноват что их смогли остановить только фашисты?
Меня вот интересует вопрос кто остановит украинских евреев!!! Может нам нужен свой Адольф???
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Евреи должны понимать ,что древние индусы ничего против них не имели придумывая свой знак как символ бесконечности ,людей убивают люди а никак не намалёванные чёрточки .
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вики:
Сва́стика (символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти - приветствие, пожелание удачи, благоденствие, от सु, су - «добро, благо» и अस्ति, асти - «есть, быть»)

Так это им просто удачи желали )))
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Ну а почему не пожелать удачи ,мы же все люди-человеки ,да и Боженька нам напутствовал. Возлюби ближнего своего...
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Нужен инфоповод для зомбиящика, колорадные постарались
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Украина становится терпимой как и США к разным народностям. Нам нечего делить. Нам нужна лишь одна,спокойная и стабильная страна. В которой нет ненависти и предрассудков. И только преступники ,должны стать изгоями в нашем государстве. И четко понять,что судить будем,по делам вашим.
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Якби ще українською, то може хтось би й повірив. А так брехня.
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Але кацапів слід нищити. Хіба не так?
а історія пам'ятника приблизно така: раніш на старому будинку по непарному боку вул червоноармійської (Великої Васильківської) була меморіальна дошка "жив видатний письменник Ш-А". Потім цей та сусідні будинки пішли під знесення у зв'язку з побудовою Центру Пінчука і створення "Нового проїзду". З поваги до Шолом-Алейхема було виготовлено пам'ятник, який спочатку встановили у торці бульварчика на вул. Басейній, обличчям до проїжджої частини. Пішоходам було незручно розглядати пам'ятник з фасаду. Після ліквідації бульварчика пам'ятник перенесли на вул. Рогнідинську, приблизно посередині між Синагогою і знесеним будинком. на якому була меморіальна дошка. На вул. Рогнідинській майже у кожному будинку - бар, кафе, магазинчик. Тобто камер відеоспостереження більш ніж достатньо.
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Вандали чи провокатори, звичайно злочинці і засранці, АЛЕ, є питання, а яке відношення Шолом Нахумович Рабінович має до України? Ніякого, окрім того, що колись його давні родичі були завезені на територію України черговими загарбниками. Ми, українці, рабиновичів на свою землю точно не звали. Цінність цього пам'ятника не більша, ніж істуканів того ж Леніна чи Жюкова. В принципі, його тре демонтувати і забути, що він й був.
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Правильно, але ж смороду буде як слон навалив Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 5871
Тут може Рівлін приїхати, обісрати всіх(народ) в Раді, і всі "депутати" роблять ось так: Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 8706

Або як баба Нетаньяху недавно опустила всіх Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 9361 Причому це було спеціально, оскільки у них дуже в пошані символізм.
Але гої проковтнуть це все так же майстерно як Саша Грей(дещо інше)
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>>,яке відношення Шолом Нахумович Рабінович має до України<<
Почитай його твори, зрозумієш. На тлі гори з макулатури, яку написали кацапомовні, особливо совєцькі "письменнники", які ситуативно перебували на території України, Шолом Алейхем - це явище нашої спільної культури.
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У нас немає з євреями спільної культури, та й бути не могло, бо саме поняття "спільна культура" абсолютно брехливе, таке просто неможливо, культура не може бути спільною.
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Так і ви прийшли на цю землю загарбниками. Знищили по дорозі неандертальців вщенть. Геноцидники-негодяї.
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Ти "пришелепкуватий" з народження, чи "за посадою"? Які "чергові загарбники", КОГО "привезли"? Юдеї жили в Україні десь з 7-го століття (якщо не раніше). Ти краще зроби собі генетичну експертизу - хто ти сам "по крові"?! А то, може, прийдеться емігрувать на "історичну батьківщину" - кудись у "Мокшандію"... А, якщо "упоротий" - так і застрелиться, як робили деякі есесівці, коли виявляли у своїх предках "єврейське коріння"...
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Назва Холодноярської республіки походить від урочища Холодний Яр, де знаходився центр повстанців - Мотрин монастир. Холодноярці являли більшовикам дива хоробрості і величі Духу. Вражений силою опору українців, Лев Троцький в інструкції агітаторам-комуністам писав: «Вы должны помнить, что украинский крестьянин возненавидел до глубины души наши коммуны, чрезвычайки, продотряды и комиссаров-евреев. В нём проснулся спавший до сих пор вольный дух Запорожского козачества и гайдамаков. Это страшный дух, который кипит, бурлит, как Днепр на порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Это тот самый дух вольности, который давал им нечеловеческую силу в течение сотен лет воевать против своих угнетателей - поляков, русских, татар и турок».
P.S. А чого це євреї постійно мімікрують "під українців", це щоб їхня брехня виглядала переконливішою?
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Ну, и що ти цим хотів сказать? Я звідти родом... "Відкрив, бл..!, "Америку!" Прадід мій там воював... Тобі ЦЬОГО, досить?...
А щодо "мімікрії під українців" - тобі фото мого члена пислать, щоб ти заспокоївся?
Я бачу, ти з тих, яких тут, сьогодні, на форумі, назвали "ПАТРІІДІОТАМИ"...
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Вокруг офисы и магазы с видеонаблюдением , но главному равину это не нужно, вдруг расследование выйдет на них.
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"Тримай злодія" переважно першим волає його напарник- ніби й нічого але сенс у тому є.
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это провокация не против синагоги, а против УКРАИНЫ.
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То шо евреи вытворяют в Украине это провокация против кого???
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Проти жлобів і бидляцьтва. Вже років з 3500.
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то революция 1917, коллективизация, голодомор - то все было "проти жлобив и быдляцтва"?"
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Вы думаете евреи считают украинцев людьми? вон жыд выше написал - жлобы и быдло... а на цензоре недай Бог написать ЖЫД, сразу банят. Зато ЖЫДАМ можно писать что украинци жлобы и быдло!!!
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То не "евреи" "вытворяют, а "маланцы"... Один из них, последнее время, очень часто на экране "замелькал"... Червоненко... Помню его высказывание, ещё времён Ющенко: "Я, хоть в синагогу и хожу, но сало тоже люблю...".
Писал уже: "Чем отличается "еврей" от "жида", и они оба - от "маланца"? "Еврей" живёт в Израиле, "жид" - где удобно, а "маланец" - так где удобнее врать и воровать...".
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Квацапи святкують узаконення сфастики в мордорі "Госдума легализовала свастику"
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Посмотреть на поведение Коломойского и захочется разрисовать.
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Ну жиды конечно белые и пушистые ! Ага, особенно если вспомнить шо среди сотрудников НКВД, устроивших Голодомор, было 80% жидов
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Ой! Это любители острых ощущений, типа сатанистов....
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Одним памятникам несут цветы, другим рисуют свастики. Невидимая рука рынка и тут навела порядок без участия властей.
ЗЫ Интересно, а есть памятник Шевченко в израиле?
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В Израиле горячо спорят кому первому ставить - Тарасу Шевченку или Ивану Франку.

Но не могут решить кто из них меньший антисемит.
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