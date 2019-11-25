 ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олексій Павловський, передає Цензор.НЕТ.

"Аналіз та причини ДТП з Миколою Кулебою і мікроавтобусом. Я не полінувався і поїхав на це перехрестя в київській області смт Чабани, що по Одеській трасі, для того, щоб подивитися можливі причини цієї події. Так от: Микола під'їжджав до перехрестя в крайньому правому ряду, в його смузі висить зелена стрілка повороту праворуч. Горів червоний сигнал світлофора. Далі він перебудувався через суцільну лінію в крайній лівий (там лише два ряди) для того, щоб не затримувати автомобілі, які зможуть поїхати на стрілку. На основній дорозі (трасі Київ-Одеса) в бік Києва загорівся червоний сигнал світлофора, для того, щоб дати можливість повернути ліворуч або розвернутися автомобілям, які їдуть у бік Одеси. Світлофор, який дає право зробити поворот або розвернутися в зеленому світлі горить до 5 секунд, що фізично не дає можливості завершити маневр навіть двом автомобілям. У тій же стороні (Київ-Одеса) в цей час горить зелений сигнал світлофора для тих рядів, які їдуть прямо або повертають праворуч. У цей момент, коли загорівся червоний сигнал для тих, хто їде в бік Києва, Микола, ймовірно подумав, що відповідно загорівся і червоний для тих, хто їде в бік Одеси. У момент руху він свій світлофор не бачив, проїхавши стоп-лінію і світлофор, який дозволяє йому рух, залишився поза полем його зору. Далі він поїхав на заборонений сигнал світлофора, чим і спровокував серйозну ДТП, де, за попередньою інформацією, четверо людей госпіталізували", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

"Очевидці і місцеві жителі стверджують, що на цьому перехресті мало не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди. І місцева влада для зручності жителів новобудов не хоче його прибрати. Місцеві й активісти навіть влаштовували акції протесту щодо цього світлофора. Безрезультатно. На цій ділянці дороги з початку 2019 року було понад 50 дорожньо-транспортних пригод", - резюмував Павловський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.



