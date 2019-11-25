EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  12631  125
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2635) Кулеба Микола (35)

 ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

Місцеві жителі влаштовували акції протесту з вимогою зробити більш безпечним перехрестя, на якому потрапив у ДТП Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олексій Павловський, передає Цензор.НЕТ.

"Аналіз та причини ДТП з Миколою Кулебою і мікроавтобусом. Я не полінувався і поїхав на це перехрестя в київській області смт Чабани, що по Одеській трасі, для того, щоб подивитися можливі причини цієї події. Так от: Микола під'їжджав до перехрестя в крайньому правому ряду, в його смузі висить зелена стрілка повороту праворуч. Горів червоний сигнал світлофора. Далі він перебудувався через суцільну лінію в крайній лівий (там лише два ряди) для того, щоб не затримувати автомобілі, які зможуть поїхати на стрілку. На основній дорозі (трасі Київ-Одеса) в бік Києва загорівся червоний сигнал світлофора, для того, щоб дати можливість повернути ліворуч або розвернутися автомобілям, які їдуть у бік Одеси. Світлофор, який дає право зробити поворот або розвернутися в зеленому світлі горить до 5 секунд, що фізично не дає можливості завершити маневр навіть двом автомобілям. У тій же стороні (Київ-Одеса) в цей час горить зелений сигнал світлофора для тих рядів, які їдуть прямо або повертають праворуч. У цей момент, коли загорівся червоний сигнал для тих, хто їде в бік Києва, Микола, ймовірно подумав, що відповідно загорівся і червоний для тих, хто їде в бік Одеси. У момент руху він свій світлофор не бачив, проїхавши стоп-лінію і світлофор, який дозволяє йому рух, залишився поза полем його зору. Далі він поїхав на заборонений сигнал світлофора, чим і спровокував серйозну ДТП, де, за попередньою інформацією, четверо людей госпіталізували", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

"Очевидці і місцеві жителі стверджують, що на цьому перехресті мало не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди. І місцева влада для зручності жителів новобудов не хоче його прибрати. Місцеві й активісти навіть влаштовували акції протесту щодо цього світлофора. Безрезультатно. На цій ділянці дороги з початку 2019 року було понад 50 дорожньо-транспортних пригод", - резюмував Павловський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала 01
ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161544
 
 
 Топ коментарі
 
Спецпроект Сюрреалізму‏ @Njyuschka 12 ч.12 часов назад

Відкрито кримінальне впровадження проти світлофора, що все ще світив червоним, коли кулєбі вже потрібно було їхати.
Світлофор звинувачують у державній зраді.

Джерело
 показати весь коментар
 
Отмазки кулебы-На старт! Внимание! Марш!
 показати весь коментар
 
Что, пошла "пиар-кампания" "отмазывания" Кулебы?! Это не столько он виноват в ДТП, а "неправильный" перекрёсток, а также власти, не обращавшие внимания на "протесты"... Мне это напоминает диалог Кролика и Винни-Пуха, из Мультфильма "Винни-пух и Пятачок идут в гости". - - Кто-то живёт в слишком узких норах!...
-А, может, кому-то нужно меньше есть?..."
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Киев в отношении светофоров - это мрак. Приезжая из Одессы, я каждый раз в шоке и вынужден ориентироваться на других водителей (зачастую их бибиканье сзади), потому что светофора часто банально НЕ ВИДНО. Особенно если стоишь первым. Потому что светофор у тебя над головой или справа. В Одессе такой проблемы нет. Большинство светофоров продублированы ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЁСТОК, их видно всем практически с любой позиции.
Вот и результат. Может, хоть теперь зашевелятся?
Про качество дорог я вообще молчу. В последние пять лет столица убита в хлам педаликом или кто там за неё отвечает. Раньше приезжал в СТОЛИЦУ, сейчас приезжаю в провинцию.
 показати весь коментар
 
 
Вот это бред. Светофор специально поставили чтобы можно было проехать перекресток безопасно, но некоторые все равно умудряются вляпаться. Постоянно там езжу, великолепный перекресток, одни стоят, другие едут - но это если соблюдать правила.
На самом деле произошло так: Там действительно крайне левый ряд, из которого поворот налево, регулируется отдельно от остальных двух рядов, налево красный, а прямо ещё зелёный. Кулеба, увидев что левый ряд остановился, решил что для всех красный, и несмотря на то что все попутные и встречные авто стоят, лихо рванул вперёд, типа шустрый.
Резюме:
Не знаешь перекрёстка, не шустри, знаешь, тоже не шустри, потому что могут перенастроить. Всем выздоровления и безопасной езды. На пару секунд раньше проехать, не стоит того риска.
 показати весь коментар
 
 
знаешь, тоже не шустри, потому что могут перенастроить\\\\\\\\\\

Отлично сказано. А лучше сидеть дома, ибо во дворе могут перенастроить снеговое покрытие, или недонастроить отвод воды.

Что значит перенастроить то? Тупо поменять алгоритм и не вывесить знаков с предупреждением? Это же готовые дтп - местные что там ездят всегда - как один вляпаются.
 показати весь коментар
 
Для козлов разрешено переходить улицу и ехать на красный,и почаще.
 показати весь коментар
 
Краткий анализ перекрёстка показал что Кулеба - герой, такой не сложный вывод можно сделать после анализа этого анализатора. Он рискуя жизнью всем наглядно показал, какой плохо перекрёсток сделали в этом месте и остальные 50 кретинов с начала года только это и подтвердили.
Этот анализатор так по дружески называет дятла за рулём - Николай.
Николай подъехал в правом ряду и не остался в нём а пересёк стоп линию и выперся фактически на перекрёсток, лишив таким образом свой тупой мозг возможности получать визуальную информацию от висевшего уже за спиной светофора. А и близко не имея представления о алгоритме работы светофоров на этом перекрёстке упорно продолжал вылезать на перекрёсток на красный сигнал светофора. Мозг Николая, вероятно сдобренный алкоголем или какой более легкомысленной дурью упорно говорил Николаю: "ты уже достаточно настоялся на этом, перекрёстке, не будь лохом, ехай, ты бессмертен, ты детский омбудсмен в конце концов а не хер собачий " И Николай поехал... Чудом не убив детей, себя и невинного человека. И совершенно насрать сколько аварий на этом перекрёстке с начала года. Всё что требовалось от Николая, это соблюдать правила ПДД и по возможности не бухать за рулём. А то все манёвры совершаемые Николаем, на камере выглядят как совершенно неадекватные. Надеюсь, человек отстаивающий права детей не будет позориться, при знает вину и подаст в отставку после выздоровления, ну как человек безусловно порядочный, хотя...
 показати весь коментар
 
 
Оно ещё и в правый ряд с поворота попёрлось. Нет чтоб уж в левом разгоняться, оно бочину сразу трём рядам подставило.
 показати весь коментар
 
Для таких придурков все перекрестки опасные,
100%, что перед перекрестком стоит знак "движение по полосам"
это значит что с правого рядя нельзя проехать прямо!
Но Кулеба сознательно полез в этот ряд потому что левый ряд
был в пять раз длиннее и с одного раза не проехать...
А когда ему начали злобно сигналить те кто хотел повернуть
он выехал за стоп-линию в слепую зону и судя по всему не видел
сигналов светофора вообще поэтому и поперся на красный свет...
То есть загрузив в машину детей - он на одном перекрестке
три раза нарушил правила дорожного движения...
 показати весь коментар
 
 
В Германии нет дублирующих светофоров. И знаете, ни у кого нет желания пересечь «Красный свет», прежде чем въехать на перекресток. Все останавливаются на расстоянии, «чтобы очень хорошо увидеть красный свет». Это подчинение правилам.

A Чем Украина отличается? Послушание правилам! У Украины должен быть дублирующий и большой металлический шлагбаум перед каждым перекрестком.
 показати весь коментар
 
 
Сори громада, ошибся. По Одесской для всех рядов был зелёный, там авто поворачивали и разворачивались. Значит Кулеба просто грубо нарушил.
 показати весь коментар
 
 
Вождение в Украине - это лото смерти. Я был три раза в Киеве в этом году на своей машине, и вождение там шокирует.

Рекомендую в Украине установить и два-три «Дополнительных красных светофора» и активный Шлагбаум на каждом перекрестке, чтобы физически защитить всех невинных водителей, проезжающих по зеленому свету.
 показати весь коментар
 
 
Не выезжай с поля!!!!!А лучше стой на месте. ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала - Цензор.НЕТ 9462Нормальная езда по Киеву.Ты просто по Житомиру не ездил.
 показати весь коментар
 
Он нарушил первоначально, пересек сплошную и пошло дальше. БАРАН ЗА РУЛЕМ.
 показати весь коментар
 
 
Плохой перекресток,порохобот-казнокрад ни в чем не виноват.
 показати весь коментар
 
Хитрожопый олень в виде кулебы не стал в очередь,похерил уважение к другим ,не остановился на стоп-линии,поехал на красный-ну короче карма настигла вовремя!и не вздумай **** теперь на водилу фольца гнать!!!*********** хреновое
 показати весь коментар
 
 
Почитал много комментариев.....
И знаете какой вывод? Существование большинства запретов не только бессмысленно, но и вредно! ЗАЧЕМ на газоне с маниакальным упорством вновь и вновь ставится табличка "по газону не ходить!" если этот газон рядом с ней наискосок протоптан до окаменелости?
Если вы не в состоянии обеспечить ВЫПОЛНЕНИЕ запрета, то невыполняемый запрет вырабатывает привычку ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ запреты.
 показати весь коментар
 
 
В Германии, как и на Украине, также незаконно пересекать красный свет! Вы обязаны остановить машину таким образом, чтобы красный свет был виден вам. No discussion!

В Германии, если два раза Bас поймают, когда вы пересекаете красный свет, вас отправят на «Тест на идиотизм». Немцы считают, что только идиоты два раза могут ехать на красный светофор.
 показати весь коментар
 
 
Пересечение красного света: наказание за 1-й раз составляет 400 евро. Второй раз: «Идиотен Тест»
 показати весь коментар
 
 
Вооооот, еще один выс*р в защиту беспредельщика. ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала - Цензор.НЕТ 8771 И что, все эти "50 ДТП" произошли именно потому, что один поц поперся на красный?
 показати весь коментар
 
 
Столбы бьют машины только при самозащите.... ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала - Цензор.НЕТ 4203
 показати весь коментар
 
Поэтому перекрёсток начал мстить представителям власти, за игнорирование его проблем? А нарушение ПДД то таке... , не в этом причина, езда на красный сигнал здесь не при чём, так?
 показати весь коментар
 
"чтобы не задерживать автомобили, которые смогут поехать на стрелку" - что за хрень?
Нарушать правила, чтобы кому-то сделать хорошо?
Уж если ты оказался в том ряду, то стой. Имеешь полное право. Даже если там зеленая стрелка. Да, те кто сзади могут подумать, что ты "мудак", но это же не основание для пересечения стоп-линии и проезда на красный. В любом случае, даже если ты выезешь вперед перед стоящим левым рядом, то теперь уже они подумают, что ты "мудак". Вообщем, тут без вариантов. Поэтому надо было стоять.
 показати весь коментар
 
Дело было не в машине, идиот сидел в кабине!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору