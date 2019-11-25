 ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олексій Павловський, передає Цензор.НЕТ.
"Аналіз та причини ДТП з Миколою Кулебою і мікроавтобусом. Я не полінувався і поїхав на це перехрестя в київській області смт Чабани, що по Одеській трасі, для того, щоб подивитися можливі причини цієї події. Так от: Микола під'їжджав до перехрестя в крайньому правому ряду, в його смузі висить зелена стрілка повороту праворуч. Горів червоний сигнал світлофора. Далі він перебудувався через суцільну лінію в крайній лівий (там лише два ряди) для того, щоб не затримувати автомобілі, які зможуть поїхати на стрілку. На основній дорозі (трасі Київ-Одеса) в бік Києва загорівся червоний сигнал світлофора, для того, щоб дати можливість повернути ліворуч або розвернутися автомобілям, які їдуть у бік Одеси. Світлофор, який дає право зробити поворот або розвернутися в зеленому світлі горить до 5 секунд, що фізично не дає можливості завершити маневр навіть двом автомобілям. У тій же стороні (Київ-Одеса) в цей час горить зелений сигнал світлофора для тих рядів, які їдуть прямо або повертають праворуч. У цей момент, коли загорівся червоний сигнал для тих, хто їде в бік Києва, Микола, ймовірно подумав, що відповідно загорівся і червоний для тих, хто їде в бік Одеси. У момент руху він свій світлофор не бачив, проїхавши стоп-лінію і світлофор, який дозволяє йому рух, залишився поза полем його зору. Далі він поїхав на заборонений сигнал світлофора, чим і спровокував серйозну ДТП, де, за попередньою інформацією, четверо людей госпіталізували", - розповів він.
"Очевидці і місцеві жителі стверджують, що на цьому перехресті мало не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди. І місцева влада для зручності жителів новобудов не хоче його прибрати. Місцеві й активісти навіть влаштовували акції протесту щодо цього світлофора. Безрезультатно. На цій ділянці дороги з початку 2019 року було понад 50 дорожньо-транспортних пригод", - резюмував Павловський.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Вот и результат. Может, хоть теперь зашевелятся?
Про качество дорог я вообще молчу. В последние пять лет столица убита в хлам педаликом или кто там за неё отвечает. Раньше приезжал в СТОЛИЦУ, сейчас приезжаю в провинцию.
На самом деле произошло так: Там действительно крайне левый ряд, из которого поворот налево, регулируется отдельно от остальных двух рядов, налево красный, а прямо ещё зелёный. Кулеба, увидев что левый ряд остановился, решил что для всех красный, и несмотря на то что все попутные и встречные авто стоят, лихо рванул вперёд, типа шустрый.
Резюме:
Не знаешь перекрёстка, не шустри, знаешь, тоже не шустри, потому что могут перенастроить. Всем выздоровления и безопасной езды. На пару секунд раньше проехать, не стоит того риска.
Отлично сказано. А лучше сидеть дома, ибо во дворе могут перенастроить снеговое покрытие, или недонастроить отвод воды.
Что значит перенастроить то? Тупо поменять алгоритм и не вывесить знаков с предупреждением? Это же готовые дтп - местные что там ездят всегда - как один вляпаются.
Этот анализатор так по дружески называет дятла за рулём - Николай.
Николай подъехал в правом ряду и не остался в нём а пересёк стоп линию и выперся фактически на перекрёсток, лишив таким образом свой тупой мозг возможности получать визуальную информацию от висевшего уже за спиной светофора. А и близко не имея представления о алгоритме работы светофоров на этом перекрёстке упорно продолжал вылезать на перекрёсток на красный сигнал светофора. Мозг Николая, вероятно сдобренный алкоголем или какой более легкомысленной дурью упорно говорил Николаю: "ты уже достаточно настоялся на этом, перекрёстке, не будь лохом, ехай, ты бессмертен, ты детский омбудсмен в конце концов а не хер собачий " И Николай поехал... Чудом не убив детей, себя и невинного человека. И совершенно насрать сколько аварий на этом перекрёстке с начала года. Всё что требовалось от Николая, это соблюдать правила ПДД и по возможности не бухать за рулём. А то все манёвры совершаемые Николаем, на камере выглядят как совершенно неадекватные. Надеюсь, человек отстаивающий права детей не будет позориться, при знает вину и подаст в отставку после выздоровления, ну как человек безусловно порядочный, хотя...
100%, что перед перекрестком стоит знак "движение по полосам"
это значит что с правого рядя нельзя проехать прямо!
Но Кулеба сознательно полез в этот ряд потому что левый ряд
был в пять раз длиннее и с одного раза не проехать...
А когда ему начали злобно сигналить те кто хотел повернуть
он выехал за стоп-линию в слепую зону и судя по всему не видел
сигналов светофора вообще поэтому и поперся на красный свет...
То есть загрузив в машину детей - он на одном перекрестке
три раза нарушил правила дорожного движения...
A Чем Украина отличается? Послушание правилам! У Украины должен быть дублирующий и большой металлический шлагбаум перед каждым перекрестком.
Рекомендую в Украине установить и два-три «Дополнительных красных светофора» и активный Шлагбаум на каждом перекрестке, чтобы физически защитить всех невинных водителей, проезжающих по зеленому свету.
И знаете какой вывод? Существование большинства запретов не только бессмысленно, но и вредно! ЗАЧЕМ на газоне с маниакальным упорством вновь и вновь ставится табличка "по газону не ходить!" если этот газон рядом с ней наискосок протоптан до окаменелости?
Если вы не в состоянии обеспечить ВЫПОЛНЕНИЕ запрета, то невыполняемый запрет вырабатывает привычку ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ запреты.
В Германии, если два раза Bас поймают, когда вы пересекаете красный свет, вас отправят на «Тест на идиотизм». Немцы считают, что только идиоты два раза могут ехать на красный светофор.
Нарушать правила, чтобы кому-то сделать хорошо?
Уж если ты оказался в том ряду, то стой. Имеешь полное право. Даже если там зеленая стрелка. Да, те кто сзади могут подумать, что ты "мудак", но это же не основание для пересечения стоп-линии и проезда на красный. В любом случае, даже если ты выезешь вперед перед стоящим левым рядом, то теперь уже они подумают, что ты "мудак". Вообщем, тут без вариантов. Поэтому надо было стоять.