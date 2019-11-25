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 Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція. ФОТО

На Полтавщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди після зіткнення загорівся автомобіль, його водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Кременчука.

"Жахлива ДТП трапилася близько села Бутенко. Вчора, близько 20 години, водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди сталося загорання автомобіля Toyota LiteAce. Водій загинув та згорів разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші учасники ДТП доставлені до лікарні.

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Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція 01
Водій згорів разом з автомобілем унаслідок ДТП на Полтавщині, - патрульна поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161538
 
 
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С появлением инжекторов машины стали загораться. При столкновении пластмассовая защёлка топливного фильтра разлетается, трубка соскакивает и если не разлетелся аккумулятор, то топливный насос продолжает качать 3 атмосферы. На карбюраторах после удара двигатель останавливается и насос прекращает качать бензин.
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Ну не знаю... В моїй старій Volvo 1994р випуску стоїть реле, яке відрубає бензонасос через приблизно 3сек, якщо стартер/двигун не працює.
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Хоть и Volvo самые безопасные машины, у меня на Sens также, но насос отключается не потому, что не работает стартер, а потому, что уже накачано 3 атмосферы.
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Зачем убивать себя таким садистским образом - загадка.
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